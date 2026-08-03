Нью-Йорк штатида йирик дата-центрлар қурилишига вақтинчалик тақиқ қўйилди

·10·Техно
Нью-Йорк штатида йирик дата-центрлар қурилишига вақтинчалик тақиқ қўйилди
Қисқача

АҚШда илк бор Ню-Ёрк штати ҳукумати енергия ресурсларини тежаш ва екологик хавфсизликни таъминлаш мақсадида йирик дата-сентрларни қуриш ҳамда кенгайтириш жараёнини вақтинча тўхтатди. Штат губернатори Кэти Хокул имзолаган фармойишга кўра, қуввати камида 50 мегаватт електр енергиясини истеъмол қиладиган йирик дата-сентрлар лойиҳаларини кўриб чиқиш умумдавлат миқёсидаги екологик експертиза якунлангунга қадар, бироқ кўпи билан бир йил давомида амал қилади.

АҚШда илк бор Нью-Йорк штати ҳукумати йирик маълумотлар марказларини (дата-центр) қуриш ва кенгайтириш жараёнини вақтинча тўхтатди. Ассосиатед Пресс агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, бу қарор энергия ресурсларини тежаш ва экологик хавфсизликни таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Штат губернатори Кэти Хокул томонидан имзоланган Эхекутиве Ордер 62 фармойишига биноан, қуввати камида 50 мегаватт электр энергиясини истеъмол қиладиган йирик дата-центрлар лойиҳаларини кўриб чиқиш вақтинча тўхтатилди. Ушбу чеклов умумдавлат миқёсидаги экологик экспертиза якунлангунга қадар, бироқ кўпи билан бир йил давомида амал қилади.

Экологик экспертиза ва янги чекловлар қамрови

Мазкур мораторий фақатгина 14-июль санасига қадар Нью-Йорк штати Экология вазирлиги томонидан тўлиқ расмийлаштирилмаган лойиҳаларга нисбатан татбиқ этилади. Аввалроқ маҳаллий ҳокимият органлари томонидан берилган рухсатномалар ҳамда якунланган давлат муолажалари ўз кучида қолади.

Шунингдек, ҳужжатда айрим истиснолар ҳам кўрсатиб ўтилган. Хусусан, ишлаб чиқариш, илмий тадқиқотлар, таълим ва тиббиёт соҳаларига ихтисослашган объектлар, шунингдек, Эмпире AI консорциуми лойиҳалари бу чекловга тушмайди. Бу эса муҳим илмий ва ижтимоий йўналишдаги технологик ташаббусларнинг тўхтаб қолмаслигини таъминлайди.

Энергетика тизимига юқори босим

Нью-Йорк Давлат хизматлари департаменти (ДПС) экологик баҳолаш доирасида йирик сервер марказларининг электр энергияси истеъмоли, сув ресурслари, ҳаво сифати ва маҳаллий жамоаларга таъсирини чуқур таҳлил қилади. Мутахассислар тармоқ инфратузилмасини модернизация қилиш, янги қувватларни яратиш ва энергия йиғиш тизимларини қуриш харажатларини тақсимлаш масалаларини ҳам кўриб чиқадилар.

Маълумотларга кўра, энергетика тизимига уланиш навбатида турган дата-центрлар лойиҳаларининг умумий эълон қилинган қуввати тахминан 12 гигаваттни ташкил этади. Энг эътиборли жиҳати, шундан 8 гигаваттдан ортиғи фақат 2025 йилнинг ўзида қўшилган бўлиб, бу тармоққа тушаётган юклама кескин ортганидан далолат беради.

Ҳукумат, шунингдек, энг йирик дата-центрлар учун солиқ имтиёзларини бекор қилиш ҳамда уларнинг маҳаллий жамоалар ривожига қўшимча сармоя киритиш механизмларини ишлаб чиқиш устида иш олиб бормоқда.

Нью-ЙоркДата-центрТехнологияЭкологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиSamsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиБугун, 17:29Xiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиXiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиБугун, 16:21Сунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиСунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27Кембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиКембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиБугун, 15:24СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиСЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиБугун, 14:26Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди