Жаҳон чемпионати Суперлига клублари учун қанча даромад келтиради?

·34·Спорт
Жаҳон чемпионати Суперлига клублари учун қанча даромад келтиради?

Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтадиган 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолар экан, мусобақанинг нафақат спорт, балки молиявий жозибадорлиги ҳам жамоатчилик эътиборида турибди. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) бу йилги мундиал учун мисли кўрилмаган даражада улкан бюджет ва рағбатлантириш маблағлари ажратгани маълум бўлди.

Энг қувонарлиси, ФИФА томонидан ишлаб чиқилган махсус дастурга кўра, дунё биринчилигида қатнашадиган футболчиларнинг ўзлари фаолият юритадиган клубларига ҳам катта миқдорда компенсация пуллари тўлаб берилади. Расмий маълумотларга қараганда, ҳар бир ўйинчининг мусобақада бўлиб турган ҳар бир куни учун унинг клубига 11 минг доллардан нақд маблағ ўтказилади. Океан ортига илк бор ташриф буюраётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари туфайли маҳаллий Суперлига клубларимиз ҳам ушбу йирик молиявий пирогга шерик бўлишмоқда.

"Пахтакор" — ФИФА бонуслари бўйича мутлақ етакчи

Яқиндагина миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионати учун 26 нафар футболчидан иборат якуний расмий қайдномаси эълон қилинган эди. Мазкур рўйхатни синчиклаб таҳлил қилсак, уларнинг нақд 15 нафари ички чемпионатимизда — Суперлига клубларида тўп суришини кўришимиз мумкин.

Маҳаллий жамоалар орасида бош жамоага энг кўп ўйинчи етказиб берган клуб — Тошкентнинг “Пахтакор” жамоаси бўлди. "Шерлар" лагеридан мундиалга жами 5 нафар чарм тўп устаси йўл олмоқда. Эътиборлиси, уларнинг тўрт нафари Ўзбекистон, бир нафари эса Ироқ терма жамоаси шарафини ҳимоя қилади:

  • Хожиакбар Алижонов

  • Шерзод Насруллаев

  • Акмал Мозговой

  • Достон Ҳамдамов

  • Зайд Таҳсин (Ироқ миллий терма жамоаси вакили)

Мусобақанинг гуруҳ босқич баҳслари жорий йилнинг 11 июнидан то 27 июнига қадар давом этишини инобатга олсак, ушбу 17 кунлик расмий муддат ичида "Пахтакор" клуби ФИФАдан тахминан 1 миллион 485 минг доллар ҳажмидаги бениҳоя йирик даромадни нақд қилади.

Қолган жамоаларимизнинг кафолатланган эҳтимолий даромадлари

Терма жамоага футболчи берган бошқа Суперлига ва Про-лига вакиллари ҳам гуруҳ босқичининг ўзидан яхшигина молиявий кўмак олишади. Бу маблағлар клублар инфратузилмасини яхшилаш ва янги трансферлар учун ажойиб манбадир:

Миллий жамоага чақирилган футболчилар сони

Клуб номи

Фақат гуруҳ босқичи учун кафолатланган маблағ

1

🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 3 нафар футболчи

"Нефтчи" (Фарғона)

💰 891 000 $

2

🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 нафар футболчи

"Насаф" (Қарши)

💰 594 000 $

3

🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 нафар футболчи

"Динамо" (Самарқанд)

💰 594 000 $

4

🏃‍♂️ 1 нафар футболчи

"Навбаҳор" (Наманган)

💰 297 000 $

5

🏃‍♂️ 1 нафар футболчи

"Бухоро" (Бухоро)

💰 297 000 $

6

🏃‍♂️ 1 нафар футболчи

"Сурхон" (Термиз)

💰 297 000 $

Плей-офф босқичи — даромадларнинг икки баробар ортиши

Юқорида ҳисоблаб чиқилган миллионлаб долларлик маблағлар ҳали чегара эмас. Агар Фабио Каннаваро шогирдлари ёки Ироқ терма жамоаси гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф (нимчорак финал ва ундан кейинги) босқичларига йўлланма олишса, футболчиларнинг турнирдаги иштирок кунлари узаяди. Бу эса ўз-ўзидан юқорида кўрсатилган пул суммаларининг янада геометрик тарзда ортишини таъминлайди.

Замин шарҳи: 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзбек футболи учун нафақат тарихий спорт чўққиси, балки миллий клубларимиз бюджетини сезиларли даражада бойитадиган ўта сердаромад бизнес лойиҳасига ҳам айланмоқда. ФИФАдан келадиган бу миллионлаб долларлик инвестициялар клубларимиз академияларини ривожлантириш ва ўзбек футболи пойдеворини мустаҳкамлаш учун беқиёс имкониятдир. Терма жамоамизга АҚШ майдонларида узоқроқ қолиш ва янада кўпроқ ғалаба қозониш ёр бўлишини тилаймиз!

Жаҳон чемпионати кундалиги, миллий терма жамоамизнинг океан ортидаги саргузаштлари ва футбол оламининг энг эксклюзив молиявий инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Америка Қўшма ШтатлариКанадаМексикаХалқаро футбол федерациясиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди