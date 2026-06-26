29 июнь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Infinbank — 12 015 сўм.
• Xalq banki — 12 040 сўм.
29 июнь куни амал қиладиган доллар курси 8–9 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Infinbank — 12 015 сўм.
• MKBank — 12 010 сўм.
• SQB — 12 010 сўм.
• Anorbank — 12 005 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Xalq banki — 12 040 сўм.
• Octobank — 12 040 сўм.
• Asakabank — 12 050 сўм.
• Davr bank — 12 050 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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