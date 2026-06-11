Банк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкин

·0·Иқтисодиёт
Банк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкин

2024-йилдан буён Bitcoin (BTC) нархи Япония банки (БОЖ) фоиз ставкаларини оширганидан сўнг тўрт марта йирик коррекцияни бошдан кечирди. Ушбу пасайишлар 18 фоиздан 28 фоизгача бўлган диапазонни ташкил этди. Шу сабабли, трейдерлар эътибори БОЖнинг 16-июндаги навбатдаги пул-кредит сиёсати бўйича қарорига қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Япония манфий фоиз ставкалари сиёсатидан воз кечганидан бери ҳар бир ставка ошиши Bitcoin нархининг сезиларли пасайиши билан кузатилди. Масалан, 2024-йил 19-мартдаги қарордан сўнг BTC 18 фоизга, 31-июльда эса 18,5 фоизга арзонлашди. 2025-йилнинг январ ва декабрь ойларидаги ставка ошишлари эса мос равишда 25 ва 28 фоизлик пасайишларга сабаб бўлди. Тўртта ҳолат бўйича ўртача пасайиш кўрсаткичи 22,4 фоизни ташкил этмоқда.

БОЖ сиёсати ва Bitcoin ўртасидаги боғлиқлик кўпинча "ен каррй траде" амалиёти билан тушунтирилади. Йиллар давомида инвесторлар паст ставкаларда ен қарз олиб, ушбу капитални юқори даромадли активларга, жумладан, акциялар ва криптовалюталарга йўналтиришган. Япония банки ставкаларни оширганда, ушбу позицияларнинг ёпилиши хатарли активларга босим ўтказади.

Бироқ, бозор таҳлилчилари ҳозирги вазиятда BTC китларининг ҳаракати ва биржаларга валюта оқими Япония пул-кредит сиёсатидан кўра муҳимроқ рол ўйнаши мумкинлигини таъкидламоқда. 2024-йил июльидаги пасайиш глобал бозорлардаги умумий сотувлар билан мос келган бўлса, 2025-йилдаги ҳолатлар узоқ муддатли раллидан кейинги талабнинг қисқариши билан боғлиқ эди.

BitcoinБанк оф ЖапанКриптоИнвестицияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиАнчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиКеча, 18:13ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?Кеча, 16:37Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Кеча, 16:13АҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиАҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди