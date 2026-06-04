Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб берди

·933·Маданият
Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб берди
Аудио версияси

Хонанда Адҳам Солиев санъатга қайтиши борасидаги саволларга жавоб берди.

"Rtv" телеканали журналисти томонидан “Санъатга қачон қайтасиз? Мухлисларингиз сизни кутмоқда” деган саволга хонанда самимий фикр билдирди.

Унинг айтишича, санъатга қайтиш масаласи вақтга боғлиқ ва ҳозирда у тадбиркорлик фаолиятига жиддий қизиқиб қолган.

“Санъатга қачон қайтишимни вақт кўрсатади. Ҳозир тадбиркорликка жуда қизиқиб кетганман. Бизнинг қонимизда тадбиркорлик бор. Айниқса, меҳмонхона соҳасига қизиқардим ва ҳозир шу йўналишда фаолият юритяпман,” — деди хонанда.

Шу билан бирга, у мухлисларини унутмаганини ҳам алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мухлислар ҳар доим юрагининг тубида жой олган ва келажакда улар учун янги қўшиқлар тақдим этилиши ҳам мумкин.

“Мухлисларим жуда кўп, улар юрагимнинг тубида. Худо хоҳласа, баъзида улар учун яхши қўшиқлар ҳам чиқарамиз,” — дея қўшимча қилди у.

Мазкур баёнот ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлиб, мухлислар хонанданинг санъатга қайтишини кутишда давом этмоқда.

Адҳам СолиевRtv
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Кеча, 17:51Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)Кеча, 17:26Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилдиКеча, 13:28Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиКеча, 12:48Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб берди – Zamin.uz, 04.06.2026