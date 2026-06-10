Крипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етди
ТРМ Лабс таҳлилий компаниясининг ҳисоботига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида прогнозлар бозори (предиктион маркетс) илк бор ончейн қимор ўйинларини ортда қолдирди. Ушбу даврда прогнозлар бозори 36,6 миллиард доллар ҳажмни қайд этган бўлса, қимор ўйинлари кўрсаткичи 14 миллиард долларни ташкил этди. Ҳар икки секторнинг жадал кенгайиши блокчейн экотизимида янги тенденцияларни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
2025-йилда ончейн қимор ҳажми 51 миллиард долларга, прогнозлар бозори эса 54 миллиард долларга етган эди. 2026-йилнинг бошига келиб, бу икки тоифа деярли бир хил миқёсга чиқди. Шунга қарамай, ончейн қимор ўйинлари рекорд даражага яқин кўрсаткичларни сақлаб қолмоқда. Хусусан, 2025-йилнинг тўртинчи чорагида 15 миллиард долларлик тарихий максимал кўрсаткич қайд этилган бўлса, 2026-йилнинг биринчи чорагида бу рақам 14 миллиард долларни ташкил қилди.
Қизиғи шундаки, на ончейн қимор, на прогнозлар бозори умумий крипто бозоридаги пасайиш (маркет корректион) фонида орқага чекинмади. ТРМ Лабс вакилининг Коинтелеграпҳ нашрига маълум қилишича, содиқ фойдаланувчилар базасининг фаоллиги туфайли ушбу соҳалар бозор пасайишидан ҳимояланган ва ҳатто ўсишда давом этмоқда. Бу эса соҳанинг умумий бозор конъюнктурасига чидамлилигини кўрсатади.
ТРМ Лабс таҳлилчилари қимор платформалари ва прогнозлар бозорлари тобора кўпроқ умумий стаблекоин инфратузилмасидан фойдаланаётганини, бироқ уларнинг молиявий жиноят хатарлари турлича эканини таъкидламоқда. Polymarket ва Kalshi каби прогнозлар бозорлари инсайд савдоси бўйича текширувларга сабаб бўлаётган бўлса, Стаке, ВИНк ва Роллбит каби қимор платформалари кўпроқ пул ювиш хавфи билан боғлиқ.
…