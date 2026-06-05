"Реал Мадрид" трансфер бозорида "Манчестер Сити" юлдузини нишонга олди

·365·Спорт
"Реал Мадрид" трансфер бозорида "Манчестер Сити" юлдузини нишонга олди

Европа трансфер бозорида Мадриднинг “Реал” клуби атрофидаги интригалар янада қайноқ тус олмоқда. Яқиндагина “Ливерпуль” билан хайрлашган маҳоратли мудофаа вакили Иброҳим Конатени ўз сафига қўшиб олган “Қироллик клуби” мутасаддилари бу билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Мадридликлар марказий ҳимоя чизиғини янада мустаҳкамлаш ва келажак учун енгилмас таркиб шакллантириш мақсадида навбатдаги мега-трансфер устида бош қотиришмоқда.

Испаниянинг нуфузли “AS” нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, Ла Лига гранди “Манчестер Сити”нинг асосий устунларидан бири бўлмиш Йошко Гвардиолни харид қилиш вариантини жиддий равишда кўриб чиқмоқда.

Сайлов натижаси ва Переснинг бош режаси

Ушбу трансфернинг амалга ошиши Мадрид клубида кутилаётган муҳим сиёсий воқеликка бевосита боғлиқ. Инсайдерларнинг таъкидлашича, агар жорий президентлик сайловларида амалдаги раҳбар Флорентино Перес яна бир бор зафар қучса, хорватиялик ҳимоячини Мадридга олиб келиш кампанияси расман старт олади.

Қувонарли жиҳати шундаки, 24 ёшли Гвардиолнинг ўзи ҳам фаолиятини “Сантьяго Бернабеу”да давом эттиришни ва оқ либосни кийишни чин дилдан истамоқда. Бироқ бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Сабаби, “Манчестер Сити” раҳбарияти ва шахсан Хосеп Гвардиола ўз юлдузини қўйиб юборишни мутлақо хоҳламаяпти. Ўз навбатида, “Реал” ҳам футболчи учун сунъий равишда оширилган ва ақлбовар қилмас даражадаги маблағни тўлаб, молиявий таваккалчиликка қўл урмоқчи эмас. Музокараларда оқилона сиёсат олиб борилади.

Гвардиолнинг трансфер бозоридаги мавқеи

Ёш бўлишига қарамай, аллақачон жаҳоннинг энг кучли ҳимоячиларидан бири сифатида тан олинган футболчининг айни дамдаги кўрсаткичлари қуйидагича:

Футболчининг ёши

"Сити"даги фаолият даври

Шартнома муддати

Бозор қиймати (Transfermarkt)

24 ёш

2023 йил ёзидан буён

2028 йил ёзигача

70 миллион евро

Замин шарҳи: Иброҳим Конате трансферидан сўнг Йошко Гвардиолнинг ҳам нишонга олиниши Флорентино Переснинг "янги енгилмас Галактикос" мудофаа чизиғини қуриш иштиёқидан далолат беради. Гарчи "шаҳарликлар" билан амалдаги шартнома 2028 йилгача бўлса-да, футболчининг Мадридга ўтиш истаги ушбу ёзги трансферлар ойнасида катта сиёсий тўқнашувга сабаб бўлиши мумкин.

Европа футболининг энг шов-шувли трансферлари, "Реал Мадрид" лагеридан эксклюзив инсайдлар ва дунё юлдузларининг тақдирини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Реал МадридМанчестер СитиЖоско ГвардиолФлорентино ПересПеп Гвардиола
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
"Реал Мадрид" трансфер бозорида "Манчестер Сити" юлдузини нишонга олди – Zamin.uz, 05.06.2026