Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяпти
Криптовалюта бозорида фаолият юритувчи Forward Industries компаниясининг Solana (SOL) тармоғига ихтисослашган ғазна компанияларини ягона тузилмага бирлаштириш режаси жиддий қаршиликка учради. Соҳа иштирокчилари ўртасидаги бу кураш крипто-активлар билан ишловчи оммавий компаниялар учун янги консолидация даври бошланаётганидан далолат беради, бироқ кичикроқ ўйинчилар ўз мустақиллигини сақлаб қолишга уринмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, Forward Industries бир вақтнинг ўзида учта йирик компанияга сотиб олиш таклифини юборган. Бироқ, Solana Компани (ҲСДТ) ва Брера Ҳолдингс таклифларни расман рад этган бўлса, SkyAI компанияси белгиланган муддат ичида жавоб бермасликни маъқул кўрди. Бу ҳолат Forward Industries раҳбариятининг бозорда йирик миқёсли ва ликвидли тузилма яратиш мақсадларини мураккаблаштириб юборди.
Рад этилган таклифлар тафсилотлариForward Industries маълумотларига кўра, Solana Компани (ҲСДТ) директорлар кенгаши акцияларни айирбошлаш орқали амалга оширилиши керак бўлган келишувдан воз кечган. Таклифга кўра, ҲСДТ акциядорлари ҳар бир акция учун 1,63 доллар қийматида Форвард акцияларини олишлари керак эди. Компания раҳбарияти ушбу рад жавобидан ҳайратда эканини ва ҳеч қандай музокаралар ўтказилмаганидан афсусда эканини билдирди.
Шунингдек, Брера Ҳолдингс ҳам ҳар бир акция учун 7,19 доллар баҳоланган таклифни 9-июн куни рад этган. SkyAI компанияси эса 1,55 долларлик таклиф бўйича жимжитлик сақлаб, унинг амал қилиш муддати тугашига йўл қўйган. Forward Industries ушбу бирлашувлар орқали Solana экотизимида энг йирик ва барқарор корпоратив ғазнани шакллантиришни кўзлаган эди.
Молиявий йўқотишлар ва бозор ҳолатиҲозирда Forward Industries Solana тармоғидаги энг йирик ғазна эгаси ҳисобланади. КоинГекко маълумотларига кўра, компания тахминан 1,6 миллиард долларга сотиб олинган 7 миллион дона SOL токенларига эгалик қилади. Бироқ, жорий бозор нархларида ушбу активларнинг қиймати 525 миллион долларни ташкил этмоқда, бу эса 1 миллиард доллардан ортиқ реализация қилинмаган зарарни англатади.
Эчо Base инвестиция фирмаси ҳамкори Аугуст Видмернинг фикрича, инвесторлар сўнгги бир йил ичида ғазна компанияларига бўлган қизиқишини йўқотган. Бунга сабаб сифатида ушбу тузилмаларнинг ихтисослашган структуравий маҳсулотларга қараганда хатарлироқ ва самарасиз экани кўрсатилмоқда. Видмернинг таъкидлашича, ҳозирда кўплаб фирмалар бозорда омон қолиш учун консолидацияга мажбур бўлмоқда.
Экспертларнинг хулосасига кўра, кичик операторлар ҳозирча бирлашишга тайёр эмас, аммо соҳадаги молиявий босим ва ликвидлик муаммолари келажакда уларни барибир йирикроқ компаниялар таркибига киришга мажбур қилиши мумкин. Forward Industries эса ўз стратегиясини қайта кўриб чиқиши ёки янада жозибадорроқ шартлар таклиф қилиши кутилмоқда.
…