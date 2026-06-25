Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!
«Soliq» мобил иловаси орқали харидлардан 1% кешбэк қайтариб олиш кўпчиликнинг кундалик одатига айланиб улгурган. Аммо бу тизимни алдаб, «осон пул» топмоқчи бўлганлар учун нохуш янгилик бор.
Солиқ қўмитасининг маълум қилишича, май ойида ижтимоий тармоқлар орқали маълум бир ҳақ эвазига учинчи шахслардан сохта харид чекларини сотиб олган ҳамда ҳақиқатда ҳеч қандай товар сотиб олмай, чекларни рўйхатдан ўтказган 123 мингдан ортиқ фуқаро шубҳали харидорлар реестрига киритилди.
Сохта чек рўйхатдан ўтказиш — қонунга хилоф!
Агар сизга кимдир «тайёр чеклар бор, сканерлаб кешбэк ишлаб олинг» деб таклиф киритса, хушёр бўлинг. Бундай сохта харид чекларини иловадан ўтказиш қонунга зид ҳисобланади ва оддийгина «қора рўйхат»га тушишдан ташқари, тегишли жавобгарликка ҳам сабаб бўлиши мумкин. Солиқ тизимидаги алгоритмлар бундай шубҳали ҳаракатларни осонгина аниқлаб олмоқда.
Кешбэк нега «кутиш режимида» турибди?
Баъзан ҳалол харид қилганингизда ҳам кешбэк дарҳол тасдиқланмаслиги мумкин. Бунинг сабаби сиз билан эмас, тадбиркор билан боғлиқ:
Агар сиз товар сотиб олган тадбиркор солиқ ҳисоботини вақтида топширмаган бўлса, унда камчиликлар бўлса ёки солиқдан қарзи мавжуд бўлса, кешбэгингиз тўхтаб туради. Хавотирга ўрин йўқ: тадбиркор ушбу камчиликларни бартараф этиши билан кешбэк сизга автоматик равишда тасдиқланади.
Диққат: Қайси ҳолларда кешбэк умуман ҳисобланмайди?
Ҳалол харидор бўлсангиз ҳам, қуйидаги ҳолатларда кешбэк тўланмаслигини ёдда тутишингиз лозим. Бу тизимнинг қатъий қоидаларидир:
№
Кешбэк ҳисобланмайдиган ҳолатлар
1
Чек берилган вақтдан бошлаб 10 кундан ортиқ вақт ўтиб кетган бўлса
2
Автомобиль, ҳаво ва темир йўл чипталари сотиб олинганда
3
Алоқа ва коммунал хизматлар учун тўлов қилинганда
4
Ўзини ўзи банд қилган шахслар томонидан хизмат кўрсатилганда
5
Якка тартибдаги тадбиркор (ЯТТ) ва ўзини ўзи банд қилганлар рақамли платформа (масалан, Xolis Paynet) орқали чек берганда
6
Агар жисмоний шахснинг ўзи шубҳали харидорлар реестрига киритилган бўлса
Хулоса ўрнида айтганда, кешбэк тизими фақат ҳақиқий харидларни рағбатлантириш учун ишлайди. Чек «ови» билан шуғулланиб, жавобгарликка тортилиш ёки реестрга тушиб қолишдан эҳтиёт бўлинг!
…