5 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 46,41 сўмга қимматлаб, 13 949,16 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 5 июн куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 26,53 сўмга қимматлаб, 11 997,21 сўмни ташкил этди.
• Евро 46,41 сўмга қимматлаб, 13 949,16 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,66 сўмга арзонлаб, 161,52 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 22,48 сўмга қимматлаб, 16 121,85 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,14 сўмга қимматлаб, 75,05 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 23,98 сўмга қимматлаб, 15 188,26 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,13 сўмга қимматлаб, 1 771,17 сўмни ташкил этди.
…