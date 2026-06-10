Крипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етди

·0·Иқтисодиёт
Крипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етди

ТРМ Лабс таҳлилий компаниясининг ҳисоботига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида прогнозлар бозори (предиктион маркетс) илк бор ончейн қимор ўйинларини ортда қолдирди. Ушбу даврда прогнозлар бозори 36,6 миллиард доллар ҳажмни қайд этган бўлса, қимор ўйинлари кўрсаткичи 14 миллиард долларни ташкил этди. Ҳар икки секторнинг жадал кенгайиши блокчейн экотизимида янги тенденцияларни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

2025-йилда ончейн қимор ҳажми 51 миллиард долларга, прогнозлар бозори эса 54 миллиард долларга етган эди. 2026-йилнинг бошига келиб, бу икки тоифа деярли бир хил миқёсга чиқди. Шунга қарамай, ончейн қимор ўйинлари рекорд даражага яқин кўрсаткичларни сақлаб қолмоқда. Хусусан, 2025-йилнинг тўртинчи чорагида 15 миллиард долларлик тарихий максимал кўрсаткич қайд этилган бўлса, 2026-йилнинг биринчи чорагида бу рақам 14 миллиард долларни ташкил қилди.

Қизиғи шундаки, на ончейн қимор, на прогнозлар бозори умумий крипто бозоридаги пасайиш (маркет корректион) фонида орқага чекинмади. ТРМ Лабс вакилининг Коинтелеграпҳ нашрига маълум қилишича, содиқ фойдаланувчилар базасининг фаоллиги туфайли ушбу соҳалар бозор пасайишидан ҳимояланган ва ҳатто ўсишда давом этмоқда. Бу эса соҳанинг умумий бозор конъюнктурасига чидамлилигини кўрсатади.

ТРМ Лабс таҳлилчилари қимор платформалари ва прогнозлар бозорлари тобора кўпроқ умумий стаблекоин инфратузилмасидан фойдаланаётганини, бироқ уларнинг молиявий жиноят хатарлари турлича эканини таъкидламоқда. Polymarket ва Kalshi каби прогнозлар бозорлари инсайд савдоси бўйича текширувларга сабаб бўлаётган бўлса, Стаке, ВИНк ва Роллбит каби қимор платформалари кўпроқ пул ювиш хавфи билан боғлиқ.

КриптоБлокчейнИнвестицияТРМ ЛабсСтаблекоин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Robinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаRobinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаБугун, 15:13Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Бугун, 15:11Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаBitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаБугун, 14:10Пйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиПйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиБугун, 14:10Трад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказадиТрад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказадиБугун, 13:17Ботаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқдаБотаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқдаБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди