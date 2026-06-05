Жаҳон чемпионати Суперлига клублари учун қанча даромад келтиради?
Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтадиган 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолар экан, мусобақанинг нафақат спорт, балки молиявий жозибадорлиги ҳам жамоатчилик эътиборида турибди. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) бу йилги мундиал учун мисли кўрилмаган даражада улкан бюджет ва рағбатлантириш маблағлари ажратгани маълум бўлди.
Энг қувонарлиси, ФИФА томонидан ишлаб чиқилган махсус дастурга кўра, дунё биринчилигида қатнашадиган футболчиларнинг ўзлари фаолият юритадиган клубларига ҳам катта миқдорда компенсация пуллари тўлаб берилади. Расмий маълумотларга қараганда, ҳар бир ўйинчининг мусобақада бўлиб турган ҳар бир куни учун унинг клубига 11 минг доллардан нақд маблағ ўтказилади. Океан ортига илк бор ташриф буюраётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари туфайли маҳаллий Суперлига клубларимиз ҳам ушбу йирик молиявий пирогга шерик бўлишмоқда.
"Пахтакор" — ФИФА бонуслари бўйича мутлақ етакчи
Яқиндагина миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионати учун 26 нафар футболчидан иборат якуний расмий қайдномаси эълон қилинган эди. Мазкур рўйхатни синчиклаб таҳлил қилсак, уларнинг нақд 15 нафари ички чемпионатимизда — Суперлига клубларида тўп суришини кўришимиз мумкин.
Маҳаллий жамоалар орасида бош жамоага энг кўп ўйинчи етказиб берган клуб — Тошкентнинг “Пахтакор” жамоаси бўлди. "Шерлар" лагеридан мундиалга жами 5 нафар чарм тўп устаси йўл олмоқда. Эътиборлиси, уларнинг тўрт нафари Ўзбекистон, бир нафари эса Ироқ терма жамоаси шарафини ҳимоя қилади:
Хожиакбар Алижонов
Шерзод Насруллаев
Акмал Мозговой
Достон Ҳамдамов
Зайд Таҳсин (Ироқ миллий терма жамоаси вакили)
Мусобақанинг гуруҳ босқич баҳслари жорий йилнинг 11 июнидан то 27 июнига қадар давом этишини инобатга олсак, ушбу 17 кунлик расмий муддат ичида "Пахтакор" клуби ФИФАдан тахминан 1 миллион 485 минг доллар ҳажмидаги бениҳоя йирик даромадни нақд қилади.
Қолган жамоаларимизнинг кафолатланган эҳтимолий даромадлари
Терма жамоага футболчи берган бошқа Суперлига ва Про-лига вакиллари ҳам гуруҳ босқичининг ўзидан яхшигина молиявий кўмак олишади. Бу маблағлар клублар инфратузилмасини яхшилаш ва янги трансферлар учун ажойиб манбадир:
№
Миллий жамоага чақирилган футболчилар сони
Клуб номи
Фақат гуруҳ босқичи учун кафолатланган маблағ
1
🏃♂️🏃♂️🏃♂️ 3 нафар футболчи
"Нефтчи" (Фарғона)
💰 891 000 $
2
🏃♂️🏃♂️ 2 нафар футболчи
"Насаф" (Қарши)
💰 594 000 $
3
🏃♂️🏃♂️ 2 нафар футболчи
"Динамо" (Самарқанд)
💰 594 000 $
4
🏃♂️ 1 нафар футболчи
"Навбаҳор" (Наманган)
💰 297 000 $
5
🏃♂️ 1 нафар футболчи
"Бухоро" (Бухоро)
💰 297 000 $
6
🏃♂️ 1 нафар футболчи
"Сурхон" (Термиз)
💰 297 000 $
Плей-офф босқичи — даромадларнинг икки баробар ортиши
Юқорида ҳисоблаб чиқилган миллионлаб долларлик маблағлар ҳали чегара эмас. Агар Фабио Каннаваро шогирдлари ёки Ироқ терма жамоаси гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф (нимчорак финал ва ундан кейинги) босқичларига йўлланма олишса, футболчиларнинг турнирдаги иштирок кунлари узаяди. Бу эса ўз-ўзидан юқорида кўрсатилган пул суммаларининг янада геометрик тарзда ортишини таъминлайди.
Замин шарҳи: 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзбек футболи учун нафақат тарихий спорт чўққиси, балки миллий клубларимиз бюджетини сезиларли даражада бойитадиган ўта сердаромад бизнес лойиҳасига ҳам айланмоқда. ФИФАдан келадиган бу миллионлаб долларлик инвестициялар клубларимиз академияларини ривожлантириш ва ўзбек футболи пойдеворини мустаҳкамлаш учун беқиёс имкониятдир. Терма жамоамизга АҚШ майдонларида узоқроқ қолиш ва янада кўпроқ ғалаба қозониш ёр бўлишини тилаймиз!
Жаҳон чемпионати кундалиги, миллий терма жамоамизнинг океан ортидаги саргузаштлари ва футбол оламининг энг эксклюзив молиявий инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…