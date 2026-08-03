Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритди

·23·Спорт
Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритди
Қисқача

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоячи Кристиан Ромеронинг Интер клубига еҳтимолий ўтиши ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдириб, ўйинчи билан фақат унинг машғулотларга қайтишини муҳокама қилганини таъкидлади. Сўнгги ҳафталарда Англия Премер-лигаси вакили футболчи учун тахминан 34 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни қабул қилгани айтилганди, ваҳоланки ҳимоячи яқингина Тоттенхем билан тўрт йиллик янги шартнома имзолаб, жамоа сардори мақо…

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоячи Кристиан Ромеронинг Интер клубига эҳтимолий ўтиши ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи Италия грандининг асосий трансфер нишонига айланганига қарамай, Лондон клуби устози ўйинчи билан бўлган мулоқотларда фақатгина унинг машғулотларга қайтишини муҳокама қилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ҳафталарда Аргентинадан тарқалган хабарларда Англия Премер-лигаси вакили футболчи учун тахминан 34 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни қабул қилгани айтилганди. Ваҳоланки, ҳимоячи яқингина Тоттенхем билан тўрт йиллик янги шартнома имзолаб, жамоа сардори мақомини ҳам олган эди.

Трансфер миш-мишлари ва футболчининг ҳолати

Де Зерби матбуот вакиллари билан суҳбатда Ромеронинг трансфер бозори борасидаги гап-сўзларга эътибор бермаслигини ва уларнинг мулоқоти бутунлай машғулот режаларига қаратилганини билдирди. У ўйинчига Лондонга қайтиш вақти бўйича хабар юборганини қўшимча қилди.

Тоттенхемнинг Сиднейдаги Челси билан ўртоқлик учрашувида Ромеронинг қатнашмагани эса унинг кетиши ҳақидаги тахминларни янада кучайтирди. Бироқ клуб раҳбарияти футболчининг мавсумолди йиғинига кечроқ қўшилишига унга Жаҳон чемпионати финалидан кейин берилган қўшимча ҳордиқ сабаб эканини таъкидлаб келмоқда.

Интер клубининг қизиқиши ва музокаралар

Бошқа томондан, Интер спорт директори Пиеро Аусилио клуб Ромерони ҳимоя чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўраётганини яширмаган. Трансфер борасидаги музокаралар аллақачон жиддий босқичга ўтгани, жумладан, футболчининг вакиллари Милан шаҳрида Италия клуби раҳбарияти билан юзма-юз учрашувлар ўтказгани маълум бўлди.

Италия гранди ушбу трансферни сотиб олиш мажбурияти билан ижара асосида расмийлаштиришни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, Тоттенхем мухлислари 34 миллион фунт стерлинглик нарх футболчининг жамоадаги мақомига унчалик мос келмаслигини ва унинг қийматини тўла оқламаслигини таъкидлашмоқда.

ТоттенхемИнтер МиланКристиан РомероРоберто Де ЗербиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаФранк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаБугун, 17:11Рубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиРубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:33Ливерпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиЛиверпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиБугун, 16:32Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиВинисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиБугун, 16:19Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиДжермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда