Жаҳон чемпионатида мадҳиялар бутунлай янгича форматда ижро этилади

·60·Спорт
Жаҳон чемпионатида мадҳиялар бутунлай янгича форматда ижро этилади

Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар интизорлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) мухлислар ва иштирокчилар учун кутилмаган янгиликларни тақдим этишда давом этмоқда. Бу галги ислоҳотлар футбол учрашувларининг энг ҳаяжонли ва расмий палласи ҳисобланган ўйин олди маросимларига тааллуқлидир.

ФИФА матбуот хизмати ташкилотнинг расмий саҳифаси орқали маълум қилишича, бўлажак мундиал баҳсларида давлат мадҳияларини куйлаш жараёни илгари кузатилмаган, мутлақо ўзгача ва замонавий услубда ташкил этилади.

360 градуслик инқилоб ва захира футболчилари иштироки

Янги қоидаларга кўра, миллий мадҳиялар янграётган пайтда жамоаларнинг майдонда саф тортиш тизими тубдан ўзгаради. Эндиликда футболчилар анъанавий тарзда марказий трибуналар ва секторлар қаршисида бир қатор бўлиб турмайдилар.

  • Юзма-юз саф тортиш: Терма жамоа аъзолари майдон марказида 360 градусли давра ҳосил қилган ҳолда, бир-бирларига қараб, юзма-юз ҳолатда қад ростлашади.

  • Катта байроқлар шоуси: Ҳар бир терма жамоа жойлашган майдон ярмида улар мансуб бўлган давлатларнинг улкан миллий байроқлари кенг кўламда акс эттирилади.

  • Захира ўриндиғи ҳам майдонда: Мадҳия ижро этилаётган лаҳзаларда марказий доирада нафақат учрашувни дастлабки дақиқалардан бошлайдиган асосий таркиб, балки захирада қолган барча футболчилар ҳам майдонга тушиб, жамоадошлари билан елкама-елка туриб жараёнда фаол иштирок этади.

ФИФА раҳбарияти ушбу инқилобий ўзгаришлардан кўзланган бош мақсад — стадионнинг исталган бурчагида ўтирган ишқибозлар учун жараённи юқори даражада томоша қилиш имконини яратиш ҳамда майдондаги иштирокчиларнинг ватанпарварлик ҳис-туйғулари ва юксак эмоционал ҳолатини мухлисларга янада кучлироқ етказишдан иборат эканини таъкидлаган.

Рангли шоу ва анъанавий маросимлар интеграцияси

Мадҳиялар янги тизимда куйланиб бўлингандан сўнг, учрашув олдидан бажариладиган қолган барча анъанавий жараёнлар ўз ҳолича давом эттирилади. Қуйидаги жадвалда мадҳиядан кейинги расмий тадбирлар кетма-кетлиги акс этган:

Босқичлар

Бажариладиган расмий тадбирлар тури

Олиб борилиш тартиби

1-босқич

Сўрашиш ва жамоавий сурат

Футболчилар ўзаро кўришиб, расмий фотосессиядан ўтишади

2-босқич

Сардорлар қуръаси

Ҳар икки жамоа сардорлари ҳакамлар билан тўп ва майдонни танлашади

3-босқич

Янги элементлар (Шоу)

Майдонда рангли тутунлар ва махсус пиротехника эффектлари намойиш этилади

Эслатиб ўтамиз, ФИФА бундан аввалроқ стадионларда хавфсизлик ва экологик тозаликни таъминлаш мақсадида ЖЧ-2026 ўйинларига мухлислар томонидан ичига сув солинган пластик идишларни олиб киришни қатъиян тақиқлагани ҳақида расмий огоҳлантириш эълон қилган эди.

Замин шарҳи: ФИФА томонидан киритилаётган бундай визуал ўзгаришлар Жаҳон чемпионати баҳсларини шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки даҳшатли шоу даражасига олиб чиқишга хизмат қилади. Мадҳия пайтида бутун жамоанинг, ҳатто захирадагиларнинг ҳам майдонда бирлашиши футболчиларнинг руҳиятини кўтариши табиий. Океан ортидаги мундиалда миллий мадҳиямиз мана шундай муҳташам ва гўзал форматда янграшини интизорлик билан кутиб қоламиз!

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги қоидалари, ташкилий янгиликлари ва футбол оламидаги энг қизиқарли воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жаҳон чемпионатиХалқаро футбол федерациясиФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди