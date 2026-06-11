Банк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкин
2024-йилдан буён Bitcoin (BTC) нархи Япония банки (БОЖ) фоиз ставкаларини оширганидан сўнг тўрт марта йирик коррекцияни бошдан кечирди. Ушбу пасайишлар 18 фоиздан 28 фоизгача бўлган диапазонни ташкил этди. Шу сабабли, трейдерлар эътибори БОЖнинг 16-июндаги навбатдаги пул-кредит сиёсати бўйича қарорига қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Япония манфий фоиз ставкалари сиёсатидан воз кечганидан бери ҳар бир ставка ошиши Bitcoin нархининг сезиларли пасайиши билан кузатилди. Масалан, 2024-йил 19-мартдаги қарордан сўнг BTC 18 фоизга, 31-июльда эса 18,5 фоизга арзонлашди. 2025-йилнинг январ ва декабрь ойларидаги ставка ошишлари эса мос равишда 25 ва 28 фоизлик пасайишларга сабаб бўлди. Тўртта ҳолат бўйича ўртача пасайиш кўрсаткичи 22,4 фоизни ташкил этмоқда.
БОЖ сиёсати ва Bitcoin ўртасидаги боғлиқлик кўпинча "ен каррй траде" амалиёти билан тушунтирилади. Йиллар давомида инвесторлар паст ставкаларда ен қарз олиб, ушбу капитални юқори даромадли активларга, жумладан, акциялар ва криптовалюталарга йўналтиришган. Япония банки ставкаларни оширганда, ушбу позицияларнинг ёпилиши хатарли активларга босим ўтказади.
Бироқ, бозор таҳлилчилари ҳозирги вазиятда BTC китларининг ҳаракати ва биржаларга валюта оқими Япония пул-кредит сиёсатидан кўра муҳимроқ рол ўйнаши мумкинлигини таъкидламоқда. 2024-йил июльидаги пасайиш глобал бозорлардаги умумий сотувлар билан мос келган бўлса, 2025-йилдаги ҳолатлар узоқ муддатли раллидан кейинги талабнинг қисқариши билан боғлиқ эди.
…