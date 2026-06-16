«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқда
Пойтахтимизда старт олган нуфузли Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТХИФ-2026) доирасида глобал иқтисодий ва энергетик ҳамкорликнинг энг муҳим келишувлари ва тадбирлари амалга оширилмоқда. Ана шундай йирик воқеалардан бири сифатида, яшил энергетика ва инфратузилма лойиҳалари бўйича жаҳон гигантларидан бири ҳисобланган «Acwa Central Asia» компаниясининг ушбу юбилей форумда олий мақомдаги — Платина ҳомий сифатида иштирок этаётгани кенг жамоатчилик диққат марказида турибди. Бундай стратегик ва юқори даражадаги шериклик Ўзбекистон ҳамда бутун Марказий Осиё минтақасида замонавий энергетика инфратузилмасини тубдан мустаҳкамлаш, хорижий капитал оқимини янада жадаллаштириш ҳамда барқарор иқтисодий юксалишни таъминлашда халқаро инвесторларнинг ўрни ва аҳамияти нечоғли беқиёс эканини яққол исботлаб бермоқда.
Яшил энергетикага ўтиш ва тизимли ислоҳотлар сари қатъий қадам
Халқаро инвесторнинг ушбу анжумандаги фаол иштироки мамлакатимизнинг барқарор ривожланиш бўйича миллий кун тартибини тўлиқ қўллаб-қувватлаш ҳамда экологик тоза, яшил энергетика тизимига ўтиш жараёнларини тезлаштириш борасидаги узоқ муддатли интилишлари қатъий ва бардавом эканидан далолат беради. Юбилей форум кунларида ушбу улуғвор мақсадларни ҳаётга татбиқ этиш ва амалда намойиш этиш мақсадида, компаниянинг махсус дастуридан энг муҳим соҳавий мулоқот сессиялари, халқаро давра суҳбатлари ҳамда юқори даражали бизнес учрашувларда қатъий ва фаол иштирок этиш ўрин олган.
Қуйидаги расмий иқтисодий ва ташкилий таҳлил жадвали орқали «Acwa Power» компаниясининг ТХИФ-2026 доирасидаги стратегик режалари ва ташкил этилаётган олий даражадаги учрашув деталлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Инвестор компания номи
Форумдаги расмий ҳомийлик мақоми
Махсус тадбир ўтказиладиган олий даражали манзил
Ҳамкорлик қилаётган нуфузли ташкилот
Муҳокама марказидаги асосий стратегик масалалар
Тадбирга таклиф этилган бош иштирокчилар
«Acwa Central Asia»
(Глобал яшил энергетика гиганти)
Платина ҳомий
(Олий даражали ҳамкорлик)
«JW Marriott Hotel Tashkent»
(Пойтахтдаги муаззам меҳмонхона)
Хорижий инвесторлар кенгаши
(Халқаро иқтисодий платформа)
Энергетика тармоғини модернизация қилиш, қайта тикланувчи энергияни кенгайтириш, тариф ислоҳотлари ва ҳуқуқий база
Йирик раҳбарлар, инфратузилма сармоядорлари ва соҳа регуляторлари
«JW Marriott Hotel Tashkent»да олий даражадаги эксклюзив Бизнес-нонушта
Ушбу нуфузли тадбирлар ва стратегик режалар доирасида «Acwa» компанияси Хорижий инвесторлар кенгаши билан яқин ҳамкорликда пойтахтимизнинг энг ҳашаматли масканларидан бири — «JW Marriott Hotel Tashkent» меҳмонхонасида расмий ва махсус Бизнес-нонушта (Business Breakfast) ташкил этади.
Бизнес-нонуштанинг парда ортидаги аҳамияти:
Мазкур юқори даражали учрашув мамлакатимиз энергетика тармоғини замонавий талаблар асосида тўлиқ модернизация қилиш, қайта тикланувчи энергия манбалари ҳажмини кескин кенгайтириш, тизимдаги тариф ислоҳотларини изчил давом эттириш ҳамда Ўзбекистонга узоқ муддатли йирик капитални жалб этиш учун зарур бўлган меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш масалаларини атрофлича таҳлил қилишга хизмат қилади. Ушбу мулоқот майдони дунёнинг энг нуфузли раҳбарлари, етакчи инфратузилма инвесторлари ва соҳанинг бош регуляторларини бир даврага жамлагани билан иқтисодиётимиз учун тарихий аҳамият касб этади.
Ўзбекистон ва Марказий Осиё энергетика тизимидаги энг сўнгги мега-лойиҳалар, ТХИФ-2026 майдонларида имзоланаётган миллиард долларлик эксклюзив шартномалар, «Acwa Power» компаниясининг янги яшил инвестициялари тафсилоти ва молия оламига оид энг ишончли ҳамда тезкор янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…