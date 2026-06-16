Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси билан

·0·Авто
Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси билан

Россиянинг “Соллерс” компанияси тижорат автомобиллари бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида янги авлод Соллерс СФ5 оиласини сотувга чиқарди. Ушбу модел аввалги СФ4 ўрнини эгаллади ва техник жиҳатдан сезиларли даражада такомиллаштирилди. Энг асосий янгиликлардан бири — автомобилнинг барча модификациялари учун классик гидротрансформаторли олти поғонали автомат узатмалар қутиси жорий этилганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Соллерс СФ5 “Соллерс Алабуга” заводида тўлиқ сикл технологияси асосида ишлаб чиқарилмоқда. ixbt.com маъумотига кўра, ишлаб чиқариш жараёнида маҳаллийлаштириш даражаси юқори бўлиб, кузов панеллари учун Россияда тайёрланган рухланган пўлатдан фойдаланилмоқда. Шунингдек, ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари (ADAС), бошқарув блоклари ва ўриндиқлар каби муҳим бутловчи қисмлар ҳам маҳаллий корхоналарда тайёрланмоқда.

Техник хусусиятлар ва қулайлик

Автомобил қандай турдаги трансмиссия билан жиҳозланишидан қатъи назар, у 2,7 литрли, 150 от кучига эга маҳаллийлаштирилган дизел двигатели билан ҳаракатга келади. Ушбу агрегат Эвро-5 экологик стандартларига жавоб беради. Ишлаб чиқарувчи янги моделнинг шовқин изоляцияси ва эргономикасига алоҳида эътибор қаратган, бу эса узоқ масофали сафарларда ҳайдовчи учун қўшимча қулайлик яратади.

Соллерс СФ5 оиласи кенг турдаги модификацияларни ўз ичига олади:

  • Ҳажми 12,7 м³ гача бўлган бутун металли фургонлар;
  • 15 ўрингача мўлжалланган йўловчи автобуслари;
  • Юк кўтариш ҳажми юқори бўлган юк ва юк-йўловчи версиялари;
  • Ҳажми 17,5 м³ гача бўлган махсус фургонлар ва платформалар.
Бундан ташқари, ушбу шасси базасида тез тиббий ёрдам машиналари ва ғилдиракли уйлар (автодомлар) каби махсус транспорт воситаларини яратиш ҳам кўзда тутилган. Стандарт жиҳозлар қаторига кондиционер, круиз-контрол, аудиотизим, АБС ва ЭСК хавфсизлик тизимлари, шунингдек, тепаликка кўтарилишда ёрдам берувчи ассистент киритилган.

Нархлар масаласига келсак, Соллерс СФ5 оиласининг бошланғич баҳоси 3,3 миллион рублни ташкил этмоқда. Автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган версия эса механикадан 150 минг рублга қимматроқ. Шуни таъкидлаш жоизки, турли лизинг ва давлат дастурлари доирасида харидорлар учун чегирмалар кўзда тутилган бўлиб, бу якуний нархни сезиларли даражада пасайтириши мумкин.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда тижорат транспорти, хусусан, кичик ва ўрта бизнес учун фургон ҳамда микроавтобусларга талаб юқори. Соллерс брендининг янги моделлари минтақавий рақобатда ўз ўрнини топиши, айниқса автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган вариантлар шаҳар ичидаги юк ташишлар учун қулай танлов бўлиши кутилмоқда.

СоллерсСоллерс СФ5АвтомобилРоссияТижорат Транспорти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБеларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБугун, 11:27Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиКалугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиБугун, 11:20Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиAudi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиБугун, 10:21Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиRenault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиКеча, 17:55Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликBelgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликКеча, 13:51Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Кеча, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди