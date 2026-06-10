АҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилди

·0·Иқтисодиёт
АҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилди

АҚШда истеъмол нархлари индекси (КПИ) сўнгги уч йилдаги энг юқори даражага етганига қарамай, Bitcoin (BTC) ўзининг кунлик йўқотишларини қоплади ва 2,5 фоизга ўсиб, 62,410 долларгача кўтарилди. Май ойи якунларига кўра, йиллик инфляция 4,2 фоизни ташкил этди. Ойлик ҳисобда умумий инфляция 0,5 фоизга, озиқ-овқат ва энергия ресурсларини ҳисобга олмаган базавий инфляция эса 2,9 фоизга ўсди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Инфляциянинг бундай сакраши асосан Яқин Шарқдаги кескинлик фонида нефт нархининг ошиши ва энергия ресурслари қимматлашиши билан боғлиқ. Бир қарашда, ушбу ҳисобот Bitcoin учун салбий кўриниши керак эди, чунки юқори инфляция Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш эҳтимолини камайтиради ва хатарли активларга босим ўтказади.

Бироқ, Bitcoin нархининг ошишига сабаб — кўрсаткичларнинг кутилганидан ёмонроқ чиқмаганидир. Иқтисодчилар КПИ 4,2 фоиз бўлишини олдиндан башорат қилишган эди ва амалдаги рақамлар прогнозларга мос келди. Бу эса трейдерларга Fed янада қаттиқроқ чоралар кўрмаслиги борасида умид берди ва хатарли активларни сотиб олиш учун имконият яратди.

Техник таҳлилга кўра, Bitcoin узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш зоналари, жумладан, 200 ҳафталик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) ва психологик 60,000–62,000 доллар оралиғидан қайтишга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, ушбу ўсиш ҳали тўлиқ буқа тренди қайтганини англатмайди.

BitcoinКриптоИнфляцияFedИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Бугун, 16:13Крипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиКрипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиБугун, 15:19Robinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаRobinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаБугун, 15:13Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Бугун, 15:11Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаBitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаБугун, 14:10Пйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиПйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди