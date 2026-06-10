Bitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқда
Глобал криптовалюта бозори ҳозирда мураккаб даврни бошдан кечирмоқда, хусусан Bitcoin нархи Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар ва янги технологик трендлар таъсирида тебранмоқда. Инвесторлар иқтисодий кўрсаткичларнинг рақамли активлар бозорига таъсирини диққат билан кузатиб боришмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Мутахассисларнинг фикрича, инфляция даражаси ва анъанавий молия бозоридаги ўзгаришлар Bitcoin учун асосий тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, Claude каби сунъий интеллект моделларининг ривожланиши ва бозорга янги таҳлилий ёндашувларнинг кириб келиши крипто-экотизимда янги динамикани юзага келтирмоқда.
Ҳозирги вақтда Bitcoin ўзининг барқарорлигини сақлаб қолишга уринаётган бўлса-да, макроиқтисодий босимлар ва биржа индексларидаги ўзгарувчанлик савдо ҳажмларига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Келгуси ҳафталарда Fed томонидан бериладиган баёнотлар бозорнинг узоқ муддатли йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.
…