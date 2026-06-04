Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттиришни хоҳламоқда?
Европа яшил майдонларида трансфер мавсумининг қайноқ нафаси аллақачон сезила бошлади. Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ва Португалия миллий терма жамоасининг кўп қиррали ярим ҳимоячиси Бернарду Силва ўз келажаги борасида муҳим бир қарорга келди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Фернандо Поло ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилишича, маҳоратли плеймейкер фаолиятини давом эттириш учун ўзи истаган устувор йўналишни аниқлаб олган.
Манбанинг таъкидлашича, тажрибали футболчи фаолиятида кескин бурилиш ясаб, Испания Ла Лигасига кўчиб ўтишни жуда ҳам хоҳламоқда.
«Барселона» — Силванинг бош мақсади
Трансфер шов-шувлари марказида турган португалиялик юлдуз Каталониянинг «Барселона» жамоаси либосини кийишни ҳаммасидан ҳам кўпроқ афзал кўрмоқда. Бироқ бу трансфер осонликча амалга ошмаслиги мумкин, чунки Испаниянинг бошқа грандлари ҳам жим қараб туришгани йўқ:
Мадриднинг «Реал» клуби унинг майдонни кўриш қобилиятига юқори баҳо бериб, ўз сафига қўшиб олиш умидида;
«Атлетико Мадрид» жамоаси ҳам ярим ҳимоя чизиғидаги рақобатни кучайтириш учун Силва вариантини жиддий ўрганиб чиқмоқда.
Шунга қарамай, Бернардунинг кўнгли айнан «Камп Ноу» ва «кўк-анорранглилар» томонга кўпроқ талпинмоқда.
«Манчестер Сити»даги узоқ йиллик фаолият ва статистика
Эслатиб ўтамиз, ушбу маҳоратли футболчи узоқ йиллардан буён «шаҳарликлар» тизимининг ажралмас қисми ҳисобланади:
Клубдаги тарихи: У 2017 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Пеп Гвардиола қўл остида кўплаб совринларни қўлга киритди.
Трансфер баҳоси: Нуфузли таҳлилий порталлар айни пайтда унинг бозор қийматини 22 миллион еврога баҳоламоқда.
Ортда қолган Англия Премьер-лигаси (АПЛ) баҳсларида Бернарду Силва жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида қарийб барча баҳсларда майдонга тушди. У АПЛ доирасида жами 38 та учрашувда иштирок этиб, рақиблар дарвозасига 2 та гол киритди, жамоадошларига 4 та голли узатмани етказиб берди. Шунингдек, майдондаги шиддатли курашлар ва ҳимояга ёрдам бериш жараёнларида ҳакамлар томонидан 10 маротаба сариқ карточка билан жазоланди.
Мухлислар учун қизиқ палла: Каталонияликлар раҳбарияти Бернарду Силвани олиб келиш орқали жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга кўтармоқчи. Ушбу трансфер достони қай тариқа якунланишини яқин кунларда биргаликда кузатамиз.
Европа футболининг энг сўнгги инсайдлари, Ла Лигадаги қайноқ трансферлар ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид қизиқарли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…