Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси билан
Россиянинг “Соллерс” компанияси тижорат автомобиллари бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида янги авлод Соллерс СФ5 оиласини сотувга чиқарди. Ушбу модел аввалги СФ4 ўрнини эгаллади ва техник жиҳатдан сезиларли даражада такомиллаштирилди. Энг асосий янгиликлардан бири — автомобилнинг барча модификациялари учун классик гидротрансформаторли олти поғонали автомат узатмалар қутиси жорий этилганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Соллерс СФ5 “Соллерс Алабуга” заводида тўлиқ сикл технологияси асосида ишлаб чиқарилмоқда. ixbt.com маъумотига кўра, ишлаб чиқариш жараёнида маҳаллийлаштириш даражаси юқори бўлиб, кузов панеллари учун Россияда тайёрланган рухланган пўлатдан фойдаланилмоқда. Шунингдек, ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари (ADAС), бошқарув блоклари ва ўриндиқлар каби муҳим бутловчи қисмлар ҳам маҳаллий корхоналарда тайёрланмоқда.
Техник хусусиятлар ва қулайликАвтомобил қандай турдаги трансмиссия билан жиҳозланишидан қатъи назар, у 2,7 литрли, 150 от кучига эга маҳаллийлаштирилган дизел двигатели билан ҳаракатга келади. Ушбу агрегат Эвро-5 экологик стандартларига жавоб беради. Ишлаб чиқарувчи янги моделнинг шовқин изоляцияси ва эргономикасига алоҳида эътибор қаратган, бу эса узоқ масофали сафарларда ҳайдовчи учун қўшимча қулайлик яратади.
Соллерс СФ5 оиласи кенг турдаги модификацияларни ўз ичига олади:
- Ҳажми 12,7 м³ гача бўлган бутун металли фургонлар;
- 15 ўрингача мўлжалланган йўловчи автобуслари;
- Юк кўтариш ҳажми юқори бўлган юк ва юк-йўловчи версиялари;
- Ҳажми 17,5 м³ гача бўлган махсус фургонлар ва платформалар.
Нархлар масаласига келсак, Соллерс СФ5 оиласининг бошланғич баҳоси 3,3 миллион рублни ташкил этмоқда. Автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган версия эса механикадан 150 минг рублга қимматроқ. Шуни таъкидлаш жоизки, турли лизинг ва давлат дастурлари доирасида харидорлар учун чегирмалар кўзда тутилган бўлиб, бу якуний нархни сезиларли даражада пасайтириши мумкин.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда тижорат транспорти, хусусан, кичик ва ўрта бизнес учун фургон ҳамда микроавтобусларга талаб юқори. Соллерс брендининг янги моделлари минтақавий рақобатда ўз ўрнини топиши, айниқса автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган вариантлар шаҳар ичидаги юк ташишлар учун қулай танлов бўлиши кутилмоқда.
…