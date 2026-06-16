Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишди

·0·Спорт
Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишди

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик юришини амалга оширишга яқин турибди. Англия вице-чемпионлари Рома ярим ҳимоячиси Ману Коне трансфери бўйича футболчининг вакиллари билан шахсий шартнома шартларини келишиб олдилар. Ҳозирда Франция терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 25 ёшли футболчи Микел Артета жамоасининг асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Корриере делла Сера нашрининг хабар беришича, Коне дастлаб Пари Сен-Жермен сафига ўтишни афзал кўрган ва Атлетико Мадрид томонидан бўлган қизиқишни рад этган эди. Бироқ, Франция чемпионлари трансфер борасида расмий қадам ташламагач, Арсенал вазиятдан унумли фойдаланиб қолди. Лондонликлар футболчининг атрофидагилар билан музокараларни муваффақиятли якунлаб, уни Эмиратес стадионига кўчиб ўтишга кўндиришди.

Молиявий фейр-плей ва трансфер нархи

Италиянинг Рома клуби айни дамда қийин молиявий ҳолатда турибди. Римликлар 30-июнга қадар молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш учун бир қатор футболчиларини сотишга мажбур. Шу сабабли, клуб ўзининг етакчи ярим ҳимоячиси бўйича музокараларда анча юmsҳаган. Дастлаб италияликлар футболчи учун 50 миллион евро талаб қилган бўлса-да, ҳозирда бу сумма бироз камайиши кутилмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Рома клубининг шошилинч равишда маблағга эҳтиёжи борлиги сабабли, Арсенал 45 миллион евро атрофидаги таклиф билан трансферни якунлаши мумкин. Goal.com нашри маълумотига кўра, Ману Коненинг агентлари трансфер жараёнини тезлаштиришни ва барча ҳужжатларни июн ойи охирига қадар расмийлаштиришни мақсад қилганлар.

Артетанинг тактик режалари

Микел Артета Ману Конени жамоа марказидаги Деклан Рисе учун идеал шерик сифатида кўрмоқда. Мураббийнинг фикрича, франциялик футболчининг майдон марказидаги жисмоний кучи ва тўпни тезкорлик билан ҳужумга етказиб бериш қобилияти Арсенал ўйинига қўшимча динамика бағишлайди. Бу трансфер Лондон клубининг бошқа бир нишони — Мартин Зубименди билан боғлиқ режаларни ўзгартириши мумкин.

Зубимендининг ўйин услуби Артетанинг ўта ҳаракатчан тизими учун бироз секинлик қилиши ҳақидаги қарашлар пайдо бўлган. Ману Коне эса ўзининг техник маҳорати ва майдондаги агрессивлиги билан замонавий Премер-лига талабларига тўлиқ жавоб беради. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Жаҳон чемпионатига қаратган бўлса-да, унинг келажаги яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.

Франция терма жамоаси мундиалдаги илк учрашувини Сенегалга қарши ўтказади. Ушбу турнирдаги муваффақиятли иштирок Коненинг трансфер қийматини янада ошириши мумкин, шу сабабли Арсенал раҳбарияти расмий таклифни имкон қадар тезроқ юборишга ҳаракат қилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, бу Лондон клубининг янги мавсумдаги чемпионлик амбицияларидан дарак берувчи муҳим қадам бўлади.

АрсеналРомаМану КонеТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаЎзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди