Марказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқарди
Ўзбекистон спорти ва миллионлар ўйини тарихида мутлақо янги, олтин давр бошланди. Бутун юртимиз аҳли ва ашаддий футбол ишқибозлари катта ҳаяжон билан кутаётган ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин паллада давом этаётган бир пайтда, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки юртимиз тарихида мисли кўрилмаган хушхабарни эълон қилди. Давлат бош банки ўз тарихида илк маротаба жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритган миллий футбол терма жамоамизнинг буюк зафари шарафига махсус коллекцион тангалар мажмуасини зарб этди.
«Биринчи мундиал. Биринчи тарихий танга» — Оқ бўрилар тимсоли!
Марказий банкнинг расмий Telegram-канали орқали берилган маълумотларга кўра, ушбу ноёб ва қимматбаҳо пул белгилари “Биринчи мундиал. Биринчи тарихий танга” деган улуғвор шиор остида кенг жамоатчиликка тақдим этилди. Танганинг ташқи кўриниши ва ундаги санъат асари даражасидаги дизайн мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Махсус танганинг бир томонида Ватанимиз шарафини ҳимоя қилаётган 26 нафар жасур футболчиларимизнинг рамзий силуэтлари (қиёфалари) жуда гўзал тарзда акс эттирилган. Энг диққатга сазовор жиҳати, бу силуэтлар бир нуқтада бирлашиб, миллий жамоамизнинг рамзий лақаби ҳисобланган қудратли “Оқ бўри” шаклини ҳосил қилган. Банк матбуот хизматининг изоҳлашича, ушбу ноёб композиция тарихий натижага фақатгина алоҳида индивидуал маҳорат эмас, балки майдондаги мустаҳкам жамоавий руҳ, бирдамлик ва ягона куч сифатида эришилганини ифодалайди.
Қуйидаги расмий нумизматик ва спорт-статистика таҳлил жадвали орқали Марказий банк томонидан чиқарилаётган тарихий коллекцион тангаларнинг деталлари ва терма жамоамизнинг ЖЧ йўлланмаси хроникаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Танганинг расмий шиори ва номи
Зарб этилган қимматбаҳо металлар тури
Чекланган чиқарилиш ҳажми (Лимит)
Савдо бошланадиган расмий сана
Тарихий йўлланма нақд қилинган ўйин ва сана
ЖЧ-2026 мусобақаси ўтадиган мезбон давлатлар ва муддати
“Биринчи мундиал. Биринчи тарихий танга”
• Олтин (Gold)
• Кумуш (Silver)
• 100 дона (Олтин)
• 1 000 дона (Кумуш)
18 июнь кунидан бошлаб
БАА — Ўзбекистон (0:0)
(2025 йил 5 июнь, Дубай)
АҚШ, Канада, Мексика
(11 июндин 19 июлгача)
Чекланган лимит: Нумизматлар ва мухлислар учун ҳақиқий ов бошланади!
Ушбу тарихий эсдалик пул белгилари жуда қатъий ва чекланган миқдорда (лимит билан) муомалага чиқарилмоқда. Жами бор-йўғи 100 дона олтин ҳамда 1 000 дона кумуш танга тайёрланган бўлиб, уларнинг расмий савдо жараёнлари жорий йилнинг 18 июнь кунидан эътиборан бошланади. Кўриниб турибдики, қисқа фурсатда бу тангалар коллекционерлар ва ашаддий мухлислар учун энг ноёб экспонатга айланади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу унутилмас буюк ғалаба пойдевори 2025 йилнинг 5 июнь куни қўйилган эди. Ўшанда ЖЧ-2026 саралаш босқичининг ҳал қилувчи баҳсида вакилларимиз сафарда Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) терма жамоаси билан охиригача мардонавор курашиб, 0:0 ҳисобидаги дурангга эришишган ва мамлакатимиз спорти тарихида илк бор Океан ортида ўтадиган Жаҳон чемпионати йўлланмасини нақд қилишган эди. Айни кунларда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида давом этаётган ушбу глобал футбол байрамида миллий терма жамоамизга улкан зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз!
Нумизматика ва спорт экспертларининг хулосаси:
Марказий банк томонидан ушбу қадамнинг ташланиши мамлакатда футбол маданиятини янги босқичга олиб чиқади. Чекланган миқдордаги ушбу олтин ва кумуш тангалар йиллар ўтиб ўз қийматини бир неча баробарга ошириши ва ўзбек футболининг илк улуғвор зафаридан муаззам бир хотира бўлиб қолиши шубҳасиздир.
Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 майдонларидаги ҳар бир учрашуви, Океан ортидан энг эксклюзив ва қайноқ хабарлар ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…