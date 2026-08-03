Франк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқда

·28·Спорт
Франк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқда
Қисқача

Ковентри Сити бош мураббийи Франк Лемпард Челси қанот ҳужумчиси Мйхайло Мудрикни мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Афсонавий ярим ҳимоячи ўзининг Стамфорд Бридгедаги алоқаларидан фойдаланган ҳолда, деярли икки йил яшил майдонлардан узоқда қолган 25 ёшли украиналик футболчига спорт формасини тиклаб олиши учун имконият бермоқчи.

Англия Премер-лигасига қайтишга ҳой-ҳавас тайёргарлик кўраётган Ковентри Сити жамоаси бош мураббийи Франк Лемпард таркибни кучайтириш учун кутилмаган қадам ташлаб, Челси қанот ҳужумчиси Мйхайло Мудрикни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Те Сун нашри тарқатган хабарга кўра, афсонавий ярим ҳимоячи деярли икки йил давомида яшил майдонлардан узоқда қолган украиналик футболчига янги имконият тақдим этишни истамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Ковентри Сити раҳбарияти 25 ёшли футболчини мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олмоқчи. Франк Лемпард ўзининг Стамфорд Бридгедаги алоқаларидан фойдаланган ҳолда, ҳужум чизиғини кучайтириш ва босимдан холи муҳитда ўйинчига ўз спорт формасини тиклаб олиши учун қулай шароит яратиб бермоқчи.

Допинг можароси ва дисквалификациянинг якуни

Мйхайло Мудрик учун сўнгги йиллар фаолиятидаги энг оғир синовларга бой бўлди. 2024-йилнинг ноябрь ойидан буён мелдониум моддаси аниқлангани сабабли вақтинча футболдан четлатилган футболчи узоқ давомиш текширувлардан сўнг ниҳоят профессионал фаолиятини давом эттириш ҳуқуқини қўлга киритди. Англия футбол ассоциацияси ишни якунлаб, футболчининг ўталган муддатни инобатга олган ҳолда жазони тугатганига розилик билдирди.

Украиналик футболчи бу давр унинг фаолиятидаги энг оғир синов бўлганини таъкидлаб ўтди. «Бу фаолиятимдаги энг қийин давр бўлди. Мен ҳеч қачон қасддан тақиқланган моддаларни қабул қилмаганман», — дея ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашди Мудрик. Футболчи адолатли рақобат тамойилларига содиқлигини эслатиб, қийин дамларда қўллаб-қувватлаган яқинларига миннатдорчилик билдирди.

Челси сафидаги келажак ва мураббийларнинг фикри

Эслатиб ўтамиз, Мйхайло Мудрик 2023-йилда 89 миллион фунт стерлинг эвазига Челси сафига келиб қўшилган эди. У Франк Лемпарднинг Лондон клубидаги иккинчи мураббийлик даврида 8 та учрашувда майдонга тушишга улгурган. Бироқ ҳозирги кунда жамоани бошқараётган Хаби Алонсо футболчининг тезкор равишда асосий таркибга қайтиши борасида эҳтиёткорона фикр билдирмоқда.

Испаниялик мутахассис футболчининг узоқ танаффусдан кейин қандай жисмоний ҳолатда эканини баҳолаш ҳали эрта эканини таъкидлади. Хаби Алонсо Мудрикнинг оқланганидан хурсандлигини яширмаса-да, унинг ўйин амалиётига эга бўлиши учун маълум вақт кераклигини қайд этди. Шу боис, Ковентри Сити каби жамоалардан тушаётган ижара таклифлари барча томонлар учун мақбул ечим сифатида кўрилмоқда.

Франк ЛемпардМйхайло МудрикЧелсиКовентри СитиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиРоберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 17:13Рубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиРубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:33Ливерпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиЛиверпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиБугун, 16:32Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиВинисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиБугун, 16:19Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиДжермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда