Ботаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқда
Bitcoin тармоғида токен рағбатларисиз "ҳақиқий фойдалилик" яратишни мақсад қилган Ботаних тармоғи тўрт йиллик фаолиятидан сўнг ўз ишини тўхтатмоқда. Лойиҳа жамоаси Х ижтимоий тармоғида фойдаланувчиларни барча Bitcoin ва бошқа активларни 9-июльга қадар олиб чиқиб кетиш ҳақида огоҳлантирди. Ушбу муддатдан кейин қолган маблағлар қайтариб бўлмайдиган ҳолатга келади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ботаних ўзининг Спидерчаин архитектураси орқали Ethereum Виртуал Мачине (EVМ) билан мос келувчи занжирни яратган эди. Бу технология Bitcoin учун Ethereum каби дастурлаш имкониятларини тақдим этган бўлса-да, якунда барқарор иқтисодий моделни шакллантира олмади. Лойиҳа Chainlink, Фиреблоккс ва Galaxy каби йирик инфратузилма провайдерлари билан интеграция қилинганига қарамай, кутилган натижага эришилмади.
Жамоанинг таъкидлашича, аксарият фойдаланувчилар Bitcoin активига ҳамон ончаин иловаларда ишлатиладиган восита эмас, балки резерв актив ва даромад манбаи сифатида қарашмоқда. Ҳозирги вақтда Bitcoin асосидаги марказлашмаган молия (ДеФи) хизматларига бўлган талаб асосан Ethereum тармоғидаги враппед BTC орқали қондирилмоқда.
Шунингдек, эътибор ва савдо ҳажмининг йирик биржалар ҳамда анъанавий молиявий воситачиларда тўпланиши Ботаних каби инфратузилмага асосланган тармоқларнинг ўз харажатларини қоплаш учун етарли комиссия тушумини генерация қилишига тўсқинлик қилди. Бу ҳолат экспериментал ДеФи платформаларининг чакана фойдаланувчилар учун хавф-хатарларини яна бир бор кўрсатиб берди.
Ботаних ёпилаётган бир пайтда, Стаккс, Роотстокк ва Цитреа каби бошқа лойиҳалар Bitcoin дастурлаш имкониятларини кенгайтириш устида ишлашни давом эттирмоқда. Бироқ, Ботаних мисоли кўрсатганидек, технологик ечимнинг мавжудлиги ҳали бозор талабига тўлиқ мос келишни англатмайди.
…