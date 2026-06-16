BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этди
Дунёнинг энг йирик активларни бошқариш компанияси бўлмиш BlackRock институционал инвесторлар учун Bitcoin бозоридаги нархлар ўзгарувчанлигидан фойда олиш имконини берувчи янги молиявий воситани ишга туширди. Ушбу янги ETF (биржа савдоси фонди) криптовалюта бозоридаги юқори волатилликни хавф эмас, балки даромад манбаига айлантиришни мақсад қилган. CoinDesk нашри хабарига кўра, мазкур қадам анъанавий молия гигантларининг рақамли активлар секторига янада чуқурроқ кириб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Янги молиявий маҳсулотнинг асосий моҳияти шундаки, у инвесторларга Bitcoin нархи кескин кўтарилган ёки тушган пайтларда ҳам фойда кўриш стратегияларини қўллаш имконини беради. Бу, айниқса, бозор барқарор бўлмаган даврларда йирик жамғармалар ва банклар учун қўшимча ҳимоя қобиғини яратади. Бироқ, ушбу жозибадор имкониятнинг ўзига хос мураккабликлари ва "тузоқлари" ҳам мавжуд бўлиб, улар инвесторлардан юқори даражадаги таҳлилий кўникмаларни талаб қилади.
Стратегиянинг ўзига хос жиҳатлари ва асосий тўсиқларBlackRock томонидан таклиф этилаётган ушбу ечим фақатгина активни сотиб олиб, унинг нархи ошишини кутишдан иборат эмас. Бу ерда асосий урғу деривативлар ва мураккаб опсион савдоларига берилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, асосий "тузоқ" шундаки, агар бозор узоқ вақт давомида бир хил диапазонда турғун бўлиб қолса, волатилликка тикилган маблағлар ўз қийматини йўқотиши мумкин. Яни, фойда олиш учун бозорда доимий ва кучли тебранишлар содир бўлиб туриши шарт.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда BlackRock каби компанияларнинг Bitcoin билан боғлиқ маҳсулотларни кўпайтириши, рақамли активларнинг қонунийлашуви ва оммалашувини тезлаштиради. Бу эса, ўз навбатида, маҳаллий бозорда ҳам крипто-активларга бўлган ишончнинг ортишига ва тартибга солиш механизмларининг такомиллашишига хизмат қилади.
Шуни ҳам унутмаслик керакки, бундай мураккаб молиявий инструментлар асосан профессионал иштирокчилар учун мўлжалланган. Чакана инвесторлар учун Bitcoin волатиллиги ҳамон юқори хавф манбаи бўлиб қолмоқда. BlackRock стратегияси бозорнинг умумий ликвидлигини оширса-да, у кичик инвесторларни кутилмаган йўқотишлардан тўлиқ ҳимоя қила олмайди.
Хулоса қилиб айтганда, BlackRock компаниясининг навбатдаги ташаббуси Bitcoin экотизимининг пишиб етилганини кўрсатмоқда. Эндиликда криптовалюта шунчаки спекулятив актив эмас, балки мураккаб молиявий муҳандислик объектига айланди. Келажакда бошқа йирик инвестиция банклари ҳам шунга ўхшаш воситаларни тақдим этиши кутилмоқда, бу эса Bitcoin нархининг шаклланишида институционал капиталнинг ролини янада оширади.
…