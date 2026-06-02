3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
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• Инфинбанк — 11 940 сўм.
• Октобанк — 11 960 сўм.
3 июн куни амал қиладиган доллар курси 9–10 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда, деб ёзмоқда Банкир телеграм канали.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инфинбанк — 11 940 сўм.
• МКБанк — 11 940 сўм.
• НБУ — 11 920 сўм.
• Трастбанк — 11 920 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Октобанк — 11 960 сўм.
• Халқ банки — 11 960 сўм.
• Анорбанк — 11 960 сўм.
• Асакабанк — 11 960 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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