Ҳар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёзди

·0·Спорт
Ҳар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёзди

UFC жангчиси Умар Нурмагомедов Ислом Махачевнинг ҳаётидаги муҳим маънавий янгилик ҳақида хабар берди. Унинг айтишича, икки вазн тоифасида UFC камарини қўлга киритган жангчи Қуръонни хатосиз қироат қилишни ўрганиб, энди уни ёд олишни бошлаган.

Бу хабар Махачев навбатдаги чемпионлик жангига тайёрланаётган пайтда тарқалди. Россиялик спортчи 16 август куни Ўзбекистон вақти билан UFC 330 турнирида Иэн Мачадо Гэррига қарши ярим ўрта вазндаги камарини илк бор ҳимоя қилади. АҚШда турнир 15 август куни Филадельфия шаҳрида ўтказилади.

«Бу ҳар қандай чемпионлик камаридан қимматлироқ»

Сиз тақдим этган маълумотга кўра, Умар Нурмагомедов ижтимоий тармоқда Махачевнинг янги ютуғини спортдаги муваффақиятлардан ҳам юқори баҳолаган.

«Икки вазн тоифасида чемпион. Аммо бу камарлардан ҳам улуғроқ бир ютуқ бор. Ислом Қуръонни хатосиз ўқишни ўрганди. Энди эса уни ёд олишни бошлади. Бу ҳар қандай чемпионлик камари, машина ёки саройдан ҳам қимматлироқ».

Умарнинг фикрида асосий урғу Махачевнинг рингдаги натижаларига эмас, унинг шахсий ва маънавий ривожига қаратилган. Қуръонни тўғри қироат қилишни ўрганиш доимий машқ, сабр ва устоз назоратини талаб этадиган жараён ҳисобланади.

Айни пайтда мазкур баёнотнинг Умарга тегишли очиқ ижтимоий тармоқ саҳифасидаги асл нусхасини мустақил манбалар орқали тасдиқлаш имкони бўлмади. Шу сабаб иқтибос тақдим этилган хабар асосида келтирилмоқда.

Спортдаги интизом маънавий мақсадга ҳам кўчди

Махачевнинг фаолияти юқори интизом, мунтазам машғулот ва узоқ муддатли режалар билан боғлиқ. Энди Умарнинг хабарига кўра, жангчи худди шу ёндашувни Қуръон қироати ва ёдлаш жараёнида ҳам қўлламоқда.

Қуръонни тўлиқ ёд олган инсон «ҳофиз» деб аталади. Бироқ Умарнинг сўзларидан Махачев бу йўлни энди бошлагани англашилади. Шу боис уни аллақачон Қуръонни тўлиқ ёд олган деб талқин қилиш тўғри бўлмайди.

Бу хабар мухлислар учун чемпионнинг октагондан ташқари ҳаёти ҳақида ҳам муҳим тафсилотни очиб берди: спортда эришилган энг катта совринлар ҳам унинг жамоаси қадрлайдиган маънавий мақсадларнинг ўрнини боса олмайди.

Махачев икки вазнда UFC камарини қандай олди?

Ислом Махачев аввал енгил вазн тоифасида чемпион бўлиб, камарини тўрт марта муваффақиятли ҳимоя қилганди. Кейин у ярим ўрта вазнга кўтарилиш учун енгил вазндаги унвонни бўшатди.

2025 йил ноябрь ойида Махачев Жек Делла Маддаленани ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, ярим ўрта вазн чемпиони бўлди. UFC маълумотига кўра, у ташкилот тарихида икки вазн тоифасида камарни қўлга киритган биринчи россиялик жангчига айланган.

Шунинг учун Махачевни «икки вазнда камар соҳиби бўлган чемпион» деб аташ аниқроқ: у ҳозир ярим ўрта вазн унвонига эгалик қилади, енгил вазндаги камар эса бошқа чемпион қўлида.

Биринчи ҳимояда осон рақиб йўқ

UFC 330 турнирининг асосий жангида Махачевга Иэн Мачадо Гэрри қарши чиқади. Ирландиялик жангчи ярим ўрта вазн рейтингининг биринчи рақами бўлиб, профессионал фаолиятида 17 та ғалаба ва битта мағлубият қайд этган.

Гэрри чемпионлик имкониятини қуйидаги натижалардан кейин қўлга киритди:

  • Карлос Пратес устидан ғалаба;

  • собиқ чемпион Белал Муҳаммаднинг мағлуб этилиши;

  • дивизион рейтингида биринчи поғонага кўтарилиш.

Унинг фаолиятидаги ягона мағлубият Шавкат Раҳмоновга қарши яқин баҳсда ҳакамларнинг бўлинган қарори билан қайд этилган. UFC Гэррининг кейинги икки ғалабаси уни чемпионлик жангига олиб келганини таъкидлаган.

Жанг Ўзбекистон вақти билан 16 августда

UFC 330 АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги Xfinity Mobile Arena’да 15 август куни кечқурун ўтказилади. Вақт минтақалари фарқи сабаб асосий кард Ўзбекистонда 16 августга ўтар кечаси намойиш этилади.

Асосий баҳс:

Жангчи

Мақоми

Ислом Махачев

Ярим ўрта вазн чемпиони

Иэн Мачадо Гэрри

Рейтингнинг биринчи рақами

Мусобақа

UFC 330

Манзил

Филадельфия, АҚШ

Сана

АҚШда 15 август, Ўзбекистонда 16 август

Бу Махачевнинг янги вазн тоифасидаги биринчи ҳимояси бўлади. Ғалаба унга шунчаки камарни сақлаб қолиш эмас, ярим ўрта вазнда ҳам узоқ муддатли ҳукмронликка даъво қилиш имконини беради.

Икки хил синов — битта интизом

Махачев олдида бир вақтнинг ўзида икки катта мақсад турибди. Октагонда у Гэррининг тезлиги, зарбалари ва ҳаракатчанлигига қарши чемпионлигини ҳимоя қилиши керак. Октагондан ташқарида эса Қуръонни ёд олишдек узоқ ва сабр талаб қиладиган йўлни бошлагани айтилмоқда.

Умар Нурмагомедовнинг баёноти шу жиҳатдан катта қизиқиш уйғотди: жаҳон спортидаги энг нуфузли камарларга эришган жангчи учун янги энг муҳим мақсад моддий соврин эмас, маънавий билим бўлиб турибди.

Сизнингча, Махачев Гэррига қарши биринчи ҳимоясини ҳам муваффақиятли ўтказа оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиРоберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 17:13Франк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаФранк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаБугун, 17:11Рубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиРубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:33Ливерпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиЛиверпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиБугун, 16:32Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиВинисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиБугун, 16:19Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда