Шоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етди

·1·Иқтисодиёт
Шоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етди

Солиқ қўмитаси маълумотига кўра, 23 июнь ҳолатида шоу-бизнес соҳасида фаолият юритувчи 1 680 нафар шахс 2025 йилда олган даромадлари бўйича ҳисобот топширган. Уларнинг жами даромади 9 млрд 33 млн сўмни ташкил этган.

Ушбу маблағлардан 879,6 млн сўм жисмоний шахслар даромад солиғи ҳисобланган. Даромадлар ҳақида декларация тақдим этганларнинг асосий қисмини учинчи рейтинг гуруҳига кирувчи ижрочилар ташкил қилган. Уларнинг сони 1 507 нафар бўлиб, жами даромаднинг 6,3 млрд сўмдан ортиқ қисми айнан шу тоифага тўғри келган.

Шунга қарамай, 938 нафар санъаткорнинг бюджет олдида қарзи борлиги аниқланган. Уларнинг умумий солиқ қарзи 424,9 млн сўмни ташкил этмоқда.

Мажбурий тўлов муддати 2026 йил 1 июнда якунланган. Энди солиқ органлари қарздорликни мажбурий ундириш чораларини қўллаши мумкин.

Шунингдек, декларация топширмаган ёки нотўғри маълумот киритган шахслар учун солиқ мажбуриятларини солиқ идораларининг ўзи ҳисоблаб чиқиш ҳуқуқи берилган.

Солиқ қўмитасиШоу-бизнесСанъаткорларСолиқ қарзиДаромад солиғиБюджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиЎзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиБугун, 13:04Қарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратиладиҚарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратиладиКеча, 16:0929 июн учун валюта курслари эълон қилинди29 июн учун валюта курслари эълон қилинди26.06, 16:0529 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26.06, 10:34Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!25.06, 19:0626 июн учун валюта курслари эълон қилинди26 июн учун валюта курслари эълон қилинди25.06, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда