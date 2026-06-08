Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)

·0·Жамият
Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)

Озода Нурсаидова ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларига муҳим мурожаат йўллади. Хонанда сўнгги пайтларда унинг номидан сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган ёлғон видеолар тарқалаётганини маълум қилди.

Санъаткорнинг айтишича, айнан шу сабаб унга жуда кўп қўнғироқлар келиб тушмоқда. Айримлар уни турли кўз дорилари ёки уй-жой лойиҳаларини реклама қилганликда айбламоқда. Бироқ хонанда бундай рекламалар билан умуман шуғулланмаслигини қатъий таъкидлади.

“Сунъий интеллектда тайёрланган видеоларга ишонманглар. Мен деярли реклама қилмайман, фақат жуда кам ҳолатларда — ўзим ишонган маҳсулот бўлса, шунда ҳам расмий саҳифам орқали эълон қиламан,” — дея изоҳ берди у.

Шунингдек, Озода Нурсаидова юртдошларимиз айнан шу каби ёлғон рекламаларга алданиб қолаётганини афсус билан қайд этди. У бундай фирибгарликларда ўз номидан фойдаланилаётганидан норози эканини билдириб, одамларни эҳтиёткор бўлишга чақирди.

“Кимнингдир жиноятига шерик бўлишни хоҳламайман. Агар мен бирор реклама қилсам, албатта уни Instagram саҳифамга жойлайман. Агар у ерда йўқ бўлса, демак мен реклама қилмаганман,” — деди хонанда.

Хонанда якунда барчани огоҳликка чақириб, пул ва ёлғон ваъдаларга алданмасликни тавсия этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кеча, 13:55Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиЯширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиКеча, 13:30Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Кеча, 12:57Туркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиКеча, 12:49Тошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиТошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиКеча, 12:41Туркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиТуркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиКеча, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди