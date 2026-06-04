Сертификатларни тан олишнинг янги тартиби: B1 сертификатга 75 % балл
Юртимиз таълим тизимида билимли ёшларни ва фидоий педагогларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг интилишларини муносиб рағбатлантириш борасида навбатдаги муҳим ҳуқуқий қадам ташланди. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хорижий тиллар ва умумтаълим фанлари бўйича миллий ҳамда халқаро сертификатларни тан олиш тартибига жиддий ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган расмий ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди.
Мазкур янги низом олий ўқув юртларига кириш имтиҳонларидан тортиб, ўқитувчиларнинг ойлик маошларига бериладиган устамалар тизимигача бўлган жараёнларга бир қанча инқилобий янгиликларни тақдим этмоқда.
Абитуриентлар учун имтиёз: Тил сертификати борларга хушхабар!
Янгиланган тартибга мувофиқ, эндиликда бакалавриат йўналишига ҳужжат топшираётган ва имтиҳонлар мажмуасида чет тили фани мавжуд бўлган абитуриентлар учун ажойиб қулайлик яратилди.
Янги қоида: Миллий ёки халқаро миқёсда тан олинган B1 даражасидаги сертификатга эга бўлган ёшларга қабул жараёнида мазкур фан учун ажратилган энг юқори (максимал) баллнинг нақ 75 фоизи автоматик тарзда тақдим этилади. Бу эса талабалик бахтига эришиш йўлида катта имкониятдир.
Шунингдек, инглиз тилини билиш даражасини белгиловчи машҳур халқаро TOEFL iBT сертификатининг мувофиқлик кўрсаткичи эндиликда анъанавий форматдан фарқли равишда янги 1–6 баллик баҳолаш тизими асосида ҳисоблаб чиқилади.
Педагоглар учун юксак рағбат: Ойликлар кескин ошиши мумкин
Ҳужжатда мактаб, лицей ва коллежларда фаолият юритаётган устозларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган жуда фойдали ва ёқимли нормалар белгилаб қўйилди:
Халқаро методик сертификатлар: Инглиз тили ўқитувчилари орасида оммабоп бўлган TKT, TESOL, TEFL ва TESL сертификатлари учун қўшимча ҳақ ва устамалар тайинлаш жараёнида ушбу ҳужжатларнинг амал қилиш муддатлари қатъий инобатга олинади.
Касбий таълимдаги янгилик: Профессионал таълим муассасаларида хорижий тилларда махсус фанлардан сабоқ бераётган фидоий ўқитувчиларга миллий ёки халқаро B2 сертификати учун лавозим маошининг 50 фоизи, олий ҳисобланган C1 сертификати учун эса маошининг нақ 100 фоизи миқдорида ҳар ойлик қўшимча устама тўланади.
Аниқ фанлар усталарига совға: Халқаро Digital SAT имтиҳонининг математика (Матҳ) бўлимидан юқори — 750 ва ундан баланд балл тўплаган маҳоратли муаллимларга ҳам алоҳида устама маблағлари тўланиши кўзда тутилган.
Мусиқа ва спорт устозлари ҳам эътиборда!
Таълимдаги ислоҳотлар нафақат хорижий тиллар ёки аниқ фанлар, балки ёшларнинг маънавий ва жисмоний камолотига масъул бўлган соҳа вакилларини ҳам қамраб олди. Эндиликда умумий ўрта таълим мактабларида меҳнат қилаётган мусиқа маданияти ҳамда жисмоний тарбия фанлари ўқитувчилари ўз йўналишлари бўйича B+ ва ундан юқори даражадаги касбий сертификатларга эга бўлган тақдирда, уларнинг ҳам ойлик маошларига сезиларли даражада устама ҳақи қўшиб борилади.
Юртимиз таълим тизимидаги энг сўнгги ўзгаришлар, имтиҳонлар тартиби, ўқитувчилар ва талабалар учун яратилаётган қулай имкониятларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…