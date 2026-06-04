Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетди

·155·Жамият
Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетди
Аудио версияси

Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ тумани ҳудудида 5 ёшли бола тасодифан қудуққа тушиб кетган ҳолат юз берди. Ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида хавотир уйғотган, тезкор хизматлар эса дарҳол воқеа жойига етиб борган.

Маълумотларга кўра, бола ўйин вақтида эҳтиётсизлик сабабли қудуққа тушиб кетган. Атрофдагилар зудлик билан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимларига хабар берган.

Воқеа жойига етиб келган Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари махсус техника ва асбоб-ускуналар ёрдамида болани эҳтиёткорлик билан қувур ичидан чиқариб олишди. Қутқарув жараёни тезкор ва профессионал тарзда амалга оширилгани таъкидланмоқда.

Яхши хабар шуки, бола соғ-саломат қутқарилган ва унинг аҳволи қониқарли деб баҳоланган. Тиббий кўрикдан ўтказилгач, унинг ҳаётига хавф йўқлиги маълум бўлган.

Тошкент вилоятиЮқори Чирчиқ туманиФавқулодда вазиятлар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошландиКеча, 18:11Наманганда 40 минг доллар пора олган терговчи ва адвокат ушландиКеча, 18:00Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушландиКеча, 17:56Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошладиКеча, 17:49Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилдиКеча, 09:46Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилдиКеча, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди