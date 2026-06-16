«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқда

·0·Жамият
«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқда

Пойтахтимизда старт олган нуфузли Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТХИФ-2026) доирасида глобал иқтисодий ва энергетик ҳамкорликнинг энг муҳим келишувлари ва тадбирлари амалга оширилмоқда. Ана шундай йирик воқеалардан бири сифатида, яшил энергетика ва инфратузилма лойиҳалари бўйича жаҳон гигантларидан бири ҳисобланган «Acwa Central Asia» компаниясининг ушбу юбилей форумда олий мақомдаги — Платина ҳомий сифатида иштирок этаётгани кенг жамоатчилик диққат марказида турибди. Бундай стратегик ва юқори даражадаги шериклик Ўзбекистон ҳамда бутун Марказий Осиё минтақасида замонавий энергетика инфратузилмасини тубдан мустаҳкамлаш, хорижий капитал оқимини янада жадаллаштириш ҳамда барқарор иқтисодий юксалишни таъминлашда халқаро инвесторларнинг ўрни ва аҳамияти нечоғли беқиёс эканини яққол исботлаб бермоқда.

Яшил энергетикага ўтиш ва тизимли ислоҳотлар сари қатъий қадам

Халқаро инвесторнинг ушбу анжумандаги фаол иштироки мамлакатимизнинг барқарор ривожланиш бўйича миллий кун тартибини тўлиқ қўллаб-қувватлаш ҳамда экологик тоза, яшил энергетика тизимига ўтиш жараёнларини тезлаштириш борасидаги узоқ муддатли интилишлари қатъий ва бардавом эканидан далолат беради. Юбилей форум кунларида ушбу улуғвор мақсадларни ҳаётга татбиқ этиш ва амалда намойиш этиш мақсадида, компаниянинг махсус дастуридан энг муҳим соҳавий мулоқот сессиялари, халқаро давра суҳбатлари ҳамда юқори даражали бизнес учрашувларда қатъий ва фаол иштирок этиш ўрин олган.

Қуйидаги расмий иқтисодий ва ташкилий таҳлил жадвали орқали «Acwa Power» компаниясининг ТХИФ-2026 доирасидаги стратегик режалари ва ташкил этилаётган олий даражадаги учрашув деталлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Инвестор компания номи

Форумдаги расмий ҳомийлик мақоми

Махсус тадбир ўтказиладиган олий даражали манзил

Ҳамкорлик қилаётган нуфузли ташкилот

Муҳокама марказидаги асосий стратегик масалалар

Тадбирга таклиф этилган бош иштирокчилар

«Acwa Central Asia»


(Глобал яшил энергетика гиганти)

Платина ҳомий


(Олий даражали ҳамкорлик)

«JW Marriott Hotel Tashkent»


(Пойтахтдаги муаззам меҳмонхона)

Хорижий инвесторлар кенгаши


(Халқаро иқтисодий платформа)

Энергетика тармоғини модернизация қилиш, қайта тикланувчи энергияни кенгайтириш, тариф ислоҳотлари ва ҳуқуқий база

Йирик раҳбарлар, инфратузилма сармоядорлари ва соҳа регуляторлари

«JW Marriott Hotel Tashkent»да олий даражадаги эксклюзив Бизнес-нонушта

Ушбу нуфузли тадбирлар ва стратегик режалар доирасида «Acwa» компанияси Хорижий инвесторлар кенгаши билан яқин ҳамкорликда пойтахтимизнинг энг ҳашаматли масканларидан бири — «JW Marriott Hotel Tashkent» меҳмонхонасида расмий ва махсус Бизнес-нонушта (Business Breakfast) ташкил этади.

Бизнес-нонуштанинг парда ортидаги аҳамияти:

Мазкур юқори даражали учрашув мамлакатимиз энергетика тармоғини замонавий талаблар асосида тўлиқ модернизация қилиш, қайта тикланувчи энергия манбалари ҳажмини кескин кенгайтириш, тизимдаги тариф ислоҳотларини изчил давом эттириш ҳамда Ўзбекистонга узоқ муддатли йирик капитални жалб этиш учун зарур бўлган меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш масалаларини атрофлича таҳлил қилишга хизмат қилади. Ушбу мулоқот майдони дунёнинг энг нуфузли раҳбарлари, етакчи инфратузилма инвесторлари ва соҳанинг бош регуляторларини бир даврага жамлагани билан иқтисодиётимиз учун тарихий аҳамият касб этади.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё энергетика тизимидаги энг сўнгги мега-лойиҳалар, ТХИФ-2026 майдонларида имзоланаётган миллиард долларлик эксклюзив шартномалар, «Acwa Power» компаниясининг янги яшил инвестициялари тафсилоти ва молия оламига оид энг ишончли ҳамда тезкор янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоий вилоятида 47 йўловчили автобус аянчли ҳалокатга учрадиНавоий вилоятида 47 йўловчили автобус аянчли ҳалокатга учрадиБугун, 12:07Тошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошландиТошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошландиБугун, 08:43Андижонда “Чикко” қўлга олинди: товламачилик гуруҳи фош этилдиАндижонда “Чикко” қўлга олинди: товламачилик гуруҳи фош этилдиБугун, 08:43Андижонда тош портлатилиши: катта чанг кўтарилиши аҳолида хавотир уйғотдиАндижонда тош портлатилиши: катта чанг кўтарилиши аҳолида хавотир уйғотдиБугун, 07:51Бўстонлиқда Каптива каналга тушиб кетдиБўстонлиқда Каптива каналга тушиб кетдиБугун, 05:34Дубайга фоҳишалик учун юборилаётган аёл қутқариб қолиндиДубайга фоҳишалик учун юборилаётган аёл қутқариб қолиндиБугун, 04:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди