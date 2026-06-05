"Реал Мадрид" трансфер бозорида "Манчестер Сити" юлдузини нишонга олди
Европа трансфер бозорида Мадриднинг “Реал” клуби атрофидаги интригалар янада қайноқ тус олмоқда. Яқиндагина “Ливерпуль” билан хайрлашган маҳоратли мудофаа вакили Иброҳим Конатени ўз сафига қўшиб олган “Қироллик клуби” мутасаддилари бу билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Мадридликлар марказий ҳимоя чизиғини янада мустаҳкамлаш ва келажак учун енгилмас таркиб шакллантириш мақсадида навбатдаги мега-трансфер устида бош қотиришмоқда.
Испаниянинг нуфузли “AS” нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, Ла Лига гранди “Манчестер Сити”нинг асосий устунларидан бири бўлмиш Йошко Гвардиолни харид қилиш вариантини жиддий равишда кўриб чиқмоқда.
Сайлов натижаси ва Переснинг бош режаси
Ушбу трансфернинг амалга ошиши Мадрид клубида кутилаётган муҳим сиёсий воқеликка бевосита боғлиқ. Инсайдерларнинг таъкидлашича, агар жорий президентлик сайловларида амалдаги раҳбар Флорентино Перес яна бир бор зафар қучса, хорватиялик ҳимоячини Мадридга олиб келиш кампанияси расман старт олади.
Қувонарли жиҳати шундаки, 24 ёшли Гвардиолнинг ўзи ҳам фаолиятини “Сантьяго Бернабеу”да давом эттиришни ва оқ либосни кийишни чин дилдан истамоқда. Бироқ бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Сабаби, “Манчестер Сити” раҳбарияти ва шахсан Хосеп Гвардиола ўз юлдузини қўйиб юборишни мутлақо хоҳламаяпти. Ўз навбатида, “Реал” ҳам футболчи учун сунъий равишда оширилган ва ақлбовар қилмас даражадаги маблағни тўлаб, молиявий таваккалчиликка қўл урмоқчи эмас. Музокараларда оқилона сиёсат олиб борилади.
Гвардиолнинг трансфер бозоридаги мавқеи
Ёш бўлишига қарамай, аллақачон жаҳоннинг энг кучли ҳимоячиларидан бири сифатида тан олинган футболчининг айни дамдаги кўрсаткичлари қуйидагича:
Футболчининг ёши
"Сити"даги фаолият даври
Шартнома муддати
Бозор қиймати (Transfermarkt)
24 ёш
2023 йил ёзидан буён
2028 йил ёзигача
70 миллион евро
Замин шарҳи: Иброҳим Конате трансферидан сўнг Йошко Гвардиолнинг ҳам нишонга олиниши Флорентино Переснинг "янги енгилмас Галактикос" мудофаа чизиғини қуриш иштиёқидан далолат беради. Гарчи "шаҳарликлар" билан амалдаги шартнома 2028 йилгача бўлса-да, футболчининг Мадридга ўтиш истаги ушбу ёзги трансферлар ойнасида катта сиёсий тўқнашувга сабаб бўлиши мумкин.
Европа футболининг энг шов-шувли трансферлари, "Реал Мадрид" лагеридан эксклюзив инсайдлар ва дунё юлдузларининг тақдирини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…