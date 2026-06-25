Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!

·0·Иқтисодиёт
Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!

«Soliq» мобил иловаси орқали харидлардан 1% кешбэк қайтариб олиш кўпчиликнинг кундалик одатига айланиб улгурган. Аммо бу тизимни алдаб, «осон пул» топмоқчи бўлганлар учун нохуш янгилик бор.

Солиқ қўмитасининг маълум қилишича, май ойида ижтимоий тармоқлар орқали маълум бир ҳақ эвазига учинчи шахслардан сохта харид чекларини сотиб олган ҳамда ҳақиқатда ҳеч қандай товар сотиб олмай, чекларни рўйхатдан ўтказган 123 мингдан ортиқ фуқаро шубҳали харидорлар реестрига киритилди.

Сохта чек рўйхатдан ўтказиш — қонунга хилоф!

Агар сизга кимдир «тайёр чеклар бор, сканерлаб кешбэк ишлаб олинг» деб таклиф киритса, хушёр бўлинг. Бундай сохта харид чекларини иловадан ўтказиш қонунга зид ҳисобланади ва оддийгина «қора рўйхат»га тушишдан ташқари, тегишли жавобгарликка ҳам сабаб бўлиши мумкин. Солиқ тизимидаги алгоритмлар бундай шубҳали ҳаракатларни осонгина аниқлаб олмоқда.

Кешбэк нега «кутиш режимида» турибди?

Баъзан ҳалол харид қилганингизда ҳам кешбэк дарҳол тасдиқланмаслиги мумкин. Бунинг сабаби сиз билан эмас, тадбиркор билан боғлиқ:

Агар сиз товар сотиб олган тадбиркор солиқ ҳисоботини вақтида топширмаган бўлса, унда камчиликлар бўлса ёки солиқдан қарзи мавжуд бўлса, кешбэгингиз тўхтаб туради. Хавотирга ўрин йўқ: тадбиркор ушбу камчиликларни бартараф этиши билан кешбэк сизга автоматик равишда тасдиқланади.

Диққат: Қайси ҳолларда кешбэк умуман ҳисобланмайди?

Ҳалол харидор бўлсангиз ҳам, қуйидаги ҳолатларда кешбэк тўланмаслигини ёдда тутишингиз лозим. Бу тизимнинг қатъий қоидаларидир:

Кешбэк ҳисобланмайдиган ҳолатлар

1

Чек берилган вақтдан бошлаб 10 кундан ортиқ вақт ўтиб кетган бўлса

2

Автомобиль, ҳаво ва темир йўл чипталари сотиб олинганда

3

Алоқа ва коммунал хизматлар учун тўлов қилинганда

4

Ўзини ўзи банд қилган шахслар томонидан хизмат кўрсатилганда

5

Якка тартибдаги тадбиркор (ЯТТ) ва ўзини ўзи банд қилганлар рақамли платформа (масалан, Xolis Paynet) орқали чек берганда

6

Агар жисмоний шахснинг ўзи шубҳали харидорлар реестрига киритилган бўлса

Хулоса ўрнида айтганда, кешбэк тизими фақат ҳақиқий харидларни рағбатлантириш учун ишлайди. Чек «ови» билан шуғулланиб, жавобгарликка тортилиш ёки реестрга тушиб қолишдан эҳтиёт бўлинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

26 июн учун валюта курслари эълон қилинди26 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:19Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Бугун, 13:47Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиИнвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиБугун, 13:28Солиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб бердиСолиқ қўмитаси банк сирига оид хавотирларга жавоб бердиБугун, 13:09Ҳудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиҲудудларда 200 та янги меҳмонхона қуриш режалаштирилдиБугун, 12:27Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиБугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда