Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритди
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоячи Кристиан Ромеронинг Интер клубига еҳтимолий ўтиши ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдириб, ўйинчи билан фақат унинг машғулотларга қайтишини муҳокама қилганини таъкидлади. Сўнгги ҳафталарда Англия Премер-лигаси вакили футболчи учун тахминан 34 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни қабул қилгани айтилганди, ваҳоланки ҳимоячи яқингина Тоттенхем билан тўрт йиллик янги шартнома имзолаб, жамоа сардори мақо…
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоячи Кристиан Ромеронинг Интер клубига эҳтимолий ўтиши ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи Италия грандининг асосий трансфер нишонига айланганига қарамай, Лондон клуби устози ўйинчи билан бўлган мулоқотларда фақатгина унинг машғулотларга қайтишини муҳокама қилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ҳафталарда Аргентинадан тарқалган хабарларда Англия Премер-лигаси вакили футболчи учун тахминан 34 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни қабул қилгани айтилганди. Ваҳоланки, ҳимоячи яқингина Тоттенхем билан тўрт йиллик янги шартнома имзолаб, жамоа сардори мақомини ҳам олган эди.
Трансфер миш-мишлари ва футболчининг ҳолатиДе Зерби матбуот вакиллари билан суҳбатда Ромеронинг трансфер бозори борасидаги гап-сўзларга эътибор бермаслигини ва уларнинг мулоқоти бутунлай машғулот режаларига қаратилганини билдирди. У ўйинчига Лондонга қайтиш вақти бўйича хабар юборганини қўшимча қилди.
Тоттенхемнинг Сиднейдаги Челси билан ўртоқлик учрашувида Ромеронинг қатнашмагани эса унинг кетиши ҳақидаги тахминларни янада кучайтирди. Бироқ клуб раҳбарияти футболчининг мавсумолди йиғинига кечроқ қўшилишига унга Жаҳон чемпионати финалидан кейин берилган қўшимча ҳордиқ сабаб эканини таъкидлаб келмоқда.
Интер клубининг қизиқиши ва музокараларБошқа томондан, Интер спорт директори Пиеро Аусилио клуб Ромерони ҳимоя чизиғини кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўраётганини яширмаган. Трансфер борасидаги музокаралар аллақачон жиддий босқичга ўтгани, жумладан, футболчининг вакиллари Милан шаҳрида Италия клуби раҳбарияти билан юзма-юз учрашувлар ўтказгани маълум бўлди.
Италия гранди ушбу трансферни сотиб олиш мажбурияти билан ижара асосида расмийлаштиришни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, Тоттенхем мухлислари 34 миллион фунт стерлинглик нарх футболчининг жамоадаги мақомига унчалик мос келмаслигини ва унинг қийматини тўла оқламаслигини таъкидлашмоқда.
…