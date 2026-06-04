31 давлатдан йиғилган 858 та стакан: ноёб Гиннес рекорди
57 ёшли ҳиндистонлик эркак ноодатий ва ҳайратланарли коллекцияси билан яна Гиннес рекордлар китобига кирди. У дунёнинг 31 мамлакатидан тўпланган, ҳажми 5 мл дан 500 мл гача бўлган 858 та турли қоғоз стакан эгасига айланган.
Унинг айтишича, бу қизиқиш оддий болаликдаги қизиқувчанликдан бошланган. Вақт ўтиши билан эса бу одат чинакам ҳаётий иштиёқ ва улкан коллекцияга айланган. Эркак саёҳат қилган ҳар бир мамлакатдан ўзига хос эсдалик сифатида қоғоз стаканларни йиғиб борган.
У бундан аввал ҳам Гиннес рекордини ўрнатган: 2013 йилда у 5986 та телефон картасидан иборат энг йирик коллекция эгаси сифатида эътироф этилган эди. Бу эса унинг коллекционерликка бўлган қизиқиши йиллар давомида янада кенгайиб боргани ва дунёда ноёб шахсга айланганини кўрсатади.
Бугун унинг коллекцияси нафақат сони, балки турли мамлакатлар маданиятини акс эттиргани билан ҳам эътиборни тортмоқда.
…