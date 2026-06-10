Bitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқда

Глобал криптовалюта бозори ҳозирда мураккаб даврни бошдан кечирмоқда, хусусан Bitcoin нархи Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан кутилаётган фоиз ставкалари бўйича қарорлар ва янги технологик трендлар таъсирида тебранмоқда. Инвесторлар иқтисодий кўрсаткичларнинг рақамли активлар бозорига таъсирини диққат билан кузатиб боришмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, инфляция даражаси ва анъанавий молия бозоридаги ўзгаришлар Bitcoin учун асосий тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, Claude каби сунъий интеллект моделларининг ривожланиши ва бозорга янги таҳлилий ёндашувларнинг кириб келиши крипто-экотизимда янги динамикани юзага келтирмоқда.

Ҳозирги вақтда Bitcoin ўзининг барқарорлигини сақлаб қолишга уринаётган бўлса-да, макроиқтисодий босимлар ва биржа индексларидаги ўзгарувчанлик савдо ҳажмларига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Келгуси ҳафталарда Fed томонидан бериладиган баёнотлар бозорнинг узоқ муддатли йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.

BitcoinFedКриптовалютаИқтисодиётИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда11 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Anthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирдаAnthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирдаБугун, 05:17Тасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирдиТасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирдиБугун, 22:16Меркк ва Ҳашграпҳ Груп Европа Иттифоқи талаблари учун янги лойиҳани бошладиМеркк ва Ҳашграпҳ Груп Европа Иттифоқи талаблари учун янги лойиҳани бошладиБугун, 21:11Bitcoin глобал бозорлар учун огоҳлантирувчи сигнал бўлиши мумкинBitcoin глобал бозорлар учун огоҳлантирувчи сигнал бўлиши мумкинБугун, 20:19БББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаБББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқдаКеча, 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди