Samsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқлади

·19·Техно
Samsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқлади
Қисқача

Samsung компанияси фойдаланувчиларнинг интернет трафигини бегона шахслар билан улашувчи махсус кодларга ега ақлли телевизор иловаларини тақиқлашга киришди. Норвегиянинг Мнемоник киберхавфсизлик компанияси тадқиқотчилари еълон қилган маълумотларга кўра, машҳур Samsung Смарт ТВ иловаларининг айримларида егасининг интернет уланишини четдаги шахсларга узатувчи кодлар мавжуд бўлган.

Samsung компанияси фойдаланувчиларнинг интернет трафигини бегона шахслар билан улашувчи махсус кодларга эга ақлли телевизор иловаларини тақиқлашга киришди. Ушбу хавфли дастурлар миллионлаб Samsung Смарт ТВ қурилмаларини киберхуружлар ва бошқарувни йўқотиш хавфи остида қолдириши мумкин эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Норвегиянинг Мнемоник киберхавфсизлик компанияси тадқиқотчилари эълон қилган маълумотларга кўра, машҳур Samsung Смарт ТВ иловаларининг айримларида эгасининг интернет уланишини четдаги шахсларга узатувчи кодлар мавжуд. Дастурчиларнинг таъкидлашича, бундай иловалар юз миллионлаб уй телевизорларига ўрнатилган бўлиши мумкин.

Аниқланишича, хавфли дастурлардан камида биттаси оддий Пак-Ман ўйини бўлиб, унинг ўзи Samsung томонидан “Муҳаррир танлови” бўлимида махсус тавсия этилган. Ушбу иловалар одатий уй ва офис интернет тармоқлари орқали бегоналарнинг веб-трафигини ўтказиш имконини берувчи респрохй (резиденциал прокси тармоқлари) технологиясидан фойдаланган.

Хавфли механизм қандай ишлайди

Мнемоник мутахассисларининг тушунтиришича, бундай дастурлар очилганда, ақлли телевизор четдаги шахсларнинг веб-трафигини ўтказиб юборадиган доимий ишлайдиган туннелга — чиқиш тугунига айланади. Эътиборлиси, илованинг ўзи ёпилган тақдирда ҳам бу жараён давом этаверади.

Мутахассислар бундай иловалар жуда содда тузилганлигини, атиги бир неча қатор коддан иборат бўлиб, асосан бошқа сайтдаги контентни юклашга мўлжалланганини аниқлаган. Samsung иловалар дўконида текширувдан ўтиш чоғида фақат дастлабки бир неча қатор код кўриниб, аслида ишга тушадиган контент бошқа манбалардан келгани учун хавфсизлик тизими уни пайқамай қолган.

Samsung ва бошқа брендларнинг муносабати

TechCrunch нашри мазкур тадқиқот натижалари юзасидан Samsung компаниясига мурожаат қилгач, электроника гиганти интернет уланишини бошқалар билан улашувчи иловаларни расман тақиқлаши ва уларни дўкондан олиб ташлашини маълум қилди.

Samsung вакилининг сўзларига кўра, компания Смарт ТВ платформасида бундай прокси функцияларига эга янги иловаларни рўйхатдан ўтказишни аллақачон чеклаган. Ҳозирда дўконда мавжуд бўлган барча шу турдаги иловаларни аниқлаш ва тозалаш бўйича қатъий чоралар кўрилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, ўтган ойда ЛГ компанияси ҳам ўз иловалар дўконидаги дастурларнинг салмоқли қисми телевизорларни прокси тармоққа улашини аниқлаб, респрохй дастурий таъминотига эга иловаларни тақиқлашини эълон қилган эди.

SamsungСмарт ТВКиберхавфсизликПроксиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йорк штатида йирик дата-центрлар қурилишига вақтинчалик тақиқ қўйилдиНью-Йорк штатида йирик дата-центрлар қурилишига вақтинчалик тақиқ қўйилдиБугун, 17:24Xiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиXiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этдиБугун, 16:21Сунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиСунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27Кембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиКембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиБугун, 15:24СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиСЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиБугун, 14:26Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди