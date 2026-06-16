BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этди

·0·Иқтисодиёт
BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этди

Дунёнинг энг йирик активларни бошқариш компанияси бўлмиш BlackRock институционал инвесторлар учун Bitcoin бозоридаги нархлар ўзгарувчанлигидан фойда олиш имконини берувчи янги молиявий воситани ишга туширди. Ушбу янги ETF (биржа савдоси фонди) криптовалюта бозоридаги юқори волатилликни хавф эмас, балки даромад манбаига айлантиришни мақсад қилган. CoinDesk нашри хабарига кўра, мазкур қадам анъанавий молия гигантларининг рақамли активлар секторига янада чуқурроқ кириб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Янги молиявий маҳсулотнинг асосий моҳияти шундаки, у инвесторларга Bitcoin нархи кескин кўтарилган ёки тушган пайтларда ҳам фойда кўриш стратегияларини қўллаш имконини беради. Бу, айниқса, бозор барқарор бўлмаган даврларда йирик жамғармалар ва банклар учун қўшимча ҳимоя қобиғини яратади. Бироқ, ушбу жозибадор имкониятнинг ўзига хос мураккабликлари ва "тузоқлари" ҳам мавжуд бўлиб, улар инвесторлардан юқори даражадаги таҳлилий кўникмаларни талаб қилади.

Стратегиянинг ўзига хос жиҳатлари ва асосий тўсиқлар

BlackRock томонидан таклиф этилаётган ушбу ечим фақатгина активни сотиб олиб, унинг нархи ошишини кутишдан иборат эмас. Бу ерда асосий урғу деривативлар ва мураккаб опсион савдоларига берилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, асосий "тузоқ" шундаки, агар бозор узоқ вақт давомида бир хил диапазонда турғун бўлиб қолса, волатилликка тикилган маблағлар ўз қийматини йўқотиши мумкин. Яни, фойда олиш учун бозорда доимий ва кучли тебранишлар содир бўлиб туриши шарт.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда BlackRock каби компанияларнинг Bitcoin билан боғлиқ маҳсулотларни кўпайтириши, рақамли активларнинг қонунийлашуви ва оммалашувини тезлаштиради. Бу эса, ўз навбатида, маҳаллий бозорда ҳам крипто-активларга бўлган ишончнинг ортишига ва тартибга солиш механизмларининг такомиллашишига хизмат қилади.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, бундай мураккаб молиявий инструментлар асосан профессионал иштирокчилар учун мўлжалланган. Чакана инвесторлар учун Bitcoin волатиллиги ҳамон юқори хавф манбаи бўлиб қолмоқда. BlackRock стратегияси бозорнинг умумий ликвидлигини оширса-да, у кичик инвесторларни кутилмаган йўқотишлардан тўлиқ ҳимоя қила олмайди.

Хулоса қилиб айтганда, BlackRock компаниясининг навбатдаги ташаббуси Bitcoin экотизимининг пишиб етилганини кўрсатмоқда. Эндиликда криптовалюта шунчаки спекулятив актив эмас, балки мураккаб молиявий муҳандислик объектига айланди. Келажакда бошқа йирик инвестиция банклари ҳам шунга ўхшаш воситаларни тақдим этиши кутилмоқда, бу эса Bitcoin нархининг шаклланишида институционал капиталнинг ролини янада оширади.

BlackRockBitcoinETFКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

17 июнь учун валюта курслари эълон қилинди17 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:05Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинБугун, 10:31Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврБугун, 10:17Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиMichael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиБугун, 10:14Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасMichael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасБугун, 10:11Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда