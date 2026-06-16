Ҳиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлди
Ҳиндистон ҳукумати мамлакатдаги энг йирик тиббиёт олийгоҳларига кириш имтиҳонлари (НEEТ (УГ)) арафасида Telegram мессенжеридан фойдаланишни вақтинча тақиқлаш ҳақида буйруқ берди. Ушбу қарор имтиҳон саволларини ноқонуний сотиш ва талабаларни алдаш билан шуғулланувчи жиноий гуруҳлар фаолиятига чек қўйиш мақсадида қабул қилинган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Миллий тест агентлиги (НТА) маълумотларига кўра, чекловлар 22-июнга қадар амал қилади. Бу чора 21-июн куни бўлиб ўтадиган қайта тест синовлари даврида ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун зарур деб топилган. Агентлик фирибгарлар платформадан сохта имтиҳон варақаларини тарқатиш ва абитуриентлар орасида нотўғри маълумот тарқатиш учун фойдаланаётганидан хавотирда.
Хабарларни таҳрирлаш функцияси ҳам чекланиши мумкинTelegram нафақат бутунлай блокланиши, балки унинг айрим функциялари ҳам назорат остига олиниши кутилмоқда. Хусусан, ҳукумат мессенжер маъмуриятидан 30-июнга қадар хабарларни таҳрирлаш имкониятини ўчириб қўйишни талаб қилган. НТА мутасаддиларининг таъкидлашича, фирибгарлар айнан шу функция ёрдамида имтиҳон саволлари гўёки аввалроқ сиздирилгани ҳақида сохта далиллар яратишмоқда.
Ушбу кескин чоралар Ҳиндистоннинг Ахборот технологиялари тўғрисидаги қонунининг 69А-моддасига мувофиқ амалга оширилмоқда. Бу модда давлатга жамоат тартибини сақлаш мақсадида онлайн хизматлар ва контентни блоклаш ҳуқуқини беради. Бироқ, бу қарор рақамли ҳуқуқлар ҳимоячилари томонидан кескин танқидга учради.
Интернет Фреэдом Фоундатион каби ташкилотлар Telegram платформасини бутунлай ёпиб қўйишни "номутаносиб чора" деб атамоқда. Уларнинг фикрича, бутун бир алоқа воситасини блоклаш ўрнига, фақат ноқонуний контентга қарши курашиш самаралироқ бўлар эди. Экспертлар ушбу блокировкани муаммонинг илдизини ҳал қилмайдиган вақтинчалик ечим сифатида баҳолашмоқда.
Мессенжер учун энг йирик бозор хавф остидаҲиндистон Telegram учун юклаб олишлар сони бўйича дунёдаги энг йирик бозор ҳисобланади. Шу сабабли, ушбу вақтинчалик тақиқ мессенжернинг глобал нуфузи ва фойдаланувчилар базасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, хабарлар эълон қилинган вақтда Telegram Ҳиндистон ҳудудида ҳали ҳам фаол бўлиб тургани ва таҳрирлаш функцияси ишлаётгани кузатилган.
Эслатиб ўтамиз, НEEТ (УГ) имтиҳонлари атрофидаги можаро ўтган ойда саволлар сиздирилиши билан боғлиқ скандал туфайли бошланган эди. Ҳозирда ушбу ҳолат бўйича федерал тергов ишлари олиб борилмоқда ва ҳукумат миллий тест тизимини ислоҳ қилишга уринмоқда. Telegram билан боғлиқ вазият эса Ҳиндистонда рақамли платформалар устидан назорат кучайиб бораётганининг яна бир тасдиғидир.
…