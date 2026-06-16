Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишув
Blockчейн технологиялари ва рақамли тўловлар соҳасида дунёдаги етакчи компаниялардан бири бўлган Риппле Африканинг энг йирик финтех гиганти — Флуттерваве компаниясининг акциядорига айланди. Ушбу сармоявий келишув қитъада трансчегаравий пул ўтказмаларини тубдан ислоҳ қилиш ва криптовалюта ечимларини кенгайтириш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bloomberg нашрининг хабар беришича, Флуттерваве бош директори Олугбенга Агбоола ушбу инвестиция ортидан компаниянинг умумий қиймати 3,3 миллиард долларга етганини тасдиқлади. Риппле мазкур битим орқали Флуттерваве бошқарувида улушга эга бўлди, бироқ у компания эгаси эмас, балки стратегик акциядор сифатида фаолият юритади. Бу ҳамкорлик Риппле учун Африканинг жадал ривожланаётган тўлов экотизимига кириш имконини беради.
Технологик интеграция ва янги имкониятларКелишув доирасида Флуттерваве ўз инфратузилмасига Риппле томонидан ишлаб чиқилган RLUSD стаблекоин бирлигини, Риппле Paymeнтс тизимини ва ХРП Ledger технологиясини интеграция қилади. Бу янгилик Африка бўйлаб халқаро пул ўтказмаларини ҳозиргидан кўра тезроқ ва бир неча баробар арзонроқ амалга ошириш имконини беради. Ҳозирда Флуттерваве қитъанинг 35 та давлатида фаолият юритиб, рақамли активлар хизматини кенгайтирмоқда.
Африка қитъаси бугунги кунда дунёдаги энг қиммат пул ўтказмалари бозорларидан бири ҳисобланади. Ворлд Банк маълумотларига кўра, Саҳрои Кабирдан жанубдаги мамлакатларга 200 доллар миқдоридаги маблағни юбориш учун ўртача 13 доллардан 17 долларгача комиссия тўланади. Blockчейн ва стаблекоин технологиялари эса бу харажатни 0,50 доллардан 2 долларгача тушириш имкониятини беради.
Криптовалюта қабул қилинишининг ўсишиChainalysis ҳисоботига кўра, Саҳрои Кабирдан жанубдаги Африка минтақасида криптовалюталардан фойдаланиш бир йил ичида 52 фоизга ошган. Бир йил давомида минтақада 205 миллиард доллардан ортиқ он-чаин транзакциялар қайд этилган бўлиб, бу ҳудудни дунёдаги учинчи энг тез ривожланаётган крипто-бозорга айлантирди. Айниқса, инфляциядан ҳимояланиш ва арзон ўтказмалар учун УСДт ва USDC каби стаблекоин бирликларига талаб юқори.
Риппле компаниясининг ушбу қадами унинг минтақадаги кенгайиш стратегиясининг бир қисмидир. Ўтган йилнинг октябрь ойида компания Жанубий Африканинг Абса Банк молия муассасаси билан ҳамкорликни йўлга қўйган эди. Эндиликда Флуттерваве билан ҳамкорлик ушбу позицияларни янада мустаҳкамлайди.
Экспертларнинг таъкидлашича, анъанавий банк тизими етарли даражада ривожланмаган Африка мамлакатларида Риппле каби йирик технологик ўйинчиларнинг кириб келиши иқтисодий фаолликни оширади. Бу нафақат йирик бизнес субъектлари, балки хориждан оиласига пул юборувчи оддий фуқаролар учун ҳам молиявий қулайликлар яратади.
…