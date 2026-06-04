Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди

·466·Маданият
Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди
Аудио версияси

Хонанда Севинч Исмоилова ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларига қувончли янгилик улашди. У давлат томонидан “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланганини маълум қилди.

Санъаткорнинг видео пости остида у ушбу мукофотни катта фахр ва масъулият билан қабул қилганини ёзиб қолдирган. Унинг таъкидлашича, бу эътироф нафақат шахсий ютуқ, балки ижодий фаолиятига берилган юксак баҳодир.

“Бу мукофот биз учун жуда катта мотивация бўлди. Бундай эътибор ва эътирофдан жуда хурсандмиз. Энди ушбу рағбат билан халқимизга янги қўшиқлар ва янги клиплар тақдим этамиз, иншааллоҳ. Бу ютуқ барчамизники!” — дея айтган хонанда.

Изоҳларда мухлислар санъаткорни ушбу ютуқ билан самимий табриклаб, унга янги ижодий муваффақиятлар тилашмоқда. Унинг ушбу эътирофи ижтимоий тармоқларда ҳам илиқ кутиб олинган.

Севинч ИсмоиловаInstagramМаданият ва санъат фидокори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Кеча, 17:51Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)Кеча, 17:26Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилдиКеча, 13:28Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиКеча, 12:48Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб бердиКеча, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди – Zamin.uz, 04.06.2026