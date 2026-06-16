Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишув

·0·Иқтисодиёт
Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишув

Blockчейн технологиялари ва рақамли тўловлар соҳасида дунёдаги етакчи компаниялардан бири бўлган Риппле Африканинг энг йирик финтех гиганти — Флуттерваве компаниясининг акциядорига айланди. Ушбу сармоявий келишув қитъада трансчегаравий пул ўтказмаларини тубдан ислоҳ қилиш ва криптовалюта ечимларини кенгайтириш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг хабар беришича, Флуттерваве бош директори Олугбенга Агбоола ушбу инвестиция ортидан компаниянинг умумий қиймати 3,3 миллиард долларга етганини тасдиқлади. Риппле мазкур битим орқали Флуттерваве бошқарувида улушга эга бўлди, бироқ у компания эгаси эмас, балки стратегик акциядор сифатида фаолият юритади. Бу ҳамкорлик Риппле учун Африканинг жадал ривожланаётган тўлов экотизимига кириш имконини беради.

Технологик интеграция ва янги имкониятлар

Келишув доирасида Флуттерваве ўз инфратузилмасига Риппле томонидан ишлаб чиқилган RLUSD стаблекоин бирлигини, Риппле Paymeнтс тизимини ва ХРП Ledger технологиясини интеграция қилади. Бу янгилик Африка бўйлаб халқаро пул ўтказмаларини ҳозиргидан кўра тезроқ ва бир неча баробар арзонроқ амалга ошириш имконини беради. Ҳозирда Флуттерваве қитъанинг 35 та давлатида фаолият юритиб, рақамли активлар хизматини кенгайтирмоқда.

Африка қитъаси бугунги кунда дунёдаги энг қиммат пул ўтказмалари бозорларидан бири ҳисобланади. Ворлд Банк маълумотларига кўра, Саҳрои Кабирдан жанубдаги мамлакатларга 200 доллар миқдоридаги маблағни юбориш учун ўртача 13 доллардан 17 долларгача комиссия тўланади. Blockчейн ва стаблекоин технологиялари эса бу харажатни 0,50 доллардан 2 долларгача тушириш имкониятини беради.

Криптовалюта қабул қилинишининг ўсиши

Chainalysis ҳисоботига кўра, Саҳрои Кабирдан жанубдаги Африка минтақасида криптовалюталардан фойдаланиш бир йил ичида 52 фоизга ошган. Бир йил давомида минтақада 205 миллиард доллардан ортиқ он-чаин транзакциялар қайд этилган бўлиб, бу ҳудудни дунёдаги учинчи энг тез ривожланаётган крипто-бозорга айлантирди. Айниқса, инфляциядан ҳимояланиш ва арзон ўтказмалар учун УСДт ва USDC каби стаблекоин бирликларига талаб юқори.

Риппле компаниясининг ушбу қадами унинг минтақадаги кенгайиш стратегиясининг бир қисмидир. Ўтган йилнинг октябрь ойида компания Жанубий Африканинг Абса Банк молия муассасаси билан ҳамкорликни йўлга қўйган эди. Эндиликда Флуттерваве билан ҳамкорлик ушбу позицияларни янада мустаҳкамлайди.

Экспертларнинг таъкидлашича, анъанавий банк тизими етарли даражада ривожланмаган Африка мамлакатларида Риппле каби йирик технологик ўйинчиларнинг кириб келиши иқтисодий фаолликни оширади. Бу нафақат йирик бизнес субъектлари, балки хориждан оиласига пул юборувчи оддий фуқаролар учун ҳам молиявий қулайликлар яратади.

РипплеФлуттервавеАфрикаКриптовалютаФинтех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутBitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутБугун, 14:36Япония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаЯпония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаБугун, 12:33Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиТошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиБугун, 12:02Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиSolana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиБугун, 11:55BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиBlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиБугун, 11:3717 июн учун валюта курслари эълон қилинди17 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда