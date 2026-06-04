32 ёшли туркиялик бир кечада миллиардер бўлиб кетди

·2K·Дунё
32 ёшли туркиялик бир кечада миллиардер бўлиб кетди
Аудио версияси

Туркияда яшовчи 32 ёшли Аҳмад Жаҳангард Такало кутилмаганда дунёнинг энг бой инсонларидан бирига айланиши мумкин бўлган ҳолатга дуч келди. Унинг банк ҳисобига ҳеч қандай изоҳсиз қарийб 1 триллион турк лираси келиб тушгани қайд этилган.

Натижада ҳисобдаги умумий маблағ миқдори тахминан 21,8 миллиард долларга етган. Бу эса уни қисқа вақт ичида миллиардерлар қаторига олиб чиқиши мумкин эди. Бироқ мазкур ғайриоддий ҳолат банк тизимида жиддий шубҳа уйғотган.

Воқеадан сўнг банк томонидан Такалонинг барча ҳисоблари дарҳол музлатилган ва пул ўтказмасининг келиб чиқиш манбаини аниқлаш бўйича суриштирув ишлари бошланган. Мутахассислар бундай катта миқдордаги маблағ тасодифан ёки техник хатолик туфайли ўтказилган бўлиши мумкинлигини ҳам истисно этмаяпти.

Ҳозирча мазкур сумма Такалонинг ихтиёрига берилмаган ва тергов якунига қадар барча операциялар чекланган. Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда.

ТуркияАҳмад Жаҳангард Такалотурк лираси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди