Шавкат Мирзиёев Гонконг делегациясини қабул қилди: келишувлар имзоланди
Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги дипломатик ва иқтисодий алоқалари янги зафарли чўққиларни забт этишда давом этмоқда. Жорий йилнинг 4 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизга ташриф буюрган Хитой Халқ Республикаси Сянган (Гонконг) махсус маъмурий ҳудуди Администрацияси раҳбари Ли Цзячао етакчилигидаги нуфузли делегацияни қабул қилди.
Юқори савияда ўтган учрашув аввалида меҳмонлар раҳбари давлатимиз раҳбарига ХХР Раиси Си Цзиньпиннинг энг самимий ва дўстона тилакларини етказди.
Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги стратегик шериклик
Мулоқот давомида сўнгги даврда икки давлат ўртасидаги дўстлик ришталари ва янги асрдаги ҳар томонлама стратегик шериклик муносабатлари тарихий даражага кўтарилгани алоҳида эътироф этилди. Икки томонлама келишувлар ҳаётга изчил тадбиқ этилмоқда. Хусусан, шу йилнинг май ойида Пекинда Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши, Сиань шаҳрида учинчи Ҳудудлараро форум ўтказилгани ҳамда Гонконгда иқтисодий форум ташкил этилиб, Ўзбекистон савдо уйи очилгани бунинг яққол исботидир.
Айни пайтда Тошкент шаҳрига Гонконгнинг етакчи ишбилармон доиралари вакилларидан иборат йирик делегация келгани ушбу ижобий суръатни янада жонлантиришига ишонч билдирилди.
Энг муҳим янгилик: Тез орада визасиз тартиб жорий этилади!
Учрашув якунлари бўйича юртимиз аҳолиси ва тадбиркорлари учун ҳақиқий қувончли ва ёқимли бўлган қатор тарихий келишувларга эришилди:
Визасиз режим: Яқин фурсат ичида Ўзбекистон ва Гонконг ўртасида икки томонлама асосда визасиз тартиб жорий этилади;
Тўғридан-тўғри парвозлар: Икки масканни боғловчи тўғридан-тўғри авиақатновлар ҳамда қулай консуллик хизматлари йўлга қўйилади;
Ишбилармонлар кенгаши: Ўзаро лойиҳаларни мувофиқлаштирувчи қўшма Ишбилармонлар кенгаши ташкил этилади ва махсус «йўл харитаси» қабул қилинади.
Инновациялар ва келажак технологиялари ҳамкорлиги
Гонконг билан иқтисодий ва саноат кооперациясини кенгайтириш доирасида жаҳон бозорида энг оммабоп бўлган қуйидаги устувор йўналишларда комплекс ҳамкорлик дастури ишлаб чиқилади:
Ҳамкорликнинг устувор соҳалари
Ривожланиш истиқболлари
Юқори технологиялар
Сунъий интеллект, финтех ва инновацион стартаплар
Замонавий иқтисодиёт
«Яшил» энергетика, рақамли иқтисодиёт ва биотехнологиялар
Ижтимоий соҳа
Замонавий таълим тизими, туризм ва маданий алмашинувлар
Таҳририят шарҳи: Гонконгдек дунёнинг йирик молиявий ва инновацион маркази билан тўғридан-тўғри визасиз режим ҳамда авиақатновларнинг йўлга қўйилиши ҳамюртларимиз, айниқса, бизнес вакиллари ва саёҳат ишқибозлари учун мисли кўрилмаган янги имкониятлар эшигини очади.
Юртимизнинг халқаро майдондаги энг сўнгги муваффақиятлари, давлатлараро тарихий келишувлар ва ҳаётимизга оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…