Нью-Йорк штатида йирик дата-центрлар қурилишига вақтинчалик тақиқ қўйилди
АҚШда илк бор Ню-Ёрк штати ҳукумати енергия ресурсларини тежаш ва екологик хавфсизликни таъминлаш мақсадида йирик дата-сентрларни қуриш ҳамда кенгайтириш жараёнини вақтинча тўхтатди. Штат губернатори Кэти Хокул имзолаган фармойишга кўра, қуввати камида 50 мегаватт електр енергиясини истеъмол қиладиган йирик дата-сентрлар лойиҳаларини кўриб чиқиш умумдавлат миқёсидаги екологик експертиза якунлангунга қадар, бироқ кўпи билан бир йил давомида амал қилади.
АҚШда илк бор Нью-Йорк штати ҳукумати йирик маълумотлар марказларини (дата-центр) қуриш ва кенгайтириш жараёнини вақтинча тўхтатди. Ассосиатед Пресс агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, бу қарор энергия ресурсларини тежаш ва экологик хавфсизликни таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Штат губернатори Кэти Хокул томонидан имзоланган Эхекутиве Ордер 62 фармойишига биноан, қуввати камида 50 мегаватт электр энергиясини истеъмол қиладиган йирик дата-центрлар лойиҳаларини кўриб чиқиш вақтинча тўхтатилди. Ушбу чеклов умумдавлат миқёсидаги экологик экспертиза якунлангунга қадар, бироқ кўпи билан бир йил давомида амал қилади.
Экологик экспертиза ва янги чекловлар қамровиМазкур мораторий фақатгина 14-июль санасига қадар Нью-Йорк штати Экология вазирлиги томонидан тўлиқ расмийлаштирилмаган лойиҳаларга нисбатан татбиқ этилади. Аввалроқ маҳаллий ҳокимият органлари томонидан берилган рухсатномалар ҳамда якунланган давлат муолажалари ўз кучида қолади.
Шунингдек, ҳужжатда айрим истиснолар ҳам кўрсатиб ўтилган. Хусусан, ишлаб чиқариш, илмий тадқиқотлар, таълим ва тиббиёт соҳаларига ихтисослашган объектлар, шунингдек, Эмпире AI консорциуми лойиҳалари бу чекловга тушмайди. Бу эса муҳим илмий ва ижтимоий йўналишдаги технологик ташаббусларнинг тўхтаб қолмаслигини таъминлайди.
Энергетика тизимига юқори босимНью-Йорк Давлат хизматлари департаменти (ДПС) экологик баҳолаш доирасида йирик сервер марказларининг электр энергияси истеъмоли, сув ресурслари, ҳаво сифати ва маҳаллий жамоаларга таъсирини чуқур таҳлил қилади. Мутахассислар тармоқ инфратузилмасини модернизация қилиш, янги қувватларни яратиш ва энергия йиғиш тизимларини қуриш харажатларини тақсимлаш масалаларини ҳам кўриб чиқадилар.
Маълумотларга кўра, энергетика тизимига уланиш навбатида турган дата-центрлар лойиҳаларининг умумий эълон қилинган қуввати тахминан 12 гигаваттни ташкил этади. Энг эътиборли жиҳати, шундан 8 гигаваттдан ортиғи фақат 2025 йилнинг ўзида қўшилган бўлиб, бу тармоққа тушаётган юклама кескин ортганидан далолат беради.
Ҳукумат, шунингдек, энг йирик дата-центрлар учун солиқ имтиёзларини бекор қилиш ҳамда уларнинг маҳаллий жамоалар ривожига қўшимча сармоя киритиш механизмларини ишлаб чиқиш устида иш олиб бормоқда.
…