Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Ўзбекистонда 7 августдан бошлаб уй ҳайвонларини ягона тизимда рўйхатга олиш тартиби жорий етилиб, ҳар бирига бутун умри давомида сақланадиган ветеринария паспорти тайёрланади. Ушбу ҳужжатни расмийлаштириш учун ҳудудий ветеринария бўлимига мурожаат қилиш талаб етилади. Янги паспортда ҳайвон егаси, профилактик емлашлар ва даволаш жараёнлари ҳақидаги маълумотлар жамланади.
7 августдан Ўзбекистонда сақланаётган ва кўпайтирилаётган ҳайвонларни ягона тизимда рўйхатга олиш тартиби амал қила бошлайди. Ҳар бир ҳайвонга алоҳида идентификация рақами берилиб, унинг бутун умри давомида сақланадиган ветеринария паспорти тайёрланади.
Янги туғилган қорамол, қўй, эчки ва туялар 14 кундан кейин, отлар тўрт ойдан, чўчқалар бир ойдан, ит ҳамда мушуклар уч ойдан кейин идентификация қилиниши лозим. Рўйхатга олиш шу муддатдан кейин бир ой ичида амалга оширилади.
Ветеринария паспортида ҳайвон эгаси, профилактик эмлашлар ва даволаш жараёнлари ҳақидаги маълумотлар жамланади. Ҳужжатни расмийлаштириш учун ҳудудий ветеринария бўлимига мурожаат қилиш талаб этилади.
…