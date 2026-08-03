Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи 8 август куни Мадейра оролида ўтказилиши ҳақида хабарлар тарқалди. Маросимга Конор Макгрегор, Ҳабиб Нурмагомедов, Рианна, Дрейк ва бошқа машҳурлар таклиф қилингани ҳам айтилмоқда.
Бироқ муҳим жиҳат бор: жуфтлик ҳозирча тўйнинг аниқ санаси, меҳмонлар рўйхати ва зиёфат манзилини расман эълон қилган эмас. Айниқса, UFC’нинг икки собиқ чемпионига таклифнома юборилгани ҳақида ишончли далил топилмаган.
Тўй 8 августда бўлиши ҳақида нима маълум?
Сўнгги хабарларда никоҳ маросими 8 август куни Португалиянинг Мадейра оролидаги Фуншал соборида ўтказилиши айтилган. Тўйдан кейинги зиёфат учун эса беш юлдузли Savoy Palace меҳмонхонаси танлангани ҳақида маълумотлар тарқалди.
Айрим нашрлар меҳмонхонадаги икки қават ва бир нечта дам олиш ҳудуди ёпилиши мумкинлигини ҳам ёзди. Бу ҳолат махфий тадбирга тайёргарлик сифатида талқин қилинмоқда, аммо меҳмонхона ёки жуфтлик вакиллари бу маълумотларни очиқ тасдиқлаган эмас.
Макгрегор ва Ҳабиб ҳақиқатан таклиф қилинганми?
Ижтимоий тармоқларда тарқалган энг катта шов-шув Конор Макгрегор ва Ҳабиб Нурмагомедовнинг бир тўйда меҳмон бўлиши мумкинлиги билан боғлиқ.
Икки жангчи ўртасидаги тарихий рақобатни ҳисобга олганда, уларнинг Роналду тўйида учрашиши алоҳида воқеага айланиши мумкин эди. Бироқ фактчекинг натижаларига кўра, Роналду уларга таклифнома юборганини кўрсатадиган расмий баёнот, сурат ёки ишончли манба мавжуд эмас. Тўй санаси ва мазкур меҳмонлар рўйхати ҳозирча тасдиқланмаган хабар бўлиб қолмоқда.
Рианна, Дрейк ва Женнифер Лопес ҳам рўйхатдами?
Тарқалаётган норасмий рўйхатда қуйидаги машҳурлар номи тилга олинмоқда:
Конор Макгрегор ва Ҳабиб Нурмагомедов;
Дрейк, Рианна ва Женнифер Лопес;
блогер IShowSpeed;
телебошловчи Пирс Морган.
Аммо мазкур шахсларнинг бирортаси ҳам иштирокини очиқ тасдиқлагани йўқ. Шу сабабли бу рўйхатни тўйнинг расмий меҳмонлар таркиби эмас, оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган тахмин сифатида қабул қилиш керак.
Фуншал нега рамзий манзил?
Роналду Мадейра оролининг Фуншал шаҳрида туғилиб ўсган. Португалия нашрлари 2025 йил охиридаёқ жуфтлик ёзги маросимни айнан футболчининг ватанида ўтказишни режалаштираётгани ҳақида хабар берганди. Энг кўп тилга олинган манзил — Фуншал собори бўлган.
Жоржина Родригес ва Роналду 2016 йилда танишган, кейинчалик уларнинг муносабатлари оммага маълум бўлган. Жуфтлик 2025 йил августда унаштирилганини эълон қилган.
Шу боис футболчининг оиласи ва болалиги билан боғлиқ Фуншалда никоҳ ўтказилиши мантиқий ва рамзий танлов бўлиб кўринади.
Катта юлдузларми ёки ёпиқ оилавий маросим?
Тарқалаётган меҳмонлар рўйхати жуда катта ва дабдабали тўйни тасаввур қилишга ундайди. Бироқ Роналду аввалги суҳбатларида Жоржина оммавий ва улкан базмлардан кўра кичик ҳамда шахсий маросимларни афзал кўришини айтган.
Шу сабабли юзлаб жаҳон юлдузлари қатнашадиган маросим ҳақидаги хабарлар жуфтликнинг аввал билдирган режалари билан тўлиқ мос келмайди. Эҳтимол, расмий маросим тор доирада, кейинги зиёфат эса кенгроқ меҳмонлар иштирокида ўтказилиши мумкин — аммо бу ҳам ҳозирча тахмин.
Ҳозирча тасдиқланган ва тасдиқланмаган маълумотлар
Маълумот
Ҳолати
Роналду ва Жоржина унаштирилган
Тасдиқланган
Тўй Мадейрада бўлиши режалаштирилган
Нуфузли нашрларда хабар қилинган
Маросим Фуншал соборида ўтиши
Расман тасдиқланмаган
Тўй 8 августда бўлиши
Расман тасдиқланмаган
Зиёфат Savoy Palace’да ўтиши
Расман тасдиқланмаган
Макгрегор ва Ҳабиб таклиф қилинган
Ишончли далил йўқ
Рианна, Дрейк ва бошқалар қатнашиши
Тасдиқланмаган
8 августда асосий интрига очиладими?
Роналду дунёдаги энг машҳур спортчилардан бири бўлгани учун унинг шахсий ҳаётига оид ҳар қандай маълумот тез тарқалади. Аммо айни пайтда ижтимоий тармоқлардаги шов-шув расмий хабарлардан анча олдинлаб кетган.
Тўй ҳақиқатан ҳам 8 август куни ўтказилса, Фуншал собори, Savoy Palace ёки жуфтликнинг шахсий саҳифаларида тасдиқловчи маълумот ва кадрлар пайдо бўлиши кутилади. Унгача эса Конор Макгрегор, Ҳабиб Нурмагомедов ва шоу-бизнес юлдузлари қатнашиши ҳақидаги рўйхатни аниқ факт сифатида тарқатмаслик лозим.
Сизнингча, Макгрегор ва Ҳабибнинг бир тўйда учрашиши маросимнинг энг катта воқеасига айланадими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…