29 июнь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
29 июнь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

29 июнь куни амал қиладиган доллар курси 8–9 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Infinbank — 12 015 сўм.
• MKBank — 12 010 сўм.
• SQB — 12 010 сўм.
• Anorbank — 12 005 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Xalq banki — 12 040 сўм.
• Octobank — 12 040 сўм.
• Asakabank — 12 050 сўм.
• Davr bank — 12 050 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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