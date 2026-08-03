Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олди
Amazon корпорациясига тегишли Зоох компанияси АҚШда илк бор анъанавий бошқарув елементларисиз ишлайдиган роботакси учун федерал даражадаги тижорий рухсатномани қўлга киритди. Ушбу рухсатнома компанияга келгусида йўловчилар ташиш евазига ҳақ олиш имконини беради ҳамда автоном таксиларнинг пуллик хизмати келаси ойда Лас-Вегас шаҳрида ўз фаолиятини бошлайди.
Amazon корпорациясига тегишли Зоох компанияси АҚШда илк бор анъанавий бошқарув элементларисиз ишлайдиган роботакси учун федерал даражадаги тижорий рухсатномани қўлга киритди. Ушбу муҳим қадам келажакдаги шаҳар транспорти тизимини ривожлантириш йўлидаги улкан бурилиш нуқтаси бўлиб, компанияга келгусида йўловчилар ташиш эвазига ҳақ олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) томонидан компанияга амалдаги хавфсизлик талабларидан истисно тариқасида рухсатнома берилган. Аксарият автоном транспорт воситаларидан фарқли ўлароқ, Зоох мутлақо нолдан бошлаб махсус автомашинани лойиҳалаштирган бўлиб, унинг салонида рул чамбарағи, пеидаллар ва ҳайдовчи ўриндиғи умуман кўзда тутилмаган.
Тижорий хизмат ва илк йўналишларМазкур автомашина лойиҳаси анъанавий ҳайдовчига мўлжалланган федерал хавфсизлик стандартларига тўғри келмагани сабабли, компания махсус истисно олишга мажбур бўлган. 2025 йилда НҲТСА анъанавий бошқарув органларига эга бўлмаган автоном транспорт воситалари учун алоҳида тартиб механизмини жорий қилган эди. Зоох ушбу дастур доирасида биринчилардан бўлиб намойиш этиш рухсатини олган бўлса, эндиликда пуллик йўловчи ташиш ҳуқуқини берувчи тижорий истиснога сазовор бўлган тарихдаги илк компанияга айланди.
Маълум қилинишича, автоном таксиларнинг пуллик хизмати келаси ойда Лас-Вегас шаҳрида ўз фаолиятини бошлайди. Бунгача Зоох мазкур шаҳарда бепул оммавий синов дастурларини муваффақиятли амалга оширган ва Сан-Франциско шаҳридаги Зоох Эхплорерс дастури иштирокчилари билан ҳамкорликни йўлга қўйган эди.
Мижозлар қизиқиши ва келгуси режаларКомпания маълумотларига кўра, ҳозиргача 500 мингдан ортиқ киши Зоох роботаксиларида муваффақиятли сафар уюштирган. Шунингдек, яна 500 мингга яқин фойдаланувчи синов дастурида қатнашиш учун навбатда турибди. Бу эса аҳоли орасида мазкур инновацион транспорт турига бўлган юқори қизиқишдан далолат беради.
Шунга қарамай, хизматни тўлақонли кенгайтириш учун Зоох ҳали Невада ва Калифорния штатлари расмийларидан қўшимча рухсатномаларни олиш жараёнини давом эттирмоқда. Бугунги кунда мавжуд қонунчилик нормалари асосан ҳайдовчининг мавжудлигига таяниб яратилгани боис, компания НҲТСА ва АҚШ Транспорт вазирлиги билан биргаликда автоном автомобиллар учун янги қоидаларни ишлаб чиқиш устида иш олиб бормоқда.
…