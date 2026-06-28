Apple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилди

·0·Иқтисодиёт
Apple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилди

Технология соҳасидаги энг йирик компаниялар биржа савдосига чиққан дастлабки куни 1000 доллардан сармоя киритилганида, бугунги натижа жуда катта бўларди.

Microsoft 1986 йилда IPO ўтказган. Акциялар бўлиниши инобатга олинганда, дастлабки нарх 0,07 долларга тенг. Шу вақтда киритилган 1000 доллар ҳозир 5,6 миллион долларга айланган бўларди.

1999 йилда Nvidia акцияларига сарфланган 1000 доллар тахминан 5 миллион доллар, 1980 йилда Apple’га киритилган маблағ 2,9 миллион доллар, 1997 йилги Amazon IPOси эса 3,3 миллион доллар даромад келтирган бўларди.

Tesla’нинг 2010 йилги IPOсида киритилган 1000 доллар бугун 358 минг доллар, Google’нинг 2004 йилги акциялари эса 175 минг доллар қийматга етган бўларди.

Бу ҳисоблар назарий сценарийга асосланган. Чунки IPO пайтида қайси компания келажакда бозор етакчисига айланишини аниқ билиб бўлмайди. Бундан ташқари, кўплаб компанияларнинг акциялари бундай юқори ўсишни қайд этмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етдиШоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етдиБугун, 16:49Ўзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиЎзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиБугун, 13:04Қарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратиладиҚарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратиладиКеча, 16:0929 июн учун валюта курслари эълон қилинди29 июн учун валюта курслари эълон қилинди26.06, 16:0529 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26.06, 10:34Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!25.06, 19:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда