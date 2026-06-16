Ҳиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлди

·0·Техно
Ҳиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлди

Ҳиндистон ҳукумати мамлакатдаги энг йирик тиббиёт олийгоҳларига кириш имтиҳонлари (НEEТ (УГ)) арафасида Telegram мессенжеридан фойдаланишни вақтинча тақиқлаш ҳақида буйруқ берди. Ушбу қарор имтиҳон саволларини ноқонуний сотиш ва талабаларни алдаш билан шуғулланувчи жиноий гуруҳлар фаолиятига чек қўйиш мақсадида қабул қилинган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Миллий тест агентлиги (НТА) маълумотларига кўра, чекловлар 22-июнга қадар амал қилади. Бу чора 21-июн куни бўлиб ўтадиган қайта тест синовлари даврида ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун зарур деб топилган. Агентлик фирибгарлар платформадан сохта имтиҳон варақаларини тарқатиш ва абитуриентлар орасида нотўғри маълумот тарқатиш учун фойдаланаётганидан хавотирда.

Хабарларни таҳрирлаш функцияси ҳам чекланиши мумкин

Telegram нафақат бутунлай блокланиши, балки унинг айрим функциялари ҳам назорат остига олиниши кутилмоқда. Хусусан, ҳукумат мессенжер маъмуриятидан 30-июнга қадар хабарларни таҳрирлаш имкониятини ўчириб қўйишни талаб қилган. НТА мутасаддиларининг таъкидлашича, фирибгарлар айнан шу функция ёрдамида имтиҳон саволлари гўёки аввалроқ сиздирилгани ҳақида сохта далиллар яратишмоқда.

Ушбу кескин чоралар Ҳиндистоннинг Ахборот технологиялари тўғрисидаги қонунининг 69А-моддасига мувофиқ амалга оширилмоқда. Бу модда давлатга жамоат тартибини сақлаш мақсадида онлайн хизматлар ва контентни блоклаш ҳуқуқини беради. Бироқ, бу қарор рақамли ҳуқуқлар ҳимоячилари томонидан кескин танқидга учради.

Интернет Фреэдом Фоундатион каби ташкилотлар Telegram платформасини бутунлай ёпиб қўйишни "номутаносиб чора" деб атамоқда. Уларнинг фикрича, бутун бир алоқа воситасини блоклаш ўрнига, фақат ноқонуний контентга қарши курашиш самаралироқ бўлар эди. Экспертлар ушбу блокировкани муаммонинг илдизини ҳал қилмайдиган вақтинчалик ечим сифатида баҳолашмоқда.

Мессенжер учун энг йирик бозор хавф остида

Ҳиндистон Telegram учун юклаб олишлар сони бўйича дунёдаги энг йирик бозор ҳисобланади. Шу сабабли, ушбу вақтинчалик тақиқ мессенжернинг глобал нуфузи ва фойдаланувчилар базасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, хабарлар эълон қилинган вақтда Telegram Ҳиндистон ҳудудида ҳали ҳам фаол бўлиб тургани ва таҳрирлаш функцияси ишлаётгани кузатилган.

Эслатиб ўтамиз, НEEТ (УГ) имтиҳонлари атрофидаги можаро ўтган ойда саволлар сиздирилиши билан боғлиқ скандал туфайли бошланган эди. Ҳозирда ушбу ҳолат бўйича федерал тергов ишлари олиб борилмоқда ва ҳукумат миллий тест тизимини ислоҳ қилишга уринмоқда. Telegram билан боғлиқ вазият эса Ҳиндистонда рақамли платформалар устидан назорат кучайиб бораётганининг яна бир тасдиғидир.

TelegramҲиндистонИмтиҳонБлоклашТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиThreads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиБугун, 11:57Vivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранVivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранБугун, 11:52SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаSpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаБугун, 11:22Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиФоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиБугун, 11:20Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиСунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиБугун, 10:59Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиСамолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди