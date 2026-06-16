Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилди

·0·Иқтисодиёт
Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилди

Ўзбекистон пойтахти яна бир бор глобал иқтисодий мулоқотлар ва йирик молиявий келишувлар марказига айланмоқда. Айни кунларда юртимизда бошланаётган, дунё ишбилармонлари интизорлик билан кутган нуфузли тадбир — Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТИИФ) ўзининг юбилей 5-мавсумини расман қарши олди. Жорий йилнинг 16–18 июнь кунлари Тошкент шаҳрида юқори савияда ташкил этилаётган ушбу йирик иқтисодий анжуман сайёрамизнинг турли нуқталаридан келган энг етакчи инвесторлар, трансмиллий корпорациялар раҳбарлари, халқаро молия институтлари ҳамда нуфузли давлат ташкилотлари вакилларини ягона мулоқот майдонига жамлади.

Ўзбекистон иқтисодиётига бўлган юксак ишонч ифодаси

Муаззам иқтисодий форумнинг дунёга машҳур йирик халқаро ва миллий брендлар томонидан кенг кўламда қўллаб-қувватланиши Ўзбекистоннинг сўнгги йиллардаги инвестициявий жозибадорлиги ва салоҳиятига бўлган ишонч нақадар юқори эканини яққол намоён этмоқда. Бу эса ТИИФнинг нафақат юртимизда, балки бутун Марказий Осиё минтақасидаги энг асосий ва етакчи инвестиция платформаси сифатидаги нуфузи тобора юксалиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди.

Форумнинг юқори савияда ўтишини таъминлашда унинг расмий ҳамкорлари ва ҳомийлари муҳим пойдевор вазифасини ўтамоқда. Бу йилги иштирокчилар таркиби ва уларнинг мақоми ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли даражада салмоқлидир.

Қуйидаги расмий иқтисодий ва ташкилий таҳлил жадвали орқали ТИИФ 2026 юбилей форумининг расмий ҳомийлари, уларнинг тоифалари ва иқтисодиёт тармоқларидаги йўналишлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Ҳомийлик мақоми ва даражаси

ТИИФ 2026 доирасидаги расмий ҳомийлар рўйхати

Эътибор марказидаги асосий иқтисодий соҳалар

Форумнинг ташкилий ва стратегик мақсадлари

Platinum ҳомийлар


(Мундиал даражасидаги грандлар)

Acwa Power


Vision Invest


Wildberries


Узум (Миллий рақамли экотизим)

Яшил энергетика, рақамли иқтисодиёт, электрон тижорат ва йирик глобал инвестициялар

Истиқболли лойиҳаларни муҳокама қилиш, янги алоқалар ўрнатиш ва капитал жалб этиш

Gold ҳомийлар


(Инфратузилма етакчилари)

NRG BI Group


OTP Bank Uzbekistan (Ipoteka Bank OTP Group)


UET Group

Молиявий инфратузилма, инвестицион консалтинг, замонавий саноат қурилиши ва тадбиркорлик

Давлат, инвесторлар ва бизнес вакиллари ўртасида самарали мулоқотни йўлга қўйиш

Silver ҳомийлар


(Энергетика гигантлари)

AMEA Power


Cengiz Energy

Энергетика соҳасини трансформация қилиш ва замонавий инфратузилма лойиҳаларини ривожлантириш

Ўзбекистон ва бутун Марказий Осиё минтақасининг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш

Платинумдан Силвергача: Жаҳон гигантлари Тошкентда!

Таъкидлаш жоизки, ТИИФ 2026'нинг олий даражадаги Платинум (Platinum) ҳомийлари қаторидан жой олган компаниялар ўз йўналишлари бўйича дунёда етакчи ҳисобланишади. Улар айни пайтда Ўзбекистонда энергетика, рақамли трансформация, замонавий электрон тижорат (e-commerce) соҳаларида қиймати миллиардлаб долларлик бўлган мега-лойиҳаларни фаол ҳаётга татбиқ этиб келишмоқда.

Форумнинг Олтин (Gold) ҳомийлари сифатида қатнашаётган молиявий ва қурилиш гигантларининг иштироки эса мамлакатимизда банк-молия тизимининг ривожланиши ҳамда саноат қурилишига хорижлик сармоядорларнинг қизиқиши қай даражада юқори эканидан далолат беради. Шунингдек, Кумуш (Silver) ҳомийлар сафидан жой олган энергетика компаниялари ҳам юртимизда қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этишга салмоқли ҳисса қўшиб келаётган стратегик ҳамкорлардир.

Иқтисодий экспертларнинг хулосаси:

Мана шундай нуфузли ҳомийлар ва ҳамкорларнинг кўмаги туфайли, Тошкент халқаро инвестиция форуми давлат ташкилотлари, трансмиллий инвесторлар ва хусусий бизнес вакиллари ўртасидаги энг самарали, ишончли мулоқот кўприги сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамламоқда. Юбилей форум доирасида имзоланадиган янги шартномалар ва инвестициявий ташаббуслар яқин йилларда юртимиз тараққиётини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиздир.

Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги йирик ўзгаришлар, ТИИФ 2026 майдонларидан эксклюзив парда ортидаги хабарлар, миллиард долларлик шартномалар тафсилоти ва молия оламига оид энг ишончли ва тезкор янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиSolana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиБугун, 11:55BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиBlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиБугун, 11:3717 июн учун валюта курслари эълон қилинди17 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:05Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинБугун, 10:31Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврБугун, 10:17Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиMichael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиБугун, 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда