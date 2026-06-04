Ворлдкоин: Сунъий интеллект ИПО тўлқинидаги эътибордан четда қолган имконият

·80·Иқтисодиёт
Ворлдкоин: Сунъий интеллект ИПО тўлқинидаги эътибордан четда қолган имконият
Аудио версияси

Артур Ҳаес асос солган Маелстром инвестиция фирмаси Ворлдкоин (ВЛД) токени яқин ойларда 5 долларгача кўтарилиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Экспертларнинг фикрича, ВЛД сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ўсишнинг криптовалюта бозоридаги асосий кўзгуси бўлиб хизмат қилади. Маелстром тадқиқотчиси Лукас Руппертнинг таъкидлашича, бозор ушбу соҳадаги энг йирик ИПО жараёнлари арафасида турган бўлса-да, энг аниқ прокси-активни эътибордан четда қолдирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирда АҚШда AI буму ўзининг энг юқори нуқтасига чиқмоқда. OpenAI компанияси 2026-йил сентябрь ойида биржага чиқишни режалаштириб, SEКга махфий тарзда ИПО проспектини тақдим этди. Компания 1 триллион долларлик баҳолаш билан 60 миллиард доллар маблағ жалб қилишни кўзламоқда. Шу билан бирга, унинг рақобатчиси Anthropic ҳам 965 миллиард долларлик қиймат билан ўзининг ИПО ҳужжатларини топширди. Бу каби жараёнлар С&П 500 индексининг рекорд даражага етишига сабаб бўлди.

Ворлдкоин — OpenAI раҳбари Sam Altman томонидан асос солинган лойиҳа бўлиб, у инсонларни AI ботларидан ажратишга ёрдам берувчи глобал рақамли идентификация тизимини яратишни мақсад қилган. Феврал ойидан бери ВЛД нархи пасайиш тенденциясида бўлса-да, таҳлилчилар токенларни блокдан чиқариш жадвалидаги ўзгаришлар ва йирик харидлар нархнинг кескин ошишига туртки бўлишини кутишмоқда.

Руппертнинг сўзларига кўра, нархларнинг тушишига март ойидаги ёпиқ савдолар сабаб бўлган, бироқ бу вақтинчалик ҳолат. Эигҳтко (ОРБС) каби компаниялар ўз балансидаги нақд маблағлар ҳисобига бозордаги шорт-позицияларни ёпишга мажбур қилувчи харидларни амалга оширса, бу нархларнинг занжирсимон тарзда юқорига сакрашига олиб келиши мумкин.

ВорлдкоинOpenAIКриптовалютаИнвестицияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди