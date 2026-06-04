Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттиришни хоҳламоқда?

·46·Спорт
Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттиришни хоҳламоқда?
Аудио версияси

Европа яшил майдонларида трансфер мавсумининг қайноқ нафаси аллақачон сезила бошлади. Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ва Португалия миллий терма жамоасининг кўп қиррали ярим ҳимоячиси Бернарду Силва ўз келажаги борасида муҳим бир қарорга келди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Фернандо Поло ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилишича, маҳоратли плеймейкер фаолиятини давом эттириш учун ўзи истаган устувор йўналишни аниқлаб олган.

Манбанинг таъкидлашича, тажрибали футболчи фаолиятида кескин бурилиш ясаб, Испания Ла Лигасига кўчиб ўтишни жуда ҳам хоҳламоқда.

«Барселона» — Силванинг бош мақсади

Трансфер шов-шувлари марказида турган португалиялик юлдуз Каталониянинг «Барселона» жамоаси либосини кийишни ҳаммасидан ҳам кўпроқ афзал кўрмоқда. Бироқ бу трансфер осонликча амалга ошмаслиги мумкин, чунки Испаниянинг бошқа грандлари ҳам жим қараб туришгани йўқ:

  • Мадриднинг «Реал» клуби унинг майдонни кўриш қобилиятига юқори баҳо бериб, ўз сафига қўшиб олиш умидида;

  • «Атлетико Мадрид» жамоаси ҳам ярим ҳимоя чизиғидаги рақобатни кучайтириш учун Силва вариантини жиддий ўрганиб чиқмоқда.

Шунга қарамай, Бернардунинг кўнгли айнан «Камп Ноу» ва «кўк-анорранглилар» томонга кўпроқ талпинмоқда.

«Манчестер Сити»даги узоқ йиллик фаолият ва статистика

Эслатиб ўтамиз, ушбу маҳоратли футболчи узоқ йиллардан буён «шаҳарликлар» тизимининг ажралмас қисми ҳисобланади:

  • Клубдаги тарихи: У 2017 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Пеп Гвардиола қўл остида кўплаб совринларни қўлга киритди.

  • Трансфер баҳоси: Нуфузли таҳлилий порталлар айни пайтда унинг бозор қийматини 22 миллион еврога баҳоламоқда.

Ортда қолган Англия Премьер-лигаси (АПЛ) баҳсларида Бернарду Силва жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида қарийб барча баҳсларда майдонга тушди. У АПЛ доирасида жами 38 та учрашувда иштирок этиб, рақиблар дарвозасига 2 та гол киритди, жамоадошларига 4 та голли узатмани етказиб берди. Шунингдек, майдондаги шиддатли курашлар ва ҳимояга ёрдам бериш жараёнларида ҳакамлар томонидан 10 маротаба сариқ карточка билан жазоланди.

Мухлислар учун қизиқ палла: Каталонияликлар раҳбарияти Бернарду Силвани олиб келиш орқали жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга кўтармоқчи. Ушбу трансфер достони қай тариқа якунланишини яқин кунларда биргаликда кузатамиз.

Европа футболининг энг сўнгги инсайдлари, Ла Лигадаги қайноқ трансферлар ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид қизиқарли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Бернарду СилваМанчестер СитиБарселонаРеал МадридАтлетико Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди