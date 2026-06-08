Матеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқди
Жаҳон чемпионатининг бошланишига саноқли кунлар қолаётган бир паллада терма жамоалар ва нуфузли клублар учун жиддий хавотирлар юзага кела бошлади. Ана шундай нохуш янгиликлардан бири Португалия миллий жамоаси ва Англиянинг «Манчестер Сити» клуби лагеридан келди. "Шаҳарликлар" таркибида ҳамюртимиз, ўзбек футболи фахри Абдуқодир Ҳусанов билан бир қаторда мудофаа чизиғида тўп сураётган маҳоратли футболчи Матеуш Нуньеш соғлиғидаги муаммо туфайли Чили терма жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Гарчи португалияликлар ушбу баҳсда 2:1 ҳисобида зафар қучган бўлсалар-да, таркибнинг энг муҳим бўлакларидан бирининг сафдан чиқиши мухлислар ва мутахассисларда катта ташвиш уйғотмоқда.
27 ёшли универсал юлдузнинг жорий ҳолати, унинг трансфер тарихи ҳамда жамоалар учун нечоғлик муҳим фигура эканлиги билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
МАТЕУШ НУНЬЕШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА СИАТИСТИКАСИ
Футболчи ва унинг жамоадоши
Клубга келиш тарихи ва трансфер баҳоси
Майдондаги асосий вазифаси ва ўзгариши
Бўлажак катта хавф (ЖЧ-2026)
Матеуш Нуньеш
(27 ёш, Португалия ТЖ аъзоси)
Жамоадоши: Абдуқодир Ҳусанов билан «Сити» мудофаасини ушлаб турибди.
2023 йилда «Вулверхэмптон» клубидан даҳшатли 53 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган эди.
Марказий ярим ҳимоячи сифатида келган бўлса-да, Пеп Гвардиола қўл остида дунёнинг энг кучли ўнг қанот ҳимоячиларидан бирига айланди.
17 июнь куни Португалия ЖЧдаги илк ўйинини Конго ДР га қарши ўтказади. Нуньешнинг тикланиши учун вақт жуда кам.
Ҳозирча Португалия футбол федерацияси футболчининг шикастланиши қанчалик жиддий эканлиги борасида расмий баёнот бергани йўқ. У Чили билан ўйин қайдномасига ҳам киритилмаган эди.
Икки буюк мураббий ишончи ва космик универсаллик
Матеуш Нуньеш «Манчестер Сити»нинг ўтган мавсумдаги зафарли юришларида, айниқса, ҳал қилувчи баҳсларда энг асосий роллардан бирини ижро этди. Пеп Гвардиола унинг бир нечта позицияда бирдек юқори даражада ўйнай олишини кўп бор мақтаган эди. Қувонарлиси шундаки, клубнинг янги бош мураббийи Энцо Мареска даврида ҳам Нуньешнинг таркибдаги ўрни муқаррар ва дахлсиз деб қаралмоқда. Унинг майдоннинг исталган нуқтасини ёпиб кета олиш қобилияти ҳам клуб, ҳам терма жамоа стратегияси учун сув ва ҳаводек зарурдир.
Замин шарҳи: Матеуш Нуньешнинг айни Жаҳон чемпионати старти арафасида жароҳат олиши Португалия учун ҳақиқий зарба бўлди. Гуруҳда Колумбиядек даҳшатли рақиб турганида, Нуньешдек универсал жангчининг сафда бўлмаслиги мудофаада катта тешикни юзага келтириши мумкин. Шунингдек, бу хабар «Манчестер Сити» раҳбариятини ҳам оёққа турғизгани аниқ, боиси янги мавсум олдидан Мареска жамоанинг асосий фигурасини йўқотишни истамайди. Биз учун эса ушбу футболчининг саломатлиги Абдуқодир Ҳусанов билан боғлиқлиги туфайли ҳам қизиқ. Умид қиламизки, Матеуш қисқа фурсатда соғайиб, мундиалда ҳам, клубда ҳам ўз маҳоратини намойиш этади.
Европа футболининг энг сўнгги янгиликлари, Матеуш Нуньешнинг тиббий кўрик натижалари ва ЖЧ-2026 турнирининг энг эксклюзив тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…