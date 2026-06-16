Навоий вилоятида 47 йўловчили автобус аянчли ҳалокатга учради
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Навоий вилоятида 47 нафар йўловчи бўлган автобус иштирокидаги оғир ЙТҲ бўйича суд ҳукми эълон қилинди.
Ҳодиса оқибатида 3 нафар инсон, жумладан бир нафар вояга етмаган бола ҳалок бўлган эди.
Судда ҳайдовчи авария вақтида сув идиши қопқоғини излаб чалғигани ва шу сабаб автобус бошқарувини йўқотганини айтган.
Суд қарори билан ҳайдовчи айбдор деб топилиб, 10 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинди.
…