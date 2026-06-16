Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкин
Рақамли активлар ва блокчейн технологиялари жадал ривожланаётган бир даврда, Standard Chartered халқаро банки марказлашмаган молия (DeFi) сектори учун улкан истиқболларни башорат қилмоқда. Банк таҳлилчиларига кўра, 2030-йил якунига қадар DeFi протоколларида блокланган активлар ҳажми 37 бараварга ошиб, 2,7 триллион долларга етиши кутилмоқда. Бу ўсишнинг асосий драйвери сифатида реал дунё активларини токенизация қилиш (РВА) жараёни кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Standard Chartered рақамли активлар тадқиқотлари бўлими раҳбари Джефф Кендрикк душанба куни эълон қилинган ҳисоботда таъкидлашича, рақамли активлар соҳасида бойлик орттиришнинг навбатдаги катта имконияти айнан DeFi протоколлари орқали юзага келади. Унинг фикрича, ҳозирда ушбу соҳа ўзининг шаклланиш босқичида бўлиб, келажакда анъанавий молия тизими билан интеграциялашуви сезиларли даражада кучаяди.
Токенизация ва бозор динамикасиҲозирги вақтда барқарор коинлар (стаблекоинс)нинг атиги 3 фоизи ва токенизация қилинган реал активларнинг 10 фоизи DeFi экотизимида қўлланилмоқда. Кендриккнинг прогнозларига кўра, 2030-йилга бориб DeFi таркибидаги токенизация қилинган активлар улуши ҳозирги 3,5 фоиздан 30 фоизгача кўтарилади. Бу эса ончаин (блокчейн ичидаги) протоколларга капитал оқимининг кескин кўпайишига олиб келади.
Standard Chartered аввалроқ 2028-йил охиригача барқарор коин бўлмаган токенизация қилинган активлар бозори 2 триллион долларга етишини тахмин қилган эди. Бунда асосий улуш пул бозори фондлари ва АҚШ акцияларига тўғри келиши кутилмоқда. Бироқ, бундай улкан кўрсаткичларга эришиш учун блокчейн активларининг ўсиш суръати ҳозиргидан бир неча баробар тезлашиши талаб этилади.
Хавф ва муаммолар: Ликвидлик масаласиГарчи прогнозлар оптимистик бўлса-да, соҳа экспертлари айрим тўсиқлар ҳақида огоҳлантирмоқда. Масалан, Ахис компанияси раҳбари Чрис Кимнинг фикрича, битта активни бир нечта турли блокчейнларда чиқариш ликвидликнинг тарқалиб кетишига (фрагментация) сабаб бўлиши мумкин. Бу эса нархлардаги фарқлар ва транзакция харажатларининг ошишига олиб келади.
Ондо Финансе вакили Оя Селиктемур ҳам Париждаги блокчейн ҳафталигида муҳим фикрни билдириб ўтди: активни шунчаки токенизация қилиш уни "сеҳрли тарзда" ликвидли қилиб қўймайди. Яни, талаб паст бўлган актив блокчейн форматига ўтказилганда ҳам унинг сотилиши қийинлигича қолиши мумкин.
Шунга қарамай, Джефф Кендрикк DeFi оламида Uniswap каби платформалар асосий савдо майдончаси сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлашини кутмоқда. Унинг сўзларига кўра, Uniswap ўзининг кўп йиллик тажрибаси ва турли бозор сиклларидан муваффақиятли ўтгани билан йирик инвесторлар ишончини қозонган. Мазкур ўзгаришлар Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам рақамли иқтисодиётга интеграциялашувда янги уфқлар очиши мумкин.
…