Сертификатларни тан олишнинг янги тартиби: B1 сертификатга 75 % балл

·61·Ўзбекистон
Сертификатларни тан олишнинг янги тартиби: B1 сертификатга 75 % балл
Аудио версияси

Юртимиз таълим тизимида билимли ёшларни ва фидоий педагогларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг интилишларини муносиб рағбатлантириш борасида навбатдаги муҳим ҳуқуқий қадам ташланди. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хорижий тиллар ва умумтаълим фанлари бўйича миллий ҳамда халқаро сертификатларни тан олиш тартибига жиддий ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган расмий ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди.

Мазкур янги низом олий ўқув юртларига кириш имтиҳонларидан тортиб, ўқитувчиларнинг ойлик маошларига бериладиган устамалар тизимигача бўлган жараёнларга бир қанча инқилобий янгиликларни тақдим этмоқда.

Абитуриентлар учун имтиёз: Тил сертификати борларга хушхабар!

Янгиланган тартибга мувофиқ, эндиликда бакалавриат йўналишига ҳужжат топшираётган ва имтиҳонлар мажмуасида чет тили фани мавжуд бўлган абитуриентлар учун ажойиб қулайлик яратилди.

Янги қоида: Миллий ёки халқаро миқёсда тан олинган B1 даражасидаги сертификатга эга бўлган ёшларга қабул жараёнида мазкур фан учун ажратилган энг юқори (максимал) баллнинг нақ 75 фоизи автоматик тарзда тақдим этилади. Бу эса талабалик бахтига эришиш йўлида катта имкониятдир.

Шунингдек, инглиз тилини билиш даражасини белгиловчи машҳур халқаро TOEFL iBT сертификатининг мувофиқлик кўрсаткичи эндиликда анъанавий форматдан фарқли равишда янги 1–6 баллик баҳолаш тизими асосида ҳисоблаб чиқилади.

Педагоглар учун юксак рағбат: Ойликлар кескин ошиши мумкин

Ҳужжатда мактаб, лицей ва коллежларда фаолият юритаётган устозларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган жуда фойдали ва ёқимли нормалар белгилаб қўйилди:

  • Халқаро методик сертификатлар: Инглиз тили ўқитувчилари орасида оммабоп бўлган TKT, TESOL, TEFL ва TESL сертификатлари учун қўшимча ҳақ ва устамалар тайинлаш жараёнида ушбу ҳужжатларнинг амал қилиш муддатлари қатъий инобатга олинади.

  • Касбий таълимдаги янгилик: Профессионал таълим муассасаларида хорижий тилларда махсус фанлардан сабоқ бераётган фидоий ўқитувчиларга миллий ёки халқаро B2 сертификати учун лавозим маошининг 50 фоизи, олий ҳисобланган C1 сертификати учун эса маошининг нақ 100 фоизи миқдорида ҳар ойлик қўшимча устама тўланади.

  • Аниқ фанлар усталарига совға: Халқаро Digital SAT имтиҳонининг математика (Матҳ) бўлимидан юқори — 750 ва ундан баланд балл тўплаган маҳоратли муаллимларга ҳам алоҳида устама маблағлари тўланиши кўзда тутилган.

Мусиқа ва спорт устозлари ҳам эътиборда!

Таълимдаги ислоҳотлар нафақат хорижий тиллар ёки аниқ фанлар, балки ёшларнинг маънавий ва жисмоний камолотига масъул бўлган соҳа вакилларини ҳам қамраб олди. Эндиликда умумий ўрта таълим мактабларида меҳнат қилаётган мусиқа маданияти ҳамда жисмоний тарбия фанлари ўқитувчилари ўз йўналишлари бўйича B+ ва ундан юқори даражадаги касбий сертификатларга эга бўлган тақдирда, уларнинг ҳам ойлик маошларига сезиларли даражада устама ҳақи қўшиб борилади.

Юртимиз таълим тизимидаги энг сўнгги ўзгаришлар, имтиҳонлар тартиби, ўқитувчилар ва талабалар учун яратилаётган қулай имкониятларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигиTOEFL iBTTKTTESOLTEFL
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқдаКеча, 18:45Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланадиКеча, 17:44Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)Кеча, 16:31Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиКеча, 12:41Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиКеча, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди