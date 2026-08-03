Ўлимидан бир кун олдин ҳам талабаларига баҳо қўйган устоз
АҚШнинг Техас штатида математика ўқитувчиси бўлиб ишлаган Мануел Алехандро Наварро оғир аҳволда шифохонада ётганига қарамай, ўқувчиларининг топшириқларини текшириб чиқди.
У реанимацияга киритилишидан олдин талабаларининг ишларини якуний баҳолашга улгурган. Яқинларининг айтишича, Наварро учун ўқувчиларининг билим олиши ва баҳоларини ўз вақтида билиши жуда муҳим бўлган.
Оила аъзолари уни касбига садоқатли, масъулиятни охиригача ҳис қилган инсон сифатида эсламоқда. У оғир ҳолатига қарамай, ўқитувчи сифатидаги вазифасини бажаришни биринчи ўринга қўйган.
Мануел Алехандро Наварро топшириқларни тўлиқ баҳолаганидан кейин, эртаси куни 66 ёшида вафот этди. Унинг бу ҳаракати кўпчилик томонидан ҳақиқий устозлик, меҳр ва касбга садоқат намунаси сифатида қабул қилинмоқда.
…