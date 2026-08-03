20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади

·0·Дунё
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади

2026 йил 12 август куни Европа осмонида миллионлаб инсонлар интиқлик билан кутган ноёб астрономик ҳодисалардан бири — тўлиқ Қуёш тутилиши содир бўлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу Европа аҳолиси учун сўнгги йигирма йил ичидаги энг муҳим осмон воқеаларидан бири ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, ушбу ҳодисани Гренландия, Исландия, Испаниянинг шимолий ҳудудлари ҳамда Португалиянинг шимоли-шарқий қисмида яшовчилар тўлиқ шаклда кузатиш имконига эга бўлади. Айрим бошқа Европа мамлакатларида эса Қуёшнинг қисман тутилиши намоён бўлади.

Европа космик агентлиги (ESA)нинг маълум қилишича, Испания шимоли Қуёш тутилишини томоша қилиш учун энг қулай нуқталардан бири саналади. Шу сабабли минглаб сайёҳлар ва астрономия ишқибозлари айнан шу ҳудудга ташриф буюриши кутилмоқда.

ESA илмий директори профессор Карол Мунделлнинг таъкидлашича, Қуёшнинг тўлиқ тутилиши нафақат илмий, балки инсоният учун ҳам унутилмас ҳодисадир.

«Қуёшнинг тўлиқ тутилиши — миллионлаб одамлар бир вақтнинг ўзида осмонга қараб, ҳайрат ва ҳаяжонни биргаликда ҳис қиладиган жуда кам учрайдиган лаҳзалардан биридир», — деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаБугун, 18:21Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиШифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиБугун, 15:26Ўзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқдаЎзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқдаБугун, 14:16125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олинди125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олиндиБугун, 14:1080 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқдиБугун, 12:32Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиГрецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиБугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди