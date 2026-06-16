Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги давр

·0·Иқтисодиёт
Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги давр

Дунёнинг етакчи криптовалюта биржаларидан бири бўлган Bybit реал активларни токенлаштириш (РВА) йўналишида йирик қадам ташлади. Компания ПИМКО ва Чина Мерчантс Банк Интернатионал (КМБИ) томонидан бошқариладиган облигация фондларига кириш имкониятини тақдим этишини эълон қилди. Ушбу ташаббус анъанавий молия воситаларини блокчейн технологияси билан бирлаштириш орқали инвесторлар учун янги уфқлар очмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bybit янги РВА Эарн платформасини ишга тушириб, унга икки хил токенлаштирилган облигация фондини киритди. Биринчиси — ПИМКО Дйнамик Инкоме Oppoртунитиес Фунд (ПДО) бўлиб, у корпоратив қарзлар, ипотека қимматли қоғозлари ва давлат облигацияларига сармоя киритади. Иккинчиси — КМБИ Инвестмент Граде Бонд Фунд бўлиб, у Осиё ва жаҳон бозорларидаги юқори рейтингли кредит активларига йўналтирилган. Мазкур лойиҳалар Плуме ва ДигиФТ платформалари билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.

Рақамли активлар ва анъанавий бозорни боғловчи кўприк

Лойиҳа доирасида ДигиФТ биржаси активларни токенлаштириш жараёнига масъул бўлса, Плуме тармоғи барча ончейн транзакциялар ва обуналар учун инфратузилмани таъминлайди. RVA.xyz маълумотларига кўра, Плуме тармоғи аллақачон 250 мингдан ортиқ РВА эгаларига хизмат кўрсатиб келмоқда ва сўнгги 30 кун ичида 512 миллион доллардан ортиқ транзакция ҳажмини қайд этган.

Bybit фойдаланувчилари ушбу маҳсулотларга USDC стабилкоини орқали обуна бўлишлари мумкин. Муҳими шундаки, биржа обуна бўлиш, маблағларни қайтариб олиш ёки ончейн транзакциялар учун ҳеч қандай комиссия ундирмаслигини маълум қилди. Бироқ, бу каби инвестициялар асосий капитални ҳимоя қилмаслиги ва даромад кафолатланмаганини ёдда тутиш лозим.

Токенлаштирилган активлар бозорининг ўсиши

Ҳозирги вақтда реал дунё активларини токенлаштириш бозори жадал ривожланмоқда. RVA.xyz таҳлилларига кўра, жорий йилнинг 12-июн ҳолатига кўра, ушбу бозорнинг умумий қиймати 31,8 миллиард долларга етган. Бунда АҚШ ғазначилик вексельлари 14,9 миллиард доллар билан етакчилик қилмоқда. Шунингдек, хомашё товарлари (4,7 млрд доллар) ва акциялар (1,5 млрд доллар) ҳам ушбу экотизимда муҳим ўрин тутади.

Крипто саноатининг бошқа гигантлари ҳам ушбу йўналишда фаол. Масалан, OKX биржаси яқинда BlackRock компаниясининг БУИДЛ фондини ўзининг гаров тизимига интеграция қилди. Бу институционал мижозларга токенлаштирилган активлардан савдо маржаси сифатида фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, Archax компанияси Hedera тармоғида реал вақт режимида фоиз тўловларини амалга ошириш тизимини йўлга қўйди.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам бундай глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Bybit каби платформалар орқали халқаро облигациялар бозорига чиқиш имконияти, анъанавий банк тизимидаги чекловларни четлаб ўтиб, жаҳон даражасидаги активларга сармоя киритиш йўлини очади. Бу эса мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт ва крипто-активлар соҳасидаги билим ҳамда кўникмаларни ошириш зарурлигини яна бир бор кўрсатмоқда.

BybitКриптовалютаРВАИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиMichael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиБугун, 10:14Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасMichael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасБугун, 10:11Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда