3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·223·Иқтисодиёт
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

3 июн куни амал қиладиган доллар курси 9–10 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда, деб ёзмоқда Банкир телеграм канали.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Инфинбанк — 11 940 сўм.
• МКБанк — 11 940 сўм.
• НБУ — 11 920 сўм.
• Трастбанк — 11 920 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Октобанк — 11 960 сўм.
• Халқ банки — 11 960 сўм.
• Анорбанк — 11 960 сўм.
• Асакабанк — 11 960 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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