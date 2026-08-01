Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди

·43·Жамият
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Қисқача

Ўзбекистонда 7 августдан бошлаб уй ҳайвонларини ягона тизимда рўйхатга олиш тартиби жорий етилиб, ҳар бирига бутун умри давомида сақланадиган ветеринария паспорти тайёрланади. Ушбу ҳужжатни расмийлаштириш учун ҳудудий ветеринария бўлимига мурожаат қилиш талаб етилади. Янги паспортда ҳайвон егаси, профилактик емлашлар ва даволаш жараёнлари ҳақидаги маълумотлар жамланади.

7 августдан Ўзбекистонда сақланаётган ва кўпайтирилаётган ҳайвонларни ягона тизимда рўйхатга олиш тартиби амал қила бошлайди. Ҳар бир ҳайвонга алоҳида идентификация рақами берилиб, унинг бутун умри давомида сақланадиган ветеринария паспорти тайёрланади.

Янги туғилган қорамол, қўй, эчки ва туялар 14 кундан кейин, отлар тўрт ойдан, чўчқалар бир ойдан, ит ҳамда мушуклар уч ойдан кейин идентификация қилиниши лозим. Рўйхатга олиш шу муддатдан кейин бир ой ичида амалга оширилади.

Ветеринария паспортида ҳайвон эгаси, профилактик эмлашлар ва даволаш жараёнлари ҳақидаги маълумотлар жамланади. Ҳужжатни расмийлаштириш учун ҳудудий ветеринария бўлимига мурожаат қилиш талаб этилади.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетдиЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетдиБугун, 20:22Шошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангШошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангБугун, 19:47Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиФарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиБугун, 18:15Тўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиТўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиБугун, 18:10Китоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиКитоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиБугун, 17:17Янгиҳаёт туманида ноқонуний қурилма бартараф этилдиЯнгиҳаёт туманида ноқонуний қурилма бартараф этилдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди