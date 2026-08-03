Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олди

·15·Авто
Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олди
Қисқача

Amazon корпорациясига тегишли Зоох компанияси АҚШда илк бор анъанавий бошқарув елементларисиз ишлайдиган роботакси учун федерал даражадаги тижорий рухсатномани қўлга киритди. Ушбу рухсатнома компанияга келгусида йўловчилар ташиш евазига ҳақ олиш имконини беради ҳамда автоном таксиларнинг пуллик хизмати келаси ойда Лас-Вегас шаҳрида ўз фаолиятини бошлайди.

Amazon корпорациясига тегишли Зоох компанияси АҚШда илк бор анъанавий бошқарув элементларисиз ишлайдиган роботакси учун федерал даражадаги тижорий рухсатномани қўлга киритди. Ушбу муҳим қадам келажакдаги шаҳар транспорти тизимини ривожлантириш йўлидаги улкан бурилиш нуқтаси бўлиб, компанияга келгусида йўловчилар ташиш эвазига ҳақ олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) томонидан компанияга амалдаги хавфсизлик талабларидан истисно тариқасида рухсатнома берилган. Аксарият автоном транспорт воситаларидан фарқли ўлароқ, Зоох мутлақо нолдан бошлаб махсус автомашинани лойиҳалаштирган бўлиб, унинг салонида рул чамбарағи, пеидаллар ва ҳайдовчи ўриндиғи умуман кўзда тутилмаган.

Тижорий хизмат ва илк йўналишлар

Мазкур автомашина лойиҳаси анъанавий ҳайдовчига мўлжалланган федерал хавфсизлик стандартларига тўғри келмагани сабабли, компания махсус истисно олишга мажбур бўлган. 2025 йилда НҲТСА анъанавий бошқарув органларига эга бўлмаган автоном транспорт воситалари учун алоҳида тартиб механизмини жорий қилган эди. Зоох ушбу дастур доирасида биринчилардан бўлиб намойиш этиш рухсатини олган бўлса, эндиликда пуллик йўловчи ташиш ҳуқуқини берувчи тижорий истиснога сазовор бўлган тарихдаги илк компанияга айланди.

Маълум қилинишича, автоном таксиларнинг пуллик хизмати келаси ойда Лас-Вегас шаҳрида ўз фаолиятини бошлайди. Бунгача Зоох мазкур шаҳарда бепул оммавий синов дастурларини муваффақиятли амалга оширган ва Сан-Франциско шаҳридаги Зоох Эхплорерс дастури иштирокчилари билан ҳамкорликни йўлга қўйган эди.

Мижозлар қизиқиши ва келгуси режалар

Компания маълумотларига кўра, ҳозиргача 500 мингдан ортиқ киши Зоох роботаксиларида муваффақиятли сафар уюштирган. Шунингдек, яна 500 мингга яқин фойдаланувчи синов дастурида қатнашиш учун навбатда турибди. Бу эса аҳоли орасида мазкур инновацион транспорт турига бўлган юқори қизиқишдан далолат беради.

Шунга қарамай, хизматни тўлақонли кенгайтириш учун Зоох ҳали Невада ва Калифорния штатлари расмийларидан қўшимча рухсатномаларни олиш жараёнини давом эттирмоқда. Бугунги кунда мавжуд қонунчилик нормалари асосан ҳайдовчининг мавжудлигига таяниб яратилгани боис, компания НҲТСА ва АҚШ Транспорт вазирлиги билан биргаликда автоном автомобиллар учун янги қоидаларни ишлаб чиқиш устида иш олиб бормоқда.

ЗоохРоботаксиAmazonАвтоном транспортНҲТСА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларХитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларБугун, 16:50Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиБугун, 15:55Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиFerrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиБугун, 15:53Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариЭлектромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариБугун, 13:59Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверДасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверБугун, 11:52Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиАлпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас