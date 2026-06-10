Ботаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқда

·0·Иқтисодиёт
Ботаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқда

Bitcoin тармоғида токен рағбатларисиз "ҳақиқий фойдалилик" яратишни мақсад қилган Ботаних тармоғи тўрт йиллик фаолиятидан сўнг ўз ишини тўхтатмоқда. Лойиҳа жамоаси Х ижтимоий тармоғида фойдаланувчиларни барча Bitcoin ва бошқа активларни 9-июльга қадар олиб чиқиб кетиш ҳақида огоҳлантирди. Ушбу муддатдан кейин қолган маблағлар қайтариб бўлмайдиган ҳолатга келади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ботаних ўзининг Спидерчаин архитектураси орқали Ethereum Виртуал Мачине (EVМ) билан мос келувчи занжирни яратган эди. Бу технология Bitcoin учун Ethereum каби дастурлаш имкониятларини тақдим этган бўлса-да, якунда барқарор иқтисодий моделни шакллантира олмади. Лойиҳа Chainlink, Фиреблоккс ва Galaxy каби йирик инфратузилма провайдерлари билан интеграция қилинганига қарамай, кутилган натижага эришилмади.

Жамоанинг таъкидлашича, аксарият фойдаланувчилар Bitcoin активига ҳамон ончаин иловаларда ишлатиладиган восита эмас, балки резерв актив ва даромад манбаи сифатида қарашмоқда. Ҳозирги вақтда Bitcoin асосидаги марказлашмаган молия (ДеФи) хизматларига бўлган талаб асосан Ethereum тармоғидаги враппед BTC орқали қондирилмоқда.

Шунингдек, эътибор ва савдо ҳажмининг йирик биржалар ҳамда анъанавий молиявий воситачиларда тўпланиши Ботаних каби инфратузилмага асосланган тармоқларнинг ўз харажатларини қоплаш учун етарли комиссия тушумини генерация қилишига тўсқинлик қилди. Бу ҳолат экспериментал ДеФи платформаларининг чакана фойдаланувчилар учун хавф-хатарларини яна бир бор кўрсатиб берди.

Ботаних ёпилаётган бир пайтда, Стаккс, Роотстокк ва Цитреа каби бошқа лойиҳалар Bitcoin дастурлаш имкониятларини кенгайтириш устида ишлашни давом эттирмоқда. Бироқ, Ботаних мисоли кўрсатганидек, технологик ечимнинг мавжудлиги ҳали бозор талабига тўлиқ мос келишни англатмайди.

BitcoinДеФиБотанихКриптовалютаБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 июн учун валюта курслари эълон қилинди11 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Европа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчиЕвропа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчиБугун, 10:18Ўзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгиладиЎзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгиладиБугун, 08:32Чаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашдиЧаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашдиБугун, 07:17Hyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирдиHyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 07:16Инсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиИнсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиБугун, 06:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди