Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяпти

·0·Иқтисодиёт
Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяпти

Криптовалюта бозорида фаолият юритувчи Forward Industries компаниясининг Solana (SOL) тармоғига ихтисослашган ғазна компанияларини ягона тузилмага бирлаштириш режаси жиддий қаршиликка учради. Соҳа иштирокчилари ўртасидаги бу кураш крипто-активлар билан ишловчи оммавий компаниялар учун янги консолидация даври бошланаётганидан далолат беради, бироқ кичикроқ ўйинчилар ўз мустақиллигини сақлаб қолишга уринмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, Forward Industries бир вақтнинг ўзида учта йирик компанияга сотиб олиш таклифини юборган. Бироқ, Solana Компани (ҲСДТ) ва Брера Ҳолдингс таклифларни расман рад этган бўлса, SkyAI компанияси белгиланган муддат ичида жавоб бермасликни маъқул кўрди. Бу ҳолат Forward Industries раҳбариятининг бозорда йирик миқёсли ва ликвидли тузилма яратиш мақсадларини мураккаблаштириб юборди.

Рад этилган таклифлар тафсилотлари

Forward Industries маълумотларига кўра, Solana Компани (ҲСДТ) директорлар кенгаши акцияларни айирбошлаш орқали амалга оширилиши керак бўлган келишувдан воз кечган. Таклифга кўра, ҲСДТ акциядорлари ҳар бир акция учун 1,63 доллар қийматида Форвард акцияларини олишлари керак эди. Компания раҳбарияти ушбу рад жавобидан ҳайратда эканини ва ҳеч қандай музокаралар ўтказилмаганидан афсусда эканини билдирди.

Шунингдек, Брера Ҳолдингс ҳам ҳар бир акция учун 7,19 доллар баҳоланган таклифни 9-июн куни рад этган. SkyAI компанияси эса 1,55 долларлик таклиф бўйича жимжитлик сақлаб, унинг амал қилиш муддати тугашига йўл қўйган. Forward Industries ушбу бирлашувлар орқали Solana экотизимида энг йирик ва барқарор корпоратив ғазнани шакллантиришни кўзлаган эди.

Молиявий йўқотишлар ва бозор ҳолати

Ҳозирда Forward Industries Solana тармоғидаги энг йирик ғазна эгаси ҳисобланади. КоинГекко маълумотларига кўра, компания тахминан 1,6 миллиард долларга сотиб олинган 7 миллион дона SOL токенларига эгалик қилади. Бироқ, жорий бозор нархларида ушбу активларнинг қиймати 525 миллион долларни ташкил этмоқда, бу эса 1 миллиард доллардан ортиқ реализация қилинмаган зарарни англатади.

Эчо Base инвестиция фирмаси ҳамкори Аугуст Видмернинг фикрича, инвесторлар сўнгги бир йил ичида ғазна компанияларига бўлган қизиқишини йўқотган. Бунга сабаб сифатида ушбу тузилмаларнинг ихтисослашган структуравий маҳсулотларга қараганда хатарлироқ ва самарасиз экани кўрсатилмоқда. Видмернинг таъкидлашича, ҳозирда кўплаб фирмалар бозорда омон қолиш учун консолидацияга мажбур бўлмоқда.

Экспертларнинг хулосасига кўра, кичик операторлар ҳозирча бирлашишга тайёр эмас, аммо соҳадаги молиявий босим ва ликвидлик муаммолари келажакда уларни барибир йирикроқ компаниялар таркибига киришга мажбур қилиши мумкин. Forward Industries эса ўз стратегиясини қайта кўриб чиқиши ёки янада жозибадорроқ шартлар таклиф қилиши кутилмоқда.

SolanaForward IndustriesКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиBlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиБугун, 11:3717 июн учун валюта курслари эълон қилинди17 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:05Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинБугун, 10:31Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврБугун, 10:17Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиMichael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиБугун, 10:14Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасMichael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасБугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда