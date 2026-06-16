Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилди
Ўзбекистон пойтахти яна бир бор глобал иқтисодий мулоқотлар ва йирик молиявий келишувлар марказига айланмоқда. Айни кунларда юртимизда бошланаётган, дунё ишбилармонлари интизорлик билан кутган нуфузли тадбир — Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТИИФ) ўзининг юбилей 5-мавсумини расман қарши олди. Жорий йилнинг 16–18 июнь кунлари Тошкент шаҳрида юқори савияда ташкил этилаётган ушбу йирик иқтисодий анжуман сайёрамизнинг турли нуқталаридан келган энг етакчи инвесторлар, трансмиллий корпорациялар раҳбарлари, халқаро молия институтлари ҳамда нуфузли давлат ташкилотлари вакилларини ягона мулоқот майдонига жамлади.
Ўзбекистон иқтисодиётига бўлган юксак ишонч ифодаси
Муаззам иқтисодий форумнинг дунёга машҳур йирик халқаро ва миллий брендлар томонидан кенг кўламда қўллаб-қувватланиши Ўзбекистоннинг сўнгги йиллардаги инвестициявий жозибадорлиги ва салоҳиятига бўлган ишонч нақадар юқори эканини яққол намоён этмоқда. Бу эса ТИИФнинг нафақат юртимизда, балки бутун Марказий Осиё минтақасидаги энг асосий ва етакчи инвестиция платформаси сифатидаги нуфузи тобора юксалиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди.
Форумнинг юқори савияда ўтишини таъминлашда унинг расмий ҳамкорлари ва ҳомийлари муҳим пойдевор вазифасини ўтамоқда. Бу йилги иштирокчилар таркиби ва уларнинг мақоми ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли даражада салмоқлидир.
Қуйидаги расмий иқтисодий ва ташкилий таҳлил жадвали орқали ТИИФ 2026 юбилей форумининг расмий ҳомийлари, уларнинг тоифалари ва иқтисодиёт тармоқларидаги йўналишлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Ҳомийлик мақоми ва даражаси
ТИИФ 2026 доирасидаги расмий ҳомийлар рўйхати
Эътибор марказидаги асосий иқтисодий соҳалар
Форумнинг ташкилий ва стратегик мақсадлари
Platinum ҳомийлар
(Мундиал даражасидаги грандлар)
• Acwa Power
• Vision Invest
• Wildberries
• Узум (Миллий рақамли экотизим)
Яшил энергетика, рақамли иқтисодиёт, электрон тижорат ва йирик глобал инвестициялар
Истиқболли лойиҳаларни муҳокама қилиш, янги алоқалар ўрнатиш ва капитал жалб этиш
Gold ҳомийлар
(Инфратузилма етакчилари)
• NRG BI Group
• OTP Bank Uzbekistan (Ipoteka Bank OTP Group)
• UET Group
Молиявий инфратузилма, инвестицион консалтинг, замонавий саноат қурилиши ва тадбиркорлик
Давлат, инвесторлар ва бизнес вакиллари ўртасида самарали мулоқотни йўлга қўйиш
Silver ҳомийлар
(Энергетика гигантлари)
• AMEA Power
• Cengiz Energy
Энергетика соҳасини трансформация қилиш ва замонавий инфратузилма лойиҳаларини ривожлантириш
Ўзбекистон ва бутун Марказий Осиё минтақасининг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш
Платинумдан Силвергача: Жаҳон гигантлари Тошкентда!
Таъкидлаш жоизки, ТИИФ 2026'нинг олий даражадаги Платинум (Platinum) ҳомийлари қаторидан жой олган компаниялар ўз йўналишлари бўйича дунёда етакчи ҳисобланишади. Улар айни пайтда Ўзбекистонда энергетика, рақамли трансформация, замонавий электрон тижорат (e-commerce) соҳаларида қиймати миллиардлаб долларлик бўлган мега-лойиҳаларни фаол ҳаётга татбиқ этиб келишмоқда.
Форумнинг Олтин (Gold) ҳомийлари сифатида қатнашаётган молиявий ва қурилиш гигантларининг иштироки эса мамлакатимизда банк-молия тизимининг ривожланиши ҳамда саноат қурилишига хорижлик сармоядорларнинг қизиқиши қай даражада юқори эканидан далолат беради. Шунингдек, Кумуш (Silver) ҳомийлар сафидан жой олган энергетика компаниялари ҳам юртимизда қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этишга салмоқли ҳисса қўшиб келаётган стратегик ҳамкорлардир.
Иқтисодий экспертларнинг хулосаси:
Мана шундай нуфузли ҳомийлар ва ҳамкорларнинг кўмаги туфайли, Тошкент халқаро инвестиция форуми давлат ташкилотлари, трансмиллий инвесторлар ва хусусий бизнес вакиллари ўртасидаги энг самарали, ишончли мулоқот кўприги сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамламоқда. Юбилей форум доирасида имзоланадиган янги шартномалар ва инвестициявий ташаббуслар яқин йилларда юртимиз тараққиётини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиздир.
Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги йирик ўзгаришлар, ТИИФ 2026 майдонларидан эксклюзив парда ортидаги хабарлар, миллиард долларлик шартномалар тафсилоти ва молия оламига оид энг ишончли ва тезкор янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…