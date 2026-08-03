Ҳар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёзди
UFC жангчиси Умар Нурмагомедов Ислом Махачевнинг ҳаётидаги муҳим маънавий янгилик ҳақида хабар берди. Унинг айтишича, икки вазн тоифасида UFC камарини қўлга киритган жангчи Қуръонни хатосиз қироат қилишни ўрганиб, энди уни ёд олишни бошлаган.
Бу хабар Махачев навбатдаги чемпионлик жангига тайёрланаётган пайтда тарқалди. Россиялик спортчи 16 август куни Ўзбекистон вақти билан UFC 330 турнирида Иэн Мачадо Гэррига қарши ярим ўрта вазндаги камарини илк бор ҳимоя қилади. АҚШда турнир 15 август куни Филадельфия шаҳрида ўтказилади.
«Бу ҳар қандай чемпионлик камаридан қимматлироқ»
Сиз тақдим этган маълумотга кўра, Умар Нурмагомедов ижтимоий тармоқда Махачевнинг янги ютуғини спортдаги муваффақиятлардан ҳам юқори баҳолаган.
«Икки вазн тоифасида чемпион. Аммо бу камарлардан ҳам улуғроқ бир ютуқ бор. Ислом Қуръонни хатосиз ўқишни ўрганди. Энди эса уни ёд олишни бошлади. Бу ҳар қандай чемпионлик камари, машина ёки саройдан ҳам қимматлироқ».
Умарнинг фикрида асосий урғу Махачевнинг рингдаги натижаларига эмас, унинг шахсий ва маънавий ривожига қаратилган. Қуръонни тўғри қироат қилишни ўрганиш доимий машқ, сабр ва устоз назоратини талаб этадиган жараён ҳисобланади.
Айни пайтда мазкур баёнотнинг Умарга тегишли очиқ ижтимоий тармоқ саҳифасидаги асл нусхасини мустақил манбалар орқали тасдиқлаш имкони бўлмади. Шу сабаб иқтибос тақдим этилган хабар асосида келтирилмоқда.
Спортдаги интизом маънавий мақсадга ҳам кўчди
Махачевнинг фаолияти юқори интизом, мунтазам машғулот ва узоқ муддатли режалар билан боғлиқ. Энди Умарнинг хабарига кўра, жангчи худди шу ёндашувни Қуръон қироати ва ёдлаш жараёнида ҳам қўлламоқда.
Қуръонни тўлиқ ёд олган инсон «ҳофиз» деб аталади. Бироқ Умарнинг сўзларидан Махачев бу йўлни энди бошлагани англашилади. Шу боис уни аллақачон Қуръонни тўлиқ ёд олган деб талқин қилиш тўғри бўлмайди.
Бу хабар мухлислар учун чемпионнинг октагондан ташқари ҳаёти ҳақида ҳам муҳим тафсилотни очиб берди: спортда эришилган энг катта совринлар ҳам унинг жамоаси қадрлайдиган маънавий мақсадларнинг ўрнини боса олмайди.
Махачев икки вазнда UFC камарини қандай олди?
Ислом Махачев аввал енгил вазн тоифасида чемпион бўлиб, камарини тўрт марта муваффақиятли ҳимоя қилганди. Кейин у ярим ўрта вазнга кўтарилиш учун енгил вазндаги унвонни бўшатди.
2025 йил ноябрь ойида Махачев Жек Делла Маддаленани ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, ярим ўрта вазн чемпиони бўлди. UFC маълумотига кўра, у ташкилот тарихида икки вазн тоифасида камарни қўлга киритган биринчи россиялик жангчига айланган.
Шунинг учун Махачевни «икки вазнда камар соҳиби бўлган чемпион» деб аташ аниқроқ: у ҳозир ярим ўрта вазн унвонига эгалик қилади, енгил вазндаги камар эса бошқа чемпион қўлида.
Биринчи ҳимояда осон рақиб йўқ
UFC 330 турнирининг асосий жангида Махачевга Иэн Мачадо Гэрри қарши чиқади. Ирландиялик жангчи ярим ўрта вазн рейтингининг биринчи рақами бўлиб, профессионал фаолиятида 17 та ғалаба ва битта мағлубият қайд этган.
Гэрри чемпионлик имкониятини қуйидаги натижалардан кейин қўлга киритди:
Карлос Пратес устидан ғалаба;
собиқ чемпион Белал Муҳаммаднинг мағлуб этилиши;
дивизион рейтингида биринчи поғонага кўтарилиш.
Унинг фаолиятидаги ягона мағлубият Шавкат Раҳмоновга қарши яқин баҳсда ҳакамларнинг бўлинган қарори билан қайд этилган. UFC Гэррининг кейинги икки ғалабаси уни чемпионлик жангига олиб келганини таъкидлаган.
Жанг Ўзбекистон вақти билан 16 августда
UFC 330 АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги Xfinity Mobile Arena’да 15 август куни кечқурун ўтказилади. Вақт минтақалари фарқи сабаб асосий кард Ўзбекистонда 16 августга ўтар кечаси намойиш этилади.
Асосий баҳс:
Жангчи
Мақоми
Ислом Махачев
Ярим ўрта вазн чемпиони
Иэн Мачадо Гэрри
Рейтингнинг биринчи рақами
Мусобақа
UFC 330
Манзил
Филадельфия, АҚШ
Сана
АҚШда 15 август, Ўзбекистонда 16 август
Бу Махачевнинг янги вазн тоифасидаги биринчи ҳимояси бўлади. Ғалаба унга шунчаки камарни сақлаб қолиш эмас, ярим ўрта вазнда ҳам узоқ муддатли ҳукмронликка даъво қилиш имконини беради.
Икки хил синов — битта интизом
Махачев олдида бир вақтнинг ўзида икки катта мақсад турибди. Октагонда у Гэррининг тезлиги, зарбалари ва ҳаракатчанлигига қарши чемпионлигини ҳимоя қилиши керак. Октагондан ташқарида эса Қуръонни ёд олишдек узоқ ва сабр талаб қиладиган йўлни бошлагани айтилмоқда.
Умар Нурмагомедовнинг баёноти шу жиҳатдан катта қизиқиш уйғотди: жаҳон спортидаги энг нуфузли камарларга эришган жангчи учун янги энг муҳим мақсад моддий соврин эмас, маънавий билим бўлиб турибди.
Сизнингча, Махачев Гэррига қарши биринчи ҳимоясини ҳам муваффақиятли ўтказа оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…