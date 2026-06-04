Ворлдкоин: Сунъий интеллект ИПО тўлқинидаги эътибордан четда қолган имконият
Артур Ҳаес асос солган Маелстром инвестиция фирмаси Ворлдкоин (ВЛД) токени яқин ойларда 5 долларгача кўтарилиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Экспертларнинг фикрича, ВЛД сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ўсишнинг криптовалюта бозоридаги асосий кўзгуси бўлиб хизмат қилади. Маелстром тадқиқотчиси Лукас Руппертнинг таъкидлашича, бозор ушбу соҳадаги энг йирик ИПО жараёнлари арафасида турган бўлса-да, энг аниқ прокси-активни эътибордан четда қолдирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳозирда АҚШда AI буму ўзининг энг юқори нуқтасига чиқмоқда. OpenAI компанияси 2026-йил сентябрь ойида биржага чиқишни режалаштириб, SEКга махфий тарзда ИПО проспектини тақдим этди. Компания 1 триллион долларлик баҳолаш билан 60 миллиард доллар маблағ жалб қилишни кўзламоқда. Шу билан бирга, унинг рақобатчиси Anthropic ҳам 965 миллиард долларлик қиймат билан ўзининг ИПО ҳужжатларини топширди. Бу каби жараёнлар С&П 500 индексининг рекорд даражага етишига сабаб бўлди.
Ворлдкоин — OpenAI раҳбари Sam Altman томонидан асос солинган лойиҳа бўлиб, у инсонларни AI ботларидан ажратишга ёрдам берувчи глобал рақамли идентификация тизимини яратишни мақсад қилган. Феврал ойидан бери ВЛД нархи пасайиш тенденциясида бўлса-да, таҳлилчилар токенларни блокдан чиқариш жадвалидаги ўзгаришлар ва йирик харидлар нархнинг кескин ошишига туртки бўлишини кутишмоқда.
Руппертнинг сўзларига кўра, нархларнинг тушишига март ойидаги ёпиқ савдолар сабаб бўлган, бироқ бу вақтинчалик ҳолат. Эигҳтко (ОРБС) каби компаниялар ўз балансидаги нақд маблағлар ҳисобига бозордаги шорт-позицияларни ёпишга мажбур қилувчи харидларни амалга оширса, бу нархларнинг занжирсимон тарзда юқорига сакрашига олиб келиши мумкин.
…