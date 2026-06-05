Рутубе 2 мингдан ортиқ серверга эга шахсий маълумотлар марказини қуради
Рутубе жамоаси 2026-йил охирида Ленинград вилоятида ўзининг шахсий маълумотларни қайта ишлаш марказини (МАМ) қуришни бошлайди. Лойиҳани ишга тушириш 2028-йилга режалаштирилган. Бу ҳақда “Газпром-Медиа Холдинг” рақамли активлари раҳбари Сергей Косинский маълум қилди. Янги объектнинг лойиҳавий қуввати камида 3 МВни ташкил этади ва унинг базасида икки мингдан ортиқ сервер жойлаштирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, совутиш тизими учун чиллер ва фреэкоолинг технологияларига асосланган замонавий ечимлардан фойдаланилади. Бу энергия самарадорлигини ошириш билан бирга, углерод изини камайтириш имконини беради. Кутилаётган энергия истеъмоли самарадорлиги коэффициенти (ПУE) 1,3 дан ошмайди, бу эса юқори халқаро стандартларга тўлиқ жавоб беради.
Сергей Косинскийнинг сўзларига кўра, янги марказнинг асосий вазифаси кунлик аудиторияси 20 миллион кишидан ошадиган видеосервиснинг барқарор ва узлуксиз ишлашини таъминлашдир. Шунингдек, ушбу инфратузилма видеоларни сақлаш ҳажмини кенгайтириш ҳамда сунъий интеллект ва машинали ўрганиш соҳасидаги лойиҳаларни ривожлантиришга хизмат қилади.
Ҳозирги вақтда Рутубе инфратузилмаси 7000 дан ортиқ сервер ва Россия ҳамда хорижнинг 40 та шаҳрида жойлашган 380 та контент етказиб бериш тармоғи (КДН) тугунларини ўз ичига олади. Янги маълумотлар маркази платформанинг техник имкониятларини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…