Жаҳон чемпионатида мадҳиялар бутунлай янгича форматда ижро этилади
Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар интизорлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) мухлислар ва иштирокчилар учун кутилмаган янгиликларни тақдим этишда давом этмоқда. Бу галги ислоҳотлар футбол учрашувларининг энг ҳаяжонли ва расмий палласи ҳисобланган ўйин олди маросимларига тааллуқлидир.
ФИФА матбуот хизмати ташкилотнинг расмий саҳифаси орқали маълум қилишича, бўлажак мундиал баҳсларида давлат мадҳияларини куйлаш жараёни илгари кузатилмаган, мутлақо ўзгача ва замонавий услубда ташкил этилади.
360 градуслик инқилоб ва захира футболчилари иштироки
Янги қоидаларга кўра, миллий мадҳиялар янграётган пайтда жамоаларнинг майдонда саф тортиш тизими тубдан ўзгаради. Эндиликда футболчилар анъанавий тарзда марказий трибуналар ва секторлар қаршисида бир қатор бўлиб турмайдилар.
Юзма-юз саф тортиш: Терма жамоа аъзолари майдон марказида 360 градусли давра ҳосил қилган ҳолда, бир-бирларига қараб, юзма-юз ҳолатда қад ростлашади.
Катта байроқлар шоуси: Ҳар бир терма жамоа жойлашган майдон ярмида улар мансуб бўлган давлатларнинг улкан миллий байроқлари кенг кўламда акс эттирилади.
Захира ўриндиғи ҳам майдонда: Мадҳия ижро этилаётган лаҳзаларда марказий доирада нафақат учрашувни дастлабки дақиқалардан бошлайдиган асосий таркиб, балки захирада қолган барча футболчилар ҳам майдонга тушиб, жамоадошлари билан елкама-елка туриб жараёнда фаол иштирок этади.
ФИФА раҳбарияти ушбу инқилобий ўзгаришлардан кўзланган бош мақсад — стадионнинг исталган бурчагида ўтирган ишқибозлар учун жараённи юқори даражада томоша қилиш имконини яратиш ҳамда майдондаги иштирокчиларнинг ватанпарварлик ҳис-туйғулари ва юксак эмоционал ҳолатини мухлисларга янада кучлироқ етказишдан иборат эканини таъкидлаган.
Рангли шоу ва анъанавий маросимлар интеграцияси
Мадҳиялар янги тизимда куйланиб бўлингандан сўнг, учрашув олдидан бажариладиган қолган барча анъанавий жараёнлар ўз ҳолича давом эттирилади. Қуйидаги жадвалда мадҳиядан кейинги расмий тадбирлар кетма-кетлиги акс этган:
Босқичлар
Бажариладиган расмий тадбирлар тури
Олиб борилиш тартиби
1-босқич
Сўрашиш ва жамоавий сурат
Футболчилар ўзаро кўришиб, расмий фотосессиядан ўтишади
2-босқич
Сардорлар қуръаси
Ҳар икки жамоа сардорлари ҳакамлар билан тўп ва майдонни танлашади
3-босқич
Янги элементлар (Шоу)
Майдонда рангли тутунлар ва махсус пиротехника эффектлари намойиш этилади
Эслатиб ўтамиз, ФИФА бундан аввалроқ стадионларда хавфсизлик ва экологик тозаликни таъминлаш мақсадида ЖЧ-2026 ўйинларига мухлислар томонидан ичига сув солинган пластик идишларни олиб киришни қатъиян тақиқлагани ҳақида расмий огоҳлантириш эълон қилган эди.
Замин шарҳи: ФИФА томонидан киритилаётган бундай визуал ўзгаришлар Жаҳон чемпионати баҳсларини шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки даҳшатли шоу даражасига олиб чиқишга хизмат қилади. Мадҳия пайтида бутун жамоанинг, ҳатто захирадагиларнинг ҳам майдонда бирлашиши футболчиларнинг руҳиятини кўтариши табиий. Океан ортидаги мундиалда миллий мадҳиямиз мана шундай муҳташам ва гўзал форматда янграшини интизорлик билан кутиб қоламиз!
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги қоидалари, ташкилий янгиликлари ва футбол оламидаги энг қизиқарли воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…