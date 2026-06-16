Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишди
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик юришини амалга оширишга яқин турибди. Англия вице-чемпионлари Рома ярим ҳимоячиси Ману Коне трансфери бўйича футболчининг вакиллари билан шахсий шартнома шартларини келишиб олдилар. Ҳозирда Франция терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 25 ёшли футболчи Микел Артета жамоасининг асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Корриере делла Сера нашрининг хабар беришича, Коне дастлаб Пари Сен-Жермен сафига ўтишни афзал кўрган ва Атлетико Мадрид томонидан бўлган қизиқишни рад этган эди. Бироқ, Франция чемпионлари трансфер борасида расмий қадам ташламагач, Арсенал вазиятдан унумли фойдаланиб қолди. Лондонликлар футболчининг атрофидагилар билан музокараларни муваффақиятли якунлаб, уни Эмиратес стадионига кўчиб ўтишга кўндиришди.
Молиявий фейр-плей ва трансфер нархиИталиянинг Рома клуби айни дамда қийин молиявий ҳолатда турибди. Римликлар 30-июнга қадар молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш учун бир қатор футболчиларини сотишга мажбур. Шу сабабли, клуб ўзининг етакчи ярим ҳимоячиси бўйича музокараларда анча юmsҳаган. Дастлаб италияликлар футболчи учун 50 миллион евро талаб қилган бўлса-да, ҳозирда бу сумма бироз камайиши кутилмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Рома клубининг шошилинч равишда маблағга эҳтиёжи борлиги сабабли, Арсенал 45 миллион евро атрофидаги таклиф билан трансферни якунлаши мумкин. Goal.com нашри маълумотига кўра, Ману Коненинг агентлари трансфер жараёнини тезлаштиришни ва барча ҳужжатларни июн ойи охирига қадар расмийлаштиришни мақсад қилганлар.
Артетанинг тактик режалариМикел Артета Ману Конени жамоа марказидаги Деклан Рисе учун идеал шерик сифатида кўрмоқда. Мураббийнинг фикрича, франциялик футболчининг майдон марказидаги жисмоний кучи ва тўпни тезкорлик билан ҳужумга етказиб бериш қобилияти Арсенал ўйинига қўшимча динамика бағишлайди. Бу трансфер Лондон клубининг бошқа бир нишони — Мартин Зубименди билан боғлиқ режаларни ўзгартириши мумкин.
Зубимендининг ўйин услуби Артетанинг ўта ҳаракатчан тизими учун бироз секинлик қилиши ҳақидаги қарашлар пайдо бўлган. Ману Коне эса ўзининг техник маҳорати ва майдондаги агрессивлиги билан замонавий Премер-лига талабларига тўлиқ жавоб беради. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Жаҳон чемпионатига қаратган бўлса-да, унинг келажаги яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.
Франция терма жамоаси мундиалдаги илк учрашувини Сенегалга қарши ўтказади. Ушбу турнирдаги муваффақиятли иштирок Коненинг трансфер қийматини янада ошириши мумкин, шу сабабли Арсенал раҳбарияти расмий таклифни имкон қадар тезроқ юборишга ҳаракат қилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, бу Лондон клубининг янги мавсумдаги чемпионлик амбицияларидан дарак берувчи муҳим қадам бўлади.
…