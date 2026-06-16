Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентда 16–18 июнь кунлари халқаро инвестиция форуми ўтказилиши муносабати билан юк автомобилларининг шаҳарга кириши вақтинча чекланди.
Шунингдек, Ислом Каримов, Абдулла Қодирий, Қорасарой ва Янги Ўзбекистон кўчаларида транспорт ҳаракатига вақтинчалик чекловлар жорий этилди.
Айрим автобус йўналишлари ҳаракат схемаси ҳам ўзгариши мумкин.
Масъуллар ҳайдовчилар ва йўловчиларга тирбандликларнинг олдини олиш учун йўналишларни олдиндан режалаштиришни тавсия қилмоқда.
…