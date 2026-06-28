Шоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етди
Солиқ қўмитаси маълумотига кўра, 23 июнь ҳолатида шоу-бизнес соҳасида фаолият юритувчи 1 680 нафар шахс 2025 йилда олган даромадлари бўйича ҳисобот топширган. Уларнинг жами даромади 9 млрд 33 млн сўмни ташкил этган.
Ушбу маблағлардан 879,6 млн сўм жисмоний шахслар даромад солиғи ҳисобланган. Даромадлар ҳақида декларация тақдим этганларнинг асосий қисмини учинчи рейтинг гуруҳига кирувчи ижрочилар ташкил қилган. Уларнинг сони 1 507 нафар бўлиб, жами даромаднинг 6,3 млрд сўмдан ортиқ қисми айнан шу тоифага тўғри келган.
Шунга қарамай, 938 нафар санъаткорнинг бюджет олдида қарзи борлиги аниқланган. Уларнинг умумий солиқ қарзи 424,9 млн сўмни ташкил этмоқда.
Мажбурий тўлов муддати 2026 йил 1 июнда якунланган. Энди солиқ органлари қарздорликни мажбурий ундириш чораларини қўллаши мумкин.
Шунингдек, декларация топширмаган ёки нотўғри маълумот киритган шахслар учун солиқ мажбуриятларини солиқ идораларининг ўзи ҳисоблаб чиқиш ҳуқуқи берилган.
…