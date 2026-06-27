Қарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратилади

·21·Иқтисодиёт
Қарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратилади

Тармоқдаги 457 та корхонанинг муддати ўтган қарздорлиги 3,5 триллион сўмга етган. Асосий муаммо маҳсулот таннархининг юқорилиги ва ишлаб чиқарилаётган товарларга бозорда етарли талаб бўлмаётгани билан боғлиқ.

Масъулларга ҳар бир корхона фаолиятини алоҳида ўрганиш, молиявий ҳолатини аудитдан ўтказиш ва улар учун индивидуал соғломлаштириш дастурларини ишлаб чиқиш топширилди.

Ушбу корхоналарни қўллаб-қувватлаш учун 50 миллион доллар ажратилади. Маблағлар ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш, маҳсулот таннархини пасайтириш ва бозорда талаб юқори бўлган товарлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга сарфланади.

Кўрилаётган чоралар орқали корхоналарнинг қарз юкини камайтириш, уларни зарардан чиқариш ва маҳсулотларини рақобатбардош қилиш мақсад қилинган.

КорхоналарҚарздорлик50 миллион долларМодернизацияМолиявий соғломлаштиришИшлаб чиқариш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

29 июн учун валюта курслари эълон қилинди29 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:0529 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:34Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!25.06, 19:0626 июн учун валюта курслари эълон қилинди26 июн учун валюта курслари эълон қилинди25.06, 16:19Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?25.06, 13:47Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиИнвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилинди25.06, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда