Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетди
Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ тумани ҳудудида 5 ёшли бола тасодифан қудуққа тушиб кетган ҳолат юз берди. Ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида хавотир уйғотган, тезкор хизматлар эса дарҳол воқеа жойига етиб борган.
Маълумотларга кўра, бола ўйин вақтида эҳтиётсизлик сабабли қудуққа тушиб кетган. Атрофдагилар зудлик билан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимларига хабар берган.
Воқеа жойига етиб келган Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари махсус техника ва асбоб-ускуналар ёрдамида болани эҳтиёткорлик билан қувур ичидан чиқариб олишди. Қутқарув жараёни тезкор ва профессионал тарзда амалга оширилгани таъкидланмоқда.
Яхши хабар шуки, бола соғ-саломат қутқарилган ва унинг аҳволи қониқарли деб баҳоланган. Тиббий кўрикдан ўтказилгач, унинг ҳаётига хавф йўқлиги маълум бўлган.
…