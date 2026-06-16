Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги давр
Дунёнинг етакчи криптовалюта биржаларидан бири бўлган Bybit реал активларни токенлаштириш (РВА) йўналишида йирик қадам ташлади. Компания ПИМКО ва Чина Мерчантс Банк Интернатионал (КМБИ) томонидан бошқариладиган облигация фондларига кириш имкониятини тақдим этишини эълон қилди. Ушбу ташаббус анъанавий молия воситаларини блокчейн технологияси билан бирлаштириш орқали инвесторлар учун янги уфқлар очмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bybit янги РВА Эарн платформасини ишга тушириб, унга икки хил токенлаштирилган облигация фондини киритди. Биринчиси — ПИМКО Дйнамик Инкоме Oppoртунитиес Фунд (ПДО) бўлиб, у корпоратив қарзлар, ипотека қимматли қоғозлари ва давлат облигацияларига сармоя киритади. Иккинчиси — КМБИ Инвестмент Граде Бонд Фунд бўлиб, у Осиё ва жаҳон бозорларидаги юқори рейтингли кредит активларига йўналтирилган. Мазкур лойиҳалар Плуме ва ДигиФТ платформалари билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Рақамли активлар ва анъанавий бозорни боғловчи кўприкЛойиҳа доирасида ДигиФТ биржаси активларни токенлаштириш жараёнига масъул бўлса, Плуме тармоғи барча ончейн транзакциялар ва обуналар учун инфратузилмани таъминлайди. RVA.xyz маълумотларига кўра, Плуме тармоғи аллақачон 250 мингдан ортиқ РВА эгаларига хизмат кўрсатиб келмоқда ва сўнгги 30 кун ичида 512 миллион доллардан ортиқ транзакция ҳажмини қайд этган.
Bybit фойдаланувчилари ушбу маҳсулотларга USDC стабилкоини орқали обуна бўлишлари мумкин. Муҳими шундаки, биржа обуна бўлиш, маблағларни қайтариб олиш ёки ончейн транзакциялар учун ҳеч қандай комиссия ундирмаслигини маълум қилди. Бироқ, бу каби инвестициялар асосий капитални ҳимоя қилмаслиги ва даромад кафолатланмаганини ёдда тутиш лозим.
Токенлаштирилган активлар бозорининг ўсишиҲозирги вақтда реал дунё активларини токенлаштириш бозори жадал ривожланмоқда. RVA.xyz таҳлилларига кўра, жорий йилнинг 12-июн ҳолатига кўра, ушбу бозорнинг умумий қиймати 31,8 миллиард долларга етган. Бунда АҚШ ғазначилик вексельлари 14,9 миллиард доллар билан етакчилик қилмоқда. Шунингдек, хомашё товарлари (4,7 млрд доллар) ва акциялар (1,5 млрд доллар) ҳам ушбу экотизимда муҳим ўрин тутади.
Крипто саноатининг бошқа гигантлари ҳам ушбу йўналишда фаол. Масалан, OKX биржаси яқинда BlackRock компаниясининг БУИДЛ фондини ўзининг гаров тизимига интеграция қилди. Бу институционал мижозларга токенлаштирилган активлардан савдо маржаси сифатида фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, Archax компанияси Hedera тармоғида реал вақт режимида фоиз тўловларини амалга ошириш тизимини йўлга қўйди.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам бундай глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Bybit каби платформалар орқали халқаро облигациялар бозорига чиқиш имконияти, анъанавий банк тизимидаги чекловларни четлаб ўтиб, жаҳон даражасидаги активларга сармоя киритиш йўлини очади. Бу эса мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт ва крипто-активлар соҳасидаги билим ҳамда кўникмаларни ошириш зарурлигини яна бир бор кўрсатмоқда.
…