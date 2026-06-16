Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкин

·12·Иқтисодиёт
Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкин

Рақамли активлар ва блокчейн технологиялари жадал ривожланаётган бир даврда, Standard Chartered халқаро банки марказлашмаган молия (DeFi) сектори учун улкан истиқболларни башорат қилмоқда. Банк таҳлилчиларига кўра, 2030-йил якунига қадар DeFi протоколларида блокланган активлар ҳажми 37 бараварга ошиб, 2,7 триллион долларга етиши кутилмоқда. Бу ўсишнинг асосий драйвери сифатида реал дунё активларини токенизация қилиш (РВА) жараёни кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Standard Chartered рақамли активлар тадқиқотлари бўлими раҳбари Джефф Кендрикк душанба куни эълон қилинган ҳисоботда таъкидлашича, рақамли активлар соҳасида бойлик орттиришнинг навбатдаги катта имконияти айнан DeFi протоколлари орқали юзага келади. Унинг фикрича, ҳозирда ушбу соҳа ўзининг шаклланиш босқичида бўлиб, келажакда анъанавий молия тизими билан интеграциялашуви сезиларли даражада кучаяди.

Токенизация ва бозор динамикаси

Ҳозирги вақтда барқарор коинлар (стаблекоинс)нинг атиги 3 фоизи ва токенизация қилинган реал активларнинг 10 фоизи DeFi экотизимида қўлланилмоқда. Кендриккнинг прогнозларига кўра, 2030-йилга бориб DeFi таркибидаги токенизация қилинган активлар улуши ҳозирги 3,5 фоиздан 30 фоизгача кўтарилади. Бу эса ончаин (блокчейн ичидаги) протоколларга капитал оқимининг кескин кўпайишига олиб келади.

Standard Chartered аввалроқ 2028-йил охиригача барқарор коин бўлмаган токенизация қилинган активлар бозори 2 триллион долларга етишини тахмин қилган эди. Бунда асосий улуш пул бозори фондлари ва АҚШ акцияларига тўғри келиши кутилмоқда. Бироқ, бундай улкан кўрсаткичларга эришиш учун блокчейн активларининг ўсиш суръати ҳозиргидан бир неча баробар тезлашиши талаб этилади.

Хавф ва муаммолар: Ликвидлик масаласи

Гарчи прогнозлар оптимистик бўлса-да, соҳа экспертлари айрим тўсиқлар ҳақида огоҳлантирмоқда. Масалан, Ахис компанияси раҳбари Чрис Кимнинг фикрича, битта активни бир нечта турли блокчейнларда чиқариш ликвидликнинг тарқалиб кетишига (фрагментация) сабаб бўлиши мумкин. Бу эса нархлардаги фарқлар ва транзакция харажатларининг ошишига олиб келади.

Ондо Финансе вакили Оя Селиктемур ҳам Париждаги блокчейн ҳафталигида муҳим фикрни билдириб ўтди: активни шунчаки токенизация қилиш уни "сеҳрли тарзда" ликвидли қилиб қўймайди. Яни, талаб паст бўлган актив блокчейн форматига ўтказилганда ҳам унинг сотилиши қийинлигича қолиши мумкин.

Шунга қарамай, Джефф Кендрикк DeFi оламида Uniswap каби платформалар асосий савдо майдончаси сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлашини кутмоқда. Унинг сўзларига кўра, Uniswap ўзининг кўп йиллик тажрибаси ва турли бозор сиклларидан муваффақиятли ўтгани билан йирик инвесторлар ишончини қозонган. Мазкур ўзгаришлар Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам рақамли иқтисодиётга интеграциялашувда янги уфқлар очиши мумкин.

Standard CharteredDeFiТокенизацияБлокчейнКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиBlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиБугун, 11:3717 июнь учун валюта курслари эълон қилинди17 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:05Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврБугун, 10:17Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиMichael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олдиБугун, 10:14Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасMichael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасБугун, 10:11Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда