Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқланди

·0·Ўзбекистон
Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқланди

Тошкентда 16–18 июнь кунлари халқаро инвестиция форуми ўтказилиши муносабати билан юк автомобилларининг шаҳарга кириши вақтинча чекланди.

Шунингдек, Ислом Каримов, Абдулла Қодирий, Қорасарой ва Янги Ўзбекистон кўчаларида транспорт ҳаракатига вақтинчалик чекловлар жорий этилди.

Айрим автобус йўналишлари ҳаракат схемаси ҳам ўзгариши мумкин.

Масъуллар ҳайдовчилар ва йўловчиларга тирбандликларнинг олдини олиш учун йўналишларни олдиндан режалаштиришни тавсия қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Албания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиАлбания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиБугун, 11:21Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Кеча, 17:26Ўзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетдиЎзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетдиКеча, 17:03Жорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилиндиЖорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилиндиКеча, 15:59Ўзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиКеча, 13:31Эрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаЭрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаКеча, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган